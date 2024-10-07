Эксперт: "Украина – это государственная машина, пытаться закидать ее шапками не стоит" - 07.10.2024 Украина.ру
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Эксперт: "Украина – это государственная машина, пытаться закидать ее шапками не стоит"
Эксперт: "Украина – это государственная машина, пытаться закидать ее шапками не стоит" - 07.10.2024 Украина.ру
Эксперт: "Украина – это государственная машина, пытаться закидать ее шапками не стоит"
Недооценивать врага недопустимо, особенно когда это смертельно опасный враг. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов.
2024-10-07T04:00
2024-10-07T04:00
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По мнению Самойлова, нынешнее состояние Украины представляет собой вполне работоспособный государственный аппарат враждебного государства. Запад и НАТО, в частности, оказывают ему поддержку вдобавок к внутреннему ресурсу, который далеко не исчерпан."Украина – это государственная машина, которая все еще работает. У нее бывают недостатки и сбои, но пытаться закидать ее шапками не стоит. Это серьезный враг с серьезными ресурсами. Причем свой военный ресурс киевский режим пытается увеличить. Поддержка этого режима так или иначе будет продолжаться. Эти солдаты и оружие будут стрелять по нашим бойцам. К ним надо относиться очень серьезно", - констатировал Самойлов.Он напомнил, что принятые нынешним руководством Украины меры по мобилизации позволяют рекрутировать около полумиллиона человек. Визит нового генсека Североатлантического альянса в Киев говорит о настрое Запада поддерживать формирование новых бригад оружием и всем необходимым для затягивания СВО. Предметно об этом речь будет вестись через неделю в формате "Рамштайн" на авиабазе ВВС США в Германии.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, запад, киев, алексей самойлов, нато, рамштайн, военная помощь, мобилизация, всу, сво, государство
Новости, Украина, Запад, Киев, Алексей Самойлов, НАТО, Рамштайн, военная помощь, мобилизация, ВСУ, СВО, государство

Эксперт: "Украина – это государственная машина, пытаться закидать ее шапками не стоит"

04:00 07.10.2024
 
© Фото : 3-тя окрема штурмова бригада / Telegramподготовка снайперов в 3-й ошбр ВСУ
подготовка снайперов в 3-й ошбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : 3-тя окрема штурмова бригада / Telegram
Читать в
Недооценивать врага недопустимо, особенно когда это смертельно опасный враг. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов.
По мнению Самойлова, нынешнее состояние Украины представляет собой вполне работоспособный государственный аппарат враждебного государства. Запад и НАТО, в частности, оказывают ему поддержку вдобавок к внутреннему ресурсу, который далеко не исчерпан.
"Украина – это государственная машина, которая все еще работает. У нее бывают недостатки и сбои, но пытаться закидать ее шапками не стоит. Это серьезный враг с серьезными ресурсами. Причем свой военный ресурс киевский режим пытается увеличить. Поддержка этого режима так или иначе будет продолжаться. Эти солдаты и оружие будут стрелять по нашим бойцам. К ним надо относиться очень серьезно", - констатировал Самойлов.
Он напомнил, что принятые нынешним руководством Украины меры по мобилизации позволяют рекрутировать около полумиллиона человек. Визит нового генсека Североатлантического альянса в Киев говорит о настрое Запада поддерживать формирование новых бригад оружием и всем необходимым для затягивания СВО. Предметно об этом речь будет вестись через неделю в формате "Рамштайн" на авиабазе ВВС США в Германии.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиУкраинаЗападКиевАлексей СамойловНАТОРамштайнвоенная помощьмобилизацияВСУСВОгосударство
 
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