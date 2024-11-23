Россия и Украина соревнуются, кто больше закупит запчастей для дронов у Китая — военкор - 23.11.2024 Украина.ру
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Россия и Украина соревнуются, кто больше закупит запчастей для дронов у Китая — военкор
Россия и Украина соревнуются, кто больше закупит запчастей для дронов у Китая — военкор - 23.11.2024 Украина.ру
Россия и Украина соревнуются, кто больше закупит запчастей для дронов у Китая — военкор
Российская и украинская армии идут вровень, если говорить о БПЛА, никто не желает уступать. Но количество еще не означает качество: даже с учетом такой масштабной закупки дронов у Запада Украина не продвигается вперед
2024-11-23T05:13
2024-11-23T05:13
новости
россия
украина
китай
вооруженные силы украины
дроны
бпла
рэб
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.Касаясь темы дронов России и Украины, он заявил, что сейчас “обе стороны идут ноздря в ноздрю”.Корреспондент также заметил, что на данный момент дробовик — это бескомпромиссное средство борьбы с дронами.“Если ты умеешь стрелять по движущейся цели, если ты вовремя его услышал, если у тебя есть детектор (украинский дрон перед атакой меняет частоты), у тебя есть все шансы его сбить”, — объяснил свои слова Стешин.Ранее украинский Телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что дроны ВСУ состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%."Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем все у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех. Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки", — написал Телеграм-канал.О том, как производство дронов влияет на продолжительность военных действий — в материале "Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронахВ интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов привел пример, как ВСУ использует свои БПЛА."Украинские части, окруженные в Ольговском лесу, снабжаются с помощью квадрокоптеров "Баба Яга". Это аграрные дроны, которые могут брать до 50 кг боеприпасов или продуктов. При наличии связи украинцы запрашивают помощь, и эта помощь по воздуху осуществляется", — заявил Кнутов.Там очень активно работают российские РЭБ (войска радиоэлектронной борьбы), которые глушат все каналы связи. За счет этого окруженные части ВСУ лишаются снабжения, в состоянии отчаяния пытаются идти на прорыв и несут тяжелейшие потери, констатировал эксперт.Подробнее об этом — в интервью Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе ОльговкиПолный текст интервью — Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода
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новости, россия, украина, китай, вооруженные силы украины, дроны, бпла, рэб, детали
Новости, Россия, Украина, Китай, Вооруженные силы Украины, дроны, БПЛА, РЭБ, детали

Россия и Украина соревнуются, кто больше закупит запчастей для дронов у Китая — военкор

05:13 23.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота центра БПЛА ЦВО в ДНР
Работа центра БПЛА ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская и украинская армии идут вровень, если говорить о БПЛА, никто не желает уступать. Но количество еще не означает качество: даже с учетом такой масштабной закупки дронов у Запада Украина не продвигается вперед
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
Касаясь темы дронов России и Украины, он заявил, что сейчас “обе стороны идут ноздря в ноздрю”.
“Мне приходится грустно шутить, что мы сейчас соревнуемся в том, кто больше закупит у Китая запчастей для беспилотной авиации. У нас пока не локализовано их производство, хотя есть интересные разработки, которые на фронт штабелями в 200 штук привозят. Только собирай и запускай”, — рассказал Стешин.
Корреспондент также заметил, что на данный момент дробовик — это бескомпромиссное средство борьбы с дронами.
“Если ты умеешь стрелять по движущейся цели, если ты вовремя его услышал, если у тебя есть детектор (украинский дрон перед атакой меняет частоты), у тебя есть все шансы его сбить”, — объяснил свои слова Стешин.
Ранее украинский Телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что дроны ВСУ состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%.
"Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем все у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех. Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки", — написал Телеграм-канал.
О том, как производство дронов влияет на продолжительность военных действий — в материале "Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов привел пример, как ВСУ использует свои БПЛА.
"Украинские части, окруженные в Ольговском лесу, снабжаются с помощью квадрокоптеров "Баба Яга". Это аграрные дроны, которые могут брать до 50 кг боеприпасов или продуктов. При наличии связи украинцы запрашивают помощь, и эта помощь по воздуху осуществляется", — заявил Кнутов.
Там очень активно работают российские РЭБ (войска радиоэлектронной борьбы), которые глушат все каналы связи. За счет этого окруженные части ВСУ лишаются снабжения, в состоянии отчаяния пытаются идти на прорыв и несут тяжелейшие потери, констатировал эксперт.
Подробнее об этом — в интервью Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
19 ноября, 17:32
Правительство Британии выделило £7,5 млн на БПЛА для ВСУБританское правительство расширяет военную поддержку нынешнего руководства Украины за счёт британских налогоплательщиков. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба правительства островного государства.
Полный текст интервью — Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода
 
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