https://ukraina.ru/20241123/1059141577.html

Разжигает религиозную ненависть и клевещет на священников. Чем занята главред "Левого берега" Кошкина

Разжигает религиозную ненависть и клевещет на священников. Чем занята главред "Левого берега" Кошкина - 23.11.2024 Украина.ру

Разжигает религиозную ненависть и клевещет на священников. Чем занята главред "Левого берега" Кошкина

За нынешний конфликт на Украине отчасти несут ответственность украинские журналисты, десять лет нагнетавшие русофобию, призывавшие расправиться с русскоязычными гражданами и канонической православной церковью.

2024-11-23T05:44

2024-11-23T05:44

2024-11-23T05:44

эксклюзив

украина

одесса

киево-печерская лавра

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Особую роль в разжигании религиозной ненависти последнее время играет главред издания "Левый берег" Соня Кошкина (Ксения Василенко). Украинская писательница Мирослава Бердник называет ее издание сливным бачком СБУ.Кошкина входит также в инициативную группу украинских журналистов и депутатов, которые постоянно давят на власти Одессы с требованием "избавиться от пушкиных и гагариных" и провести тотальную украинизацию города.До Евромайдана Кошкина признавалась в любви к Булгакову и Александру Розенбауму. После Евромайдана – называла их украинофобами.В прошлом году она требовала "деколонизировать" могилу Петра Алексеевича Столыпина в Киево-Печерской лавре, которого она тоже считает "украинофобом". Особую ярость у нее вызвал тот факт, что на могиле появился букет цветов с литерой "Z", хотя литера является лишь логотипом голландской цветочной компании Zentoo, которой заказали букет.В журналистику она попала по протекции отца, киевского профессора журналистики Никиты Василенко. Он и сейчас активно раздает комментарии по поводу текущей ситуации на линии фронта, но, как правило, критикует власть, чего не скажешь о его дочери.В феврале текущего года 170 студенток Национального института журналистики, где он преподает, подписали заявление, обвиняя его в домогательствах и неуважении к женщинам. Этическая комиссия вуза рассмотрела вопрос об отстранении, но ограничилась выговором.Первым рабочим местом Кошкиной была "Студенческая газета", которую издавал ее отец, но настоящая проба пера случилась у Сони в газете "День", где главный редактор, взяв под опеку, начала натаскивать молодое дарование в жанре политических интервью. "Мне поручили Партию регионов. Хотя бралась я за все подряд", — вспоминала Кошкина.В сентябре текущего года Минкульт и Государственная служба по этнополитике Украины приняли решение провести аудит имущества религиозных общин УПЦ. По факту - речь идет об экспроприации церковного имущества. Освещать этот процесс поручено именно Соне Кошкиной, известной своими атаками на церковь.В июле она требовала обменивать арестованных православных священников на украинских военнопленных. "Каждый из них, без преувеличения, является козырем в украинском обменном фонде", - писала Кошкина, ссылаясь на уголовные дела, которые СБУ начала против клириков УПЦ, из которых 14 являются митрополитами."За одного черта в рясе мы получили аж 10 военнопленных. А представьте сколько дадут людей за Арсения Святогорского. Скорей бы ему приговор вынесли – и можно менять. Кроме него под следствием минимум 13 митрополитов УПЦ", - писала Кошкина.В "обменный фонд" она предлагала внести также рядовых священников и прихожан, которые отказались переходить в расколньическую ПЦУ.До 2018 года она была прихожанкой канонической УПЦ, затем перешла в раскольническую ПЦУ и стала активной лоббисткой запрета УПЦ. Мирослава Бердник пишет, что Кошкина - ретранслирует позицию руководства ПЦУ через издание "Левый берег".До 2019 года Кошкина весьма хвалебно отзывалась о Порошенко и его политике "Армия, мова, вера". С 2019 – столь же хвалебно она пишет о Зеленском. Ранее она отметилась хвалебными материалами об Игоре Коломойском. До этого – лестно отзывалась о Юлии Тимошенко и Викторе Януковиче, в зависимости от того, кто на тот момент был при власти.В августе 2024 во время голосования за запрет канонической церкви Кошкина вела информационную атаку против всех депутатов, которые отказывались поддержать запрет. Особо от нее досталось главе бюджетного комитета Даниле Гетманцеву. Всего же она насчитала 140 депутатов, которые не хотели запрещать каноническую церковь, и предлагала СБУ с ними разобраться.Глава расколньической ПЦУ митрополит Епифаний (Сергей Думенко) недавно наградил Кошкину медалью "За любовь и жертвенность к Украине" за заслуги перед ПЦУ, а также призвал других ее коллег по цеху делать то же, что делает она.Однако буквально накануне награждения Кошкину и ее издание суд приговорил к штрафу за сознательную клевету. В апреле Шевченковский райсуд Киева признал недостоверной информацию СМИ, что епископа Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Никиту во время обысков СБУ "застали в момент физической близости с 17-летним парнем", говорится в судебном решении.Издание "Левый берег", которое сообщило об этом со ссылкой на "источники", обязали компенсировать моральный ущерб - 10 тыс. гривен и 2 тыс. судебного сбора. Клеветнический материал Кошкина опубликовала еще в ноябре 2022 года. Суд длился полтора года. В подобных клеветнических публикациях главное сделать вброс информации, на которую потом будут ссылаться все противники и гонители церкви.Сама Кошкина на голубом глазу сразу же после судебного заседания заявила, что наврала. И что не является владелицей своего же ТГ-канала. Компенсацию она обещала заплатить, но подросток, который также пострадал от клеветы, был вынужден уехать из Украины из-за травли.В марте во время теракта в московском "Крокус сити холле" Кошкина цинично радовалась гибели гражданских людей. Подобная людоедская позиция Кошкиной вызывает неприязнь даже многих ее коллег, которые сторонятся ее, полагая, что "женщина не в себе".Кошкина – типичная приспособленка, готовая на всё ради денег и роскошной жизни. Она и сама не раз признавалась в любви к дорогим автомобилям и дорогим украшениям. В случае каких-либо неприятностей – сразу же убегает заграницу. Так было 24 февраля 2022 года, так было и ранее, когда ее уличали в плагиате, клевете или связях с богатыми депутатами.Судя по чересчур активной травле канонической православной церкви с ее стороны, сейчас она работает на СБУ, пытаясь выслужиться, чтобы сохранить тот уровень жизни, к которому привыкла. По крайней мере, она постоянно ссылается на какие-то свои источники в СБУ в связи с делами и подозрениями против священнослужителей.О руководителе другого украинского СМИ, многие годы разрушавшего объективное представление о происходящем на Украине в угоду иностранным влияниям - в статье Дмитрия Ковалевича "Роковая женщина украинской журналистики. Алена Притула как инструмент подчинения Украины"

https://ukraina.ru/20241120/1059031922.html

https://ukraina.ru/20241117/1058941846.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, одесса, киево-печерская лавра, мирослава бердник, михаил булгаков, сбу, упц, пцу