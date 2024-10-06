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Политический аналитик сравнил эффективность вооружений в военных операциях Израиля и России
Политический аналитик сравнил эффективность вооружений в военных операциях Израиля и России - 06.10.2024 Украина.ру
Политический аналитик сравнил эффективность вооружений в военных операциях Израиля и России
Израиль не стесняясь применяет мощное оружие на территории других государств, и России тоже нечего стесняться применения доступных ей сил и средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
2024-10-06T07:00
2024-10-06T07:00
2024-10-06T07:00
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военная эскалация
украина
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"Когда Израиль уничтожил руководство "Хезболлы", он на этот квартал сбросил шесть бомб. Специалисты подсчитали, что это соответствует шестикилотонным разрушением. Но ядерное оружие, кроме воронки в 30 метров, обладает электромагнитным импульсом. Потом идет взрывная волна и только потом – огненная зона поражения. И если бы взорвался ядерный заряд мощностью в шесть килотонн, там была бы воронка в 150 метров и гораздо больше разрушений", - сказал аналитик.Он отметил, что в уничтожении врагов Израиль решительно идёт на применение доступных ему сил и средств, не считаясь с репутационными издержками на международной арене. Израильское общество мобилизовано и России следует брать с этого пример, уверен Баранчик.Аналитик также заметил, что изменения и дополнения российской ядерной доктрины позволяют Москве давать более решительный отпор врагам не только в зоне СВО на украинской территории, но и на территории стран-членов НАТО."Во время гибели руководства "Хезболлы" погибло 100 человек, а при взрыве такого боеприпаса погибло бы несколько тысяч. Если не от взрыва, то от лучевой болезни. Так что тактическое ядерное оружие – это весьма эффективно", - сказал он.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Шольц стремится наладить контакт с Путиным после изменения российской ядерной доктрины
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Украина.ру
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новости, израиль, россия, юрий баранчик, нато, украина-нато, сво, военная эскалация, украина, хезболла
Новости, Израиль, Россия, Юрий Баранчик, НАТО, Украина-НАТО, СВО, военная эскалация, Украина, Хезболла
Политический аналитик сравнил эффективность вооружений в военных операциях Израиля и России
Израиль не стесняясь применяет мощное оружие на территории других государств, и России тоже нечего стесняться применения доступных ей сил и средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик