Эксперт: "Украина – это государственная машина, пытаться закидать ее шапками не стоит"
© Фото : 3-тя окрема штурмова бригада / Telegramподготовка снайперов в 3-й ошбр ВСУ
© Фото : 3-тя окрема штурмова бригада / Telegram
Недооценивать врага недопустимо, особенно когда это смертельно опасный враг. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов.
По мнению Самойлова, нынешнее состояние Украины представляет собой вполне работоспособный государственный аппарат враждебного государства. Запад и НАТО, в частности, оказывают ему поддержку вдобавок к внутреннему ресурсу, который далеко не исчерпан.
"Украина – это государственная машина, которая все еще работает. У нее бывают недостатки и сбои, но пытаться закидать ее шапками не стоит. Это серьезный враг с серьезными ресурсами. Причем свой военный ресурс киевский режим пытается увеличить. Поддержка этого режима так или иначе будет продолжаться. Эти солдаты и оружие будут стрелять по нашим бойцам. К ним надо относиться очень серьезно", - констатировал Самойлов.
Он напомнил, что принятые нынешним руководством Украины меры по мобилизации позволяют рекрутировать около полумиллиона человек. Визит нового генсека Североатлантического альянса в Киев говорит о настрое Запада поддерживать формирование новых бригад оружием и всем необходимым для затягивания СВО. Предметно об этом речь будет вестись через неделю в формате "Рамштайн" на авиабазе ВВС США в Германии.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.ру