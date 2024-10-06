Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих - 06.10.2024 Украина.ру
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Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих - 06.10.2024 Украина.ру
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих
Армия России продолжает уничтожение формирований ВСУ в Курской области. Об этом 6 октября проинформировало Минобороны РФ
2024-10-06T14:26
2024-10-06T14:26
новости
россия
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
всу
потери всу
кто
сво
минобороны рф
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"За сутки потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, уничтожено семь единиц техники, в том числе: артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сказано в сводке.Российская армия продолжила ведение наступательных действий и отражала атаки группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам противника в приграничной Сумской области.Согласно официальным данным Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20800 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 885 боевых бронированных машин, 584 автомобиля, 171 артиллерийское орудие, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, в числе которых 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Тем временем Российский "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами в одесском порту "Южный"
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новости, россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, кто, сво, минобороны рф, сводка
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, КТО, СВО, Минобороны РФ, сводка

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих

14:26 06.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: спецоперация на минувшей неделе
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Украина.ру
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Армия России продолжает уничтожение формирований ВСУ в Курской области. Об этом 6 октября проинформировало Минобороны РФ
"За сутки потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, уничтожено семь единиц техники, в том числе: артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сказано в сводке.
Российская армия продолжила ведение наступательных действий и отражала атаки группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам противника в приграничной Сумской области.
Согласно официальным данным Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20800 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 885 боевых бронированных машин, 584 автомобиля, 171 артиллерийское орудие, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, в числе которых 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Тем временем Российский "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами в одесском порту "Южный"
 
НовостиРоссияКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУКТОСВОМинобороны РФсводка
 
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