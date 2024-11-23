https://ukraina.ru/20241123/1059130222.html
Запад услышал Россию, но все равно повышает ставки: политолог о том, что ждет украинский конфликт
Запад услышал Россию, но все равно повышает ставки: политолог о том, что ждет украинский конфликт - 23.11.2024 Украина.ру
Запад услышал Россию, но все равно повышает ставки: политолог о том, что ждет украинский конфликт
Риск крупного конфликта России и НАТО в случае провала переговоров возрастает, особенно учитывая импульсивную манеру победившего на выборах президента США Дональда Трампа вести внешнюю политику
2024-11-23T06:00
2024-11-23T06:00
2024-11-23T06:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.По его словам, повышение уровня эскалации ставит ребром вопросы, связанные с непосредственным вступлением стран НАТО, стран Запада в военный конфликт.Он добавил, что комментаторы, которые говорят о конфликте с использованием ядерных вооружений уже не столько нагнетают ситуацию и пугают мир, сколько серьезно оценивают перспективу.О других заявлениях российского лидера — в материале "США совершили ошибку": Путин заявил о последствиях агрессии против РоссииПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
https://ukraina.ru/20241121/1059115763.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, запад, украина, владимир путин, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали, иностранные наемники
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали, иностранные наемники
Запад услышал Россию, но все равно повышает ставки: политолог о том, что ждет украинский конфликт
Риск крупного конфликта России и НАТО в случае провала переговоров возрастает, особенно учитывая импульсивную манеру победившего на выборах президента США Дональда Трампа вести внешнюю политику