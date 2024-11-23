https://ukraina.ru/20241123/1059112593.html

Байден и Трамп могли разыграть многоходовочку, договорившись о разрешении бить вглубь России

Байден и Трамп могли разыграть многоходовочку, договорившись о разрешении бить вглубь России - 23.11.2024 Украина.ру

Байден и Трамп могли разыграть многоходовочку, договорившись о разрешении бить вглубь России

Как решение нынешнего президента США Джо Байдена, разрешить ВСУ бить по России дальнобойным оружием, скажется на победителе выборов президента Америки Дональде Трампе зависит от того, был ли он в курсе, когда Байден выносил свой вердикт

2024-11-23T05:50

2024-11-23T05:50

2024-11-23T05:50

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джо байден

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

пентагон

дальнобойные ракеты

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин.Комментируя новости о том, что США разрешили ВСУ бить вглубь России, он заметил, что есть два сценария относительно того, почему американские власти приняли именно такое решение.Он добавил, что в первом случае разговор идет о серьезных закулисных договоренностях, вероятность которых Россия не может четко просчитать.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииТема о снятии вето на удары дальнобойными ракетами по России обсуждалась много месяцев, то затихая, то набирая новую силу. Периодами западные издания "хором" начинали писать, что разрешение вот-вот будет дано, потом начинался "откат", когда вдруг также синхронно сообщалось о том, что подобные решения крайне опасны. Были даже сообщения о том, что никакого разрешения быть не может, так как лично Байден опасается эскалации конфликта с русскими.Шеф Пентагона Ллойд Остин в определенный момент перестал намекать и прямо сказал, что предложил Киеву полагаться на собственные беспилотники, а не на дальнобойные ракеты США, каждая из которых стоит не менее миллиона долларов. Он подчеркнул также, что необходимости в них у Киева больше нет, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMSРанее президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что даже обсуждение ударов вглубь страны - это прямое вовлечение Запада в украинский конфликт."Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО - США, европейские страны - воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз", - заявил Путин.Полный текст интервью — Алексей Малинин: Пенсионер Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом

https://ukraina.ru/20241119/1059026936.html

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новости, сша, россия, киев, джо байден, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, дальнобойные ракеты, детали