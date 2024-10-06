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Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих в боях с российской группировкой "Центр"

Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих в боях с российской группировкой "Центр" - 06.10.2024 Украина.ру

Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих в боях с российской группировкой "Центр"

Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли ему поражение. Об этом 6 октября проинформировало Минобороны РФ

2024-10-06T14:49

2024-10-06T14:49

2024-10-06T14:49

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В частности, подразделения российской войсковой группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 117-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Нелеповка, Дружба, Новооленовка, Новоэкономическое, Дзержинск, Цукурино и Селидово (ДНР)."Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 55-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го и 429-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, двапикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - сказано в сводке российского министерства.По данным Минобороны России, всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32939 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18532 танка и других боевых бронемашин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15680 орудий полевой артиллерии и минометов, 26973 единицы специальной военной автомобильной техники.Также 6 октября Минобороны РФ сообщило, что Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих

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новости, россия, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, новые регионы, днр, всу, потери всу, нацгвардия, минобороны рф, сво