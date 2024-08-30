Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России - 30.08.2024 Украина.ру
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Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России - 30.08.2024 Украина.ру
Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
Уже третий год СВО киевский режим не может просчитать действия Минска. Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если она вдруг решится помочь России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-08-30T04:45
2024-08-30T04:45
новости
украина
белоруссия
россия
александр перенджиев
всу
граница
нападение
полигон
минск
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Ранее киевский режим крайне болезненно отреагировал на концентрацию белорусских сил возле украинской границы. После курской авантюры российские эксперты заговорили, что ВСУ сами могут перерезать транспортное сообщение между Россией и Белоруссией в Гомельской области.Начнем с угроз МИД Украины о том, что "если выдвижение белорусских войск в рамках проводимых Беларусью военных маневров не прекратится в сию же секунду, то все цели на территории республики будут считаться законными", отметил эксперт.Понятное дело, что Минск не вынашивает планов "превентивного нападения на Украину". Но белорусские власти вынуждены реагировать на то, что время от времени Киев концентрирует свои войска близ границы, сообщил он.Есть официальные данные о 120-тысячной группировке ВСУ. Но по факту Украина держит там до пяти пехотных бригад, большая часть из которых находится на Деснянском, Житомирском и Ровенском полигонах, добавил эксперт.На этих полигонах украинские военные проходят подготовку и переформирование. То есть тысяч 15 солдат у противника там есть всегда, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руО том, почему Волчанск - это плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил - в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
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новости, украина, белоруссия, россия, александр перенджиев, всу, граница, нападение, полигон, минск
Новости, Украина, Белоруссия, Россия, Александр Перенджиев, ВСУ, граница, нападение, полигон, Минск

Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России

04:45 30.08.2024
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Уже третий год СВО киевский режим не может просчитать действия Минска. Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если она вдруг решится помочь России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Ранее киевский режим крайне болезненно отреагировал на концентрацию белорусских сил возле украинской границы. После курской авантюры российские эксперты заговорили, что ВСУ сами могут перерезать транспортное сообщение между Россией и Белоруссией в Гомельской области.
Начнем с угроз МИД Украины о том, что "если выдвижение белорусских войск в рамках проводимых Беларусью военных маневров не прекратится в сию же секунду, то все цели на территории республики будут считаться законными", отметил эксперт.
"Это довольно нервная реакция, поскольку уже третий год СВО киевский режим не может просчитать действия Минска. Грубо говоря, Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если она вдруг решится помочь России", - указал Зимовский.
Понятное дело, что Минск не вынашивает планов "превентивного нападения на Украину". Но белорусские власти вынуждены реагировать на то, что время от времени Киев концентрирует свои войска близ границы, сообщил он.
Есть официальные данные о 120-тысячной группировке ВСУ. Но по факту Украина держит там до пяти пехотных бригад, большая часть из которых находится на Деснянском, Житомирском и Ровенском полигонах, добавил эксперт.
На этих полигонах украинские военные проходят подготовку и переформирование. То есть тысяч 15 солдат у противника там есть всегда, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
О том, почему Волчанск - это плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил - в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
Леонков - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Вчера, 18:58
Военный эксперт Леонков: После освобождения Покровска ВС России смогут выйти в тыл двум группировкам ВСУПокровск, Угледар, Краматорск, Славянск — это линия обороны, которая существовала восемь лет. Когда началась СВО, ее стали доукреплять. Мы уже взяли первую и вторую линии обороны, назову известные пункты этих линий - это Волноваха и Авдеевка соответственно.
 
НовостиУкраинаБелоруссияРоссияАлександр ПеренджиевВСУграницанападениеполигонМинск
 
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Заголовок открываемого материала
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04:45Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
04:39Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского
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04:15У Минска "ушки на макушке": военный эксперт о том, сколько пехотных бригад держит Украина на границе
04:00Огромное подспорье пехоте: эксперт Зимовский рассказал про новый FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский"
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