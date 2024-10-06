Зимовский рассказал о "бонусах" возможного вторжения ВСУ в Гомельскую область - 06.10.2024 Украина.ру
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Зимовский рассказал о "бонусах" возможного вторжения ВСУ в Гомельскую область
Зимовский рассказал о "бонусах" возможного вторжения ВСУ в Гомельскую область - 06.10.2024 Украина.ру
Зимовский рассказал о "бонусах" возможного вторжения ВСУ в Гомельскую область
ВСУ не смогут повторить успех интервенции в Курскую область на территории Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-10-06T05:15
2024-10-06T05:15
новости
белоруссия
украина
курская область
всу
союзное государство
государственная граница
пограничники
армия
кто
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По его мнению, теоретически возможному вторжению украинской армии в приграничную Гомельскую область Белоруссии мешает несколько факторов. В частности, на этом участке границы Белоруссия сосредоточила южную армейскую группировку, усиленную спецназом и военной техникой. Приграничные районы укреплены.Кроме того, 15-тысячная украинская группировка Украины "размазана" по украинско-белорусской границе. Эффективное наступление на Добруш требует концентрации и усиления."Для сравнения, для нормального захода в Курскую область противнику потребовалось почти 30 тысяч солдат при поддержке большого количества тяжелой техники. На Добрушском и Гомельском направлении у Украины такой группировки нет и собрать ее одномоментно невозможно", - сказал Зимовский.Он отметил, что южная граница Белоруссии постоянно находится под давлением украинских ДРГ и разведывательных средств, которые весьма эффективно отслеживают ситуацию на белорусской территории. С белоруской стороны к встрече с ними готовы два белорусских полка (три тысячи человек), танки и артиллерия.Он также отметил, что в целом на Украине уделяют первостепенное внимание медийному эффекту, а не реальным результатам военных, что проявляется в зонах СВО и Курской области.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армиейчитайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белоруссия, украина, курская область, всу, союзное государство, государственная граница, пограничники, армия, кто
Новости, Белоруссия, Украина, Курская область, ВСУ, Союзное государство, государственная граница, пограничники, Армия, КТО

Зимовский рассказал о "бонусах" возможного вторжения ВСУ в Гомельскую область

05:15 06.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ВСУ не смогут повторить успех интервенции в Курскую область на территории Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
По его мнению, теоретически возможному вторжению украинской армии в приграничную Гомельскую область Белоруссии мешает несколько факторов. В частности, на этом участке границы Белоруссия сосредоточила южную армейскую группировку, усиленную спецназом и военной техникой. Приграничные районы укреплены.
Кроме того, 15-тысячная украинская группировка Украины "размазана" по украинско-белорусской границе. Эффективное наступление на Добруш требует концентрации и усиления.
"Для сравнения, для нормального захода в Курскую область противнику потребовалось почти 30 тысяч солдат при поддержке большого количества тяжелой техники. На Добрушском и Гомельском направлении у Украины такой группировки нет и собрать ее одномоментно невозможно", - сказал Зимовский.
Он отметил, что южная граница Белоруссии постоянно находится под давлением украинских ДРГ и разведывательных средств, которые весьма эффективно отслеживают ситуацию на белорусской территории. С белоруской стороны к встрече с ними готовы два белорусских полка (три тысячи человек), танки и артиллерия.
"Но с военной точки зрения нападение на Гомельскую область прямо сейчас не принесет Украине никаких бонусов", - подчеркнул Зимовский.
Он также отметил, что в целом на Украине уделяют первостепенное внимание медийному эффекту, а не реальным результатам военных, что проявляется в зонах СВО и Курской области.
Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армиейчитайте на сайте Украина.ру
Ранее на эту тему: Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
 
НовостиБелоруссияУкраинаКурская областьВСУСоюзное государствогосударственная границапограничникиАрмияКТО
 
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