https://ukraina.ru/20241006/1057820660.html

Политический аналитик сравнил эффективность вооружений в военных операциях Израиля и России

Политический аналитик сравнил эффективность вооружений в военных операциях Израиля и России - 06.10.2024 Украина.ру

Политический аналитик сравнил эффективность вооружений в военных операциях Израиля и России

Израиль не стесняясь применяет мощное оружие на территории других государств, и России тоже нечего стесняться применения доступных ей сил и средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик

2024-10-06T07:00

2024-10-06T07:00

2024-10-06T07:00

новости

израиль

россия

юрий баранчик

нато

украина-нато

сво

военная эскалация

украина

хезболла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052477500_0:219:2750:1766_1920x0_80_0_0_2e652d5ac44f715e775fd14979cf947e.jpg

"Когда Израиль уничтожил руководство "Хезболлы", он на этот квартал сбросил шесть бомб. Специалисты подсчитали, что это соответствует шестикилотонным разрушением. Но ядерное оружие, кроме воронки в 30 метров, обладает электромагнитным импульсом. Потом идет взрывная волна и только потом – огненная зона поражения. И если бы взорвался ядерный заряд мощностью в шесть килотонн, там была бы воронка в 150 метров и гораздо больше разрушений", - сказал аналитик.Он отметил, что в уничтожении врагов Израиль решительно идёт на применение доступных ему сил и средств, не считаясь с репутационными издержками на международной арене. Израильское общество мобилизовано и России следует брать с этого пример, уверен Баранчик.Аналитик также заметил, что изменения и дополнения российской ядерной доктрины позволяют Москве давать более решительный отпор врагам не только в зоне СВО на украинской территории, но и на территории стран-членов НАТО."Во время гибели руководства "Хезболлы" погибло 100 человек, а при взрыве такого боеприпаса погибло бы несколько тысяч. Если не от взрыва, то от лучевой болезни. Так что тактическое ядерное оружие – это весьма эффективно", - сказал он.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Шольц стремится наладить контакт с Путиным после изменения российской ядерной доктрины

израиль

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, россия, юрий баранчик, нато, украина-нато, сво, военная эскалация, украина, хезболла