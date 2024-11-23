Запад услышал Россию, но все равно повышает ставки: политолог о том, что ждет украинский конфликт - 23.11.2024 Украина.ру
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Запад услышал Россию, но все равно повышает ставки: политолог о том, что ждет украинский конфликт
Запад услышал Россию, но все равно повышает ставки: политолог о том, что ждет украинский конфликт - 23.11.2024 Украина.ру
Запад услышал Россию, но все равно повышает ставки: политолог о том, что ждет украинский конфликт
Риск крупного конфликта России и НАТО в случае провала переговоров возрастает, особенно учитывая импульсивную манеру победившего на выборах президента США Дональда Трампа вести внешнюю политику
2024-11-23T06:00
2024-11-23T06:00
новости
россия
запад
украина
владимир путин
дональд трамп
нато
вооруженные силы украины
ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.По его словам, повышение уровня эскалации ставит ребром вопросы, связанные с непосредственным вступлением стран НАТО, стран Запада в военный конфликт.Он добавил, что комментаторы, которые говорят о конфликте с использованием ядерных вооружений уже не столько нагнетают ситуацию и пугают мир, сколько серьезно оценивают перспективу.О других заявлениях российского лидера — в материале "США совершили ошибку": Путин заявил о последствиях агрессии против РоссииПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
https://ukraina.ru/20241121/1059115763.html
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новости, россия, запад, украина, владимир путин, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали, иностранные наемники
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали, иностранные наемники

Запад услышал Россию, но все равно повышает ставки: политолог о том, что ждет украинский конфликт

06:00 23.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Риск крупного конфликта России и НАТО в случае провала переговоров возрастает, особенно учитывая импульсивную манеру победившего на выборах президента США Дональда Трампа вести внешнюю политику
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.
По его словам, повышение уровня эскалации ставит ребром вопросы, связанные с непосредственным вступлением стран НАТО, стран Запада в военный конфликт.
"И президент [России Владимир Путин] уже заявлял об участии иностранных военных в запусках ракет. Если Запад, услышав это предупреждение, пошел на повышение ставок, то дальше нас может ждать работа западных ПВО и заход ограниченного контингента на Украину. Это может быть попытка атаковать парамилитарными формированиями территорию Белоруссии", — поделился своими мыслями Скоробогатый.
Он добавил, что комментаторы, которые говорят о конфликте с использованием ядерных вооружений уже не столько нагнетают ситуацию и пугают мир, сколько серьезно оценивают перспективу.
О других заявлениях российского лидера — в материале "США совершили ошибку": Путин заявил о последствиях агрессии против России
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
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Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
 
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