Политический аналитик сравнил эффективность вооружений в военных операциях Израиля и России - 06.10.2024 Украина.ру
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Политический аналитик сравнил эффективность вооружений в военных операциях Израиля и России
Политический аналитик сравнил эффективность вооружений в военных операциях Израиля и России - 06.10.2024 Украина.ру
Политический аналитик сравнил эффективность вооружений в военных операциях Израиля и России
Израиль не стесняясь применяет мощное оружие на территории других государств, и России тоже нечего стесняться применения доступных ей сил и средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
2024-10-06T07:00
2024-10-06T07:00
новости
израиль
россия
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сво
военная эскалация
украина
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"Когда Израиль уничтожил руководство "Хезболлы", он на этот квартал сбросил шесть бомб. Специалисты подсчитали, что это соответствует шестикилотонным разрушением. Но ядерное оружие, кроме воронки в 30 метров, обладает электромагнитным импульсом. Потом идет взрывная волна и только потом – огненная зона поражения. И если бы взорвался ядерный заряд мощностью в шесть килотонн, там была бы воронка в 150 метров и гораздо больше разрушений", - сказал аналитик.Он отметил, что в уничтожении врагов Израиль решительно идёт на применение доступных ему сил и средств, не считаясь с репутационными издержками на международной арене. Израильское общество мобилизовано и России следует брать с этого пример, уверен Баранчик.Аналитик также заметил, что изменения и дополнения российской ядерной доктрины позволяют Москве давать более решительный отпор врагам не только в зоне СВО на украинской территории, но и на территории стран-членов НАТО."Во время гибели руководства "Хезболлы" погибло 100 человек, а при взрыве такого боеприпаса погибло бы несколько тысяч. Если не от взрыва, то от лучевой болезни. Так что тактическое ядерное оружие – это весьма эффективно", - сказал он.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Шольц стремится наладить контакт с Путиным после изменения российской ядерной доктрины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, израиль, россия, юрий баранчик, нато, украина-нато, сво, военная эскалация, украина, хезболла
Новости, Израиль, Россия, Юрий Баранчик, НАТО, Украина-НАТО, СВО, военная эскалация, Украина, Хезболла

Политический аналитик сравнил эффективность вооружений в военных операциях Израиля и России

07:00 06.10.2024
 
© AP / Ariel Schalit
- РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP / Ariel Schalit
Читать в
Израиль не стесняясь применяет мощное оружие на территории других государств, и России тоже нечего стесняться применения доступных ей сил и средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
"Когда Израиль уничтожил руководство "Хезболлы", он на этот квартал сбросил шесть бомб. Специалисты подсчитали, что это соответствует шестикилотонным разрушением. Но ядерное оружие, кроме воронки в 30 метров, обладает электромагнитным импульсом. Потом идет взрывная волна и только потом – огненная зона поражения. И если бы взорвался ядерный заряд мощностью в шесть килотонн, там была бы воронка в 150 метров и гораздо больше разрушений", - сказал аналитик.
Он отметил, что в уничтожении врагов Израиль решительно идёт на применение доступных ему сил и средств, не считаясь с репутационными издержками на международной арене. Израильское общество мобилизовано и России следует брать с этого пример, уверен Баранчик.
Аналитик также заметил, что изменения и дополнения российской ядерной доктрины позволяют Москве давать более решительный отпор врагам не только в зоне СВО на украинской территории, но и на территории стран-членов НАТО.
"Во время гибели руководства "Хезболлы" погибло 100 человек, а при взрыве такого боеприпаса погибло бы несколько тысяч. Если не от взрыва, то от лучевой болезни. Так что тактическое ядерное оружие – это весьма эффективно", - сказал он.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: Шольц стремится наладить контакт с Путиным после изменения российской ядерной доктрины
 
НовостиИзраильРоссияЮрий БаранчикНАТОУкраина-НАТОСВОвоенная эскалацияУкраинаХезболла
 
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