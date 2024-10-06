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Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих в боях с российской группировкой "Центр"
Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих в боях с российской группировкой "Центр" - 06.10.2024 Украина.ру
Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих в боях с российской группировкой "Центр"
Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли ему поражение. Об этом 6 октября проинформировало Минобороны РФ
2024-10-06T14:49
2024-10-06T14:49
2024-10-06T14:49
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В частности, подразделения российской войсковой группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 117-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово (ДНР)."Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 55-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го и 429-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, двапикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - сказано в сводке российского министерства.По данным Минобороны России, всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32939 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18532 танка и других боевых бронемашин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15680 орудий полевой артиллерии и минометов, 26973 единицы специальной военной автомобильной техники.Также 6 октября Минобороны РФ сообщило, что Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, новые регионы, днр, всу, потери всу, нацгвардия, минобороны рф, сво
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Новые регионы, ДНР, ВСУ, потери ВСУ, Нацгвардия, Минобороны РФ, СВО
Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих в боях с российской группировкой "Центр"
Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли ему поражение. Об этом 6 октября проинформировало Минобороны РФ
В частности, подразделения российской войсковой группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 117-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово (ДНР).
"Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 55-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го и 429-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, двапикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - сказано в сводке российского министерства.
По данным Минобороны России, всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32939 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18532 танка и других боевых бронемашин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15680 орудий полевой артиллерии и минометов, 26973 единицы специальной военной автомобильной техники.