https://ukraina.ru/20241006/1057862388.html

Зимовский рассказал о "бонусах" возможного вторжения ВСУ в Гомельскую область

Зимовский рассказал о "бонусах" возможного вторжения ВСУ в Гомельскую область - 06.10.2024 Украина.ру

Зимовский рассказал о "бонусах" возможного вторжения ВСУ в Гомельскую область

ВСУ не смогут повторить успех интервенции в Курскую область на территории Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-10-06T05:15

2024-10-06T05:15

2024-10-06T05:15

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По его мнению, теоретически возможному вторжению украинской армии в приграничную Гомельскую область Белоруссии мешает несколько факторов. В частности, на этом участке границы Белоруссия сосредоточила южную армейскую группировку, усиленную спецназом и военной техникой. Приграничные районы укреплены.Кроме того, 15-тысячная украинская группировка Украины "размазана" по украинско-белорусской границе. Эффективное наступление на Добруш требует концентрации и усиления."Для сравнения, для нормального захода в Курскую область противнику потребовалось почти 30 тысяч солдат при поддержке большого количества тяжелой техники. На Добрушском и Гомельском направлении у Украины такой группировки нет и собрать ее одномоментно невозможно", - сказал Зимовский.Он отметил, что южная граница Белоруссии постоянно находится под давлением украинских ДРГ и разведывательных средств, которые весьма эффективно отслеживают ситуацию на белорусской территории. С белоруской стороны к встрече с ними готовы два белорусских полка (три тысячи человек), танки и артиллерия.Он также отметил, что в целом на Украине уделяют первостепенное внимание медийному эффекту, а не реальным результатам военных, что проявляется в зонах СВО и Курской области.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армиейчитайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России

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новости, белоруссия, украина, курская область, всу, союзное государство, государственная граница, пограничники, армия, кто