https://ukraina.ru/20240830/1057130132.html

Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России

Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России - 30.08.2024 Украина.ру

Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России

Уже третий год СВО киевский режим не может просчитать действия Минска. Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если она вдруг решится помочь России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-08-30T04:45

2024-08-30T04:45

2024-08-30T04:45

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Ранее киевский режим крайне болезненно отреагировал на концентрацию белорусских сил возле украинской границы. После курской авантюры российские эксперты заговорили, что ВСУ сами могут перерезать транспортное сообщение между Россией и Белоруссией в Гомельской области.Начнем с угроз МИД Украины о том, что "если выдвижение белорусских войск в рамках проводимых Беларусью военных маневров не прекратится в сию же секунду, то все цели на территории республики будут считаться законными", отметил эксперт.Понятное дело, что Минск не вынашивает планов "превентивного нападения на Украину". Но белорусские власти вынуждены реагировать на то, что время от времени Киев концентрирует свои войска близ границы, сообщил он.Есть официальные данные о 120-тысячной группировке ВСУ. Но по факту Украина держит там до пяти пехотных бригад, большая часть из которых находится на Деснянском, Житомирском и Ровенском полигонах, добавил эксперт.На этих полигонах украинские военные проходят подготовку и переформирование. То есть тысяч 15 солдат у противника там есть всегда, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руО том, почему Волчанск - это плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил - в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240829/1057122330.html

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новости, украина, белоруссия, россия, александр перенджиев, всу, граница, нападение, полигон, минск