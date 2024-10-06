https://ukraina.ru/20241006/1057862388.html
Зимовский рассказал о "бонусах" возможного вторжения ВСУ в Гомельскую область
Зимовский рассказал о "бонусах" возможного вторжения ВСУ в Гомельскую область - 06.10.2024 Украина.ру
Зимовский рассказал о "бонусах" возможного вторжения ВСУ в Гомельскую область
ВСУ не смогут повторить успех интервенции в Курскую область на территории Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-10-06T05:15
2024-10-06T05:15
2024-10-06T05:15
новости
белоруссия
украина
курская область
всу
союзное государство
государственная граница
пограничники
армия
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057735763_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_c9e3718174b785ff37db6f176509b4b3.jpg
По его мнению, теоретически возможному вторжению украинской армии в приграничную Гомельскую область Белоруссии мешает несколько факторов. В частности, на этом участке границы Белоруссия сосредоточила южную армейскую группировку, усиленную спецназом и военной техникой. Приграничные районы укреплены.Кроме того, 15-тысячная украинская группировка Украины "размазана" по украинско-белорусской границе. Эффективное наступление на Добруш требует концентрации и усиления."Для сравнения, для нормального захода в Курскую область противнику потребовалось почти 30 тысяч солдат при поддержке большого количества тяжелой техники. На Добрушском и Гомельском направлении у Украины такой группировки нет и собрать ее одномоментно невозможно", - сказал Зимовский.Он отметил, что южная граница Белоруссии постоянно находится под давлением украинских ДРГ и разведывательных средств, которые весьма эффективно отслеживают ситуацию на белорусской территории. С белоруской стороны к встрече с ними готовы два белорусских полка (три тысячи человек), танки и артиллерия.Он также отметил, что в целом на Украине уделяют первостепенное внимание медийному эффекту, а не реальным результатам военных, что проявляется в зонах СВО и Курской области.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армиейчитайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
белоруссия
украина
курская область
армия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057735763_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_9913cc43ab5b7e8586aa8b69b986957f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, украина, курская область, всу, союзное государство, государственная граница, пограничники, армия, кто
Новости, Белоруссия, Украина, Курская область, ВСУ, Союзное государство, государственная граница, пограничники, Армия, КТО
Зимовский рассказал о "бонусах" возможного вторжения ВСУ в Гомельскую область
ВСУ не смогут повторить успех интервенции в Курскую область на территории Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
По его мнению, теоретически возможному вторжению украинской армии в приграничную Гомельскую область Белоруссии мешает несколько факторов. В частности, на этом участке границы Белоруссия сосредоточила южную армейскую группировку, усиленную спецназом и военной техникой. Приграничные районы укреплены.
Кроме того, 15-тысячная украинская группировка Украины
"размазана" по украинско-белорусской границе. Эффективное наступление на Добруш требует концентрации и усиления.
"Для сравнения, для нормального захода в Курскую область противнику потребовалось почти 30 тысяч солдат при поддержке большого количества тяжелой техники. На Добрушском и Гомельском направлении у Украины такой группировки нет и собрать ее одномоментно невозможно", - сказал Зимовский.
Он отметил, что южная граница Белоруссии постоянно находится под давлением украинских ДРГ и разведывательных средств, которые весьма эффективно отслеживают ситуацию на белорусской территории. С белоруской стороны к встрече с ними готовы два белорусских полка (три тысячи человек), танки и артиллерия.
"Но с военной точки зрения нападение на Гомельскую область прямо сейчас не принесет Украине никаких бонусов", - подчеркнул Зимовский.
Он также отметил, что в целом на Украине уделяют первостепенное внимание медийному эффекту, а не реальным результатам военных, что проявляется в зонах СВО и Курской области.