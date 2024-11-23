https://ukraina.ru/20241123/1059112126.html

Россия и Украина соревнуются, кто больше закупит запчастей для дронов у Китая — военкор

Россия и Украина соревнуются, кто больше закупит запчастей для дронов у Китая — военкор - 23.11.2024 Украина.ру

Россия и Украина соревнуются, кто больше закупит запчастей для дронов у Китая — военкор

Российская и украинская армии идут вровень, если говорить о БПЛА, никто не желает уступать. Но количество еще не означает качество: даже с учетом такой масштабной закупки дронов у Запада Украина не продвигается вперед

2024-11-23T05:13

2024-11-23T05:13

2024-11-23T05:13

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.Касаясь темы дронов России и Украины, он заявил, что сейчас “обе стороны идут ноздря в ноздрю”.Корреспондент также заметил, что на данный момент дробовик — это бескомпромиссное средство борьбы с дронами.“Если ты умеешь стрелять по движущейся цели, если ты вовремя его услышал, если у тебя есть детектор (украинский дрон перед атакой меняет частоты), у тебя есть все шансы его сбить”, — объяснил свои слова Стешин.Ранее украинский Телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что дроны ВСУ состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%."Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем все у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех. Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки", — написал Телеграм-канал.О том, как производство дронов влияет на продолжительность военных действий — в материале "Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронахВ интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов привел пример, как ВСУ использует свои БПЛА."Украинские части, окруженные в Ольговском лесу, снабжаются с помощью квадрокоптеров "Баба Яга". Это аграрные дроны, которые могут брать до 50 кг боеприпасов или продуктов. При наличии связи украинцы запрашивают помощь, и эта помощь по воздуху осуществляется", — заявил Кнутов.Там очень активно работают российские РЭБ (войска радиоэлектронной борьбы), которые глушат все каналы связи. За счет этого окруженные части ВСУ лишаются снабжения, в состоянии отчаяния пытаются идти на прорыв и несут тяжелейшие потери, констатировал эксперт.Подробнее об этом — в интервью Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе ОльговкиПолный текст интервью — Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода

https://ukraina.ru/20241119/1059048230.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, китай, вооруженные силы украины, дроны, бпла, рэб, детали