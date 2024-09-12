https://ukraina.ru/20240912/1057376966.html

Кукловоды и исполнители. Кто стоит за планами войны и "мира" на Украине и какой план есть у Зеленского

Кукловоды и исполнители. Кто стоит за планами войны и "мира" на Украине и какой план есть у Зеленского - 12.09.2024 Украина.ру

Кукловоды и исполнители. Кто стоит за планами войны и "мира" на Украине и какой план есть у Зеленского

Несмотря на постоянные рассказы Зеленского о том, что он стремится всеми силами к мирным переговорам, очевидно, что это совсем не так

2024-09-12T07:38

2024-09-12T07:38

2024-09-12T08:35

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борис джонсон

рада

офис президента

антиглобалисты

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В эти дни Генштаб Украины и Офис президента готовятся к продолжению "горячей фазы войны" до 2027-2028 года. Ищут финансирование. Ищут и считают возможности.Кто же подталкивает Украину к продолжению войны?Борис и ВикторияС очевидным приказом: продолжайте воевать! - выступили два активных "кукловода" Украины.Сразу два руководителя переговоров в Стамбуле, которые произошли весной 2022 года, появились с новыми сообщениями.Именно они - Виктория Нуланд и Борис Джонсон - и были теми, кто руководил из-за кулис действиями Украины. И тогда, и сейчас.Напомним, что два с половиной года назад Россия и Украина готовились подписать мирное соглашение.Если бы это произошло, была бы уже давно мирная жизнь на Украине. И выборы президента и парламента прошли бы.И Зеленский вернулся бы в свой "Квартал 95". Куда ему ещё идти?И, конечно, миллионы людей остались бы на своей земле, не погибли бы десятки тысяч украинцев. Не было бы облав в городах на мужчин, не было бы беженцев, "ухылянтов" и военкомов-миллионеров.Но произошло всё по-другому. Уже почти подписанный Украиной договор был аннулирован.Миллиарды для ЗеленскогоЭто была торговля.Зеленскому пообещали миллиарды долларов лично и отсутствие новых выборов всё то время, пока Украина будет воевать.Об этом прямо говорят украинские политологи. Например, политолог и советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин оценивает состояние Зеленского сегодня в сумму больше 10 миллиардов долларов.А бывший депутат Рады Игорь Мосийчук рассказывает, как Зеленский отверг мирное соглашение из-за этих самых обещанных ему миллиардов и сохранения власти.Сейчас Мосийчук выступает за немедленные мирные переговоры с Россией, так как "нация гибнет, а суверенитет отдали на аутсорсинг".Но кто ж украинцам даст эти новые переговоры. Виктория Нуланд категорически против.Зачем выступила Нуланд?Виктория Нуланд тогда была заместителем Госсекретаря США Блинкена. Сегодня она пенсионерка, и вроде бы не управляет процессами.Немного удивляет, кстати, выбор площадки для интервью. Почему был выбран иноагент Зыгарь, который недавно женился (или вышел замуж?) за своего темнокожего друга. Впрочем, для демократа Виктории это только плюс. Свой человек!Но по статусу - конечно же, нет. Не свой человек. Это показывает резкое понижение статуса Нуланд.Поэтому она начинает борьбу за возвращение статуса, возвращение во власть, рассказывая о том, как здорово она управляла Украиной."Неоконы", которые и являются глубинной властью в Америке, просто так никуда не уходят.Блинкен, правда, уже сообщил, что в случае, если к власти придёт Камала Харрис, он на службе не останется. Если придёт Трамп - тем более.Но они с Викторией найдут возможность действовать и управлять. Не сейчас, так потом.Курск и Вика НуландПервое, о чем говорят в связи с этим интервью на Украине: именно Нуланд и клан Каганов, клан мужа Виктории, стоят за "Курской операцией".Операция является очевидным провалом. Её уже назвали в Америке "самой дорогой фотобудкой в истории".И сказал это не политолог или журналист (подобных высказываний тоже много), а глава объединённого комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.Бывший летчик, бывший глава ВВС США высказался так: украинская армия не способна выполнять боевые задачи. Они способны только "сделать селфи". Его слова привела газета "Политико".На такую жёсткую оценку надо отвечать. Интервью Нуланд - это попытка оправдать стратегию продолжения войны.Уши Нуланд и Кагана слишком явно торчат за спиной Зеленского и других киевских руководителей. Хотя, конечно, там и другие уши есть. Бориса Джонсона, например.Внезапно и агрессивноНо именно Институт изучения войны - напомним, детище Нуланд и Каганов (их два брата) - постоянно хвалил и обосновывал Курскую авантюру Украины.Называют они её не иначе как "операция на Курской дуге". Хвалят украинскую армию за внезапность. Ежедневно публикуют хвалебные сводки и анализ тоже, конечно.Вот, например, статья Натальи Бугаевой, опубликованная уже после вторжения в Курскую область. Она называется "Путин уязвим".Наталья - бывший редактор "Киев пост", была главным аналитиком ИИВ по России и Украине.Основная мысль статьи: Западу надо ещё больше нападать на Россию. Причем надо действовать быстро, молниеносно и не надо думать при этом о последствиях (?!)Тогда Путин, мол, будет не готов, так как президент и Россия вообще имеют "доминанту стремления к тщательной проработке решений".Поэтому не надо действовать постепенно, надо внезапно и агрессивно. Тогда Россия будет не готова.Уровень развития мысли аналитика потрясает.Вот такие "простые решения" и лежат в основе всех авантюр Зеленского. Нуланд, Каганам и Наталье Бугаевой всё равно. Украина погибнет? Ну и что. У них в запасе есть ещё масса полезных идей. И "полезных идиотов", готовых реализовывать такие незамысловатые военные стратегии, тоже. Нас там даже не было!Очень интересно Виктория рассказывает про сами переговоры в Стамбуле.Организатор и идейный вдохновитель обоих киевских Майданов, вдруг начала говорить о том, какую скромную роль якобы играли США. Но потом украинцы обратились за помощью: они не смогли прочитать мелкий шрифт."Нас даже не было в комнате. Мы были не очень осведомлены о деталях. Но под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще всё идёт".Вообще на месте членов делегации надо было бы возмутиться такой трактовкой.Оказывается, все представители украинской делегации в Стамбуле не понимали "к чему вообще всё идёт".Но мудрые амеры, которые до этого скромно сидели за дверью, указали им, по словам Виктории, на "строчку мелким шрифтом в конце документа".Эту чушь можно сравнить только с байками про банки маринованных огурцов, которыми бабушки в Киеве сбивают беспилотники.США не просто знали все подробности, они руководили процессом. Во главе стола сидел агент ЦРУ Браун (он же депутат Рады, глава большинства в Раде Давид Арахамия). А также несколько агентов пониже рангом.Например, Рустем Умеров. Это сегодня США сделали своего многолетнего агента министром обороны Украины. А тогда, в Стамбуле, это был глава фонда Госимущества Украины. Что он вообще делал на переговорах о войне и мире?И вся остальная пестрая компания. Все - агенты Британии и США. Вообще, только ради этого надо было устроить переговоры.В Стамбул приехали реальные "руководители Украины", агенты западных разведок и руководители сфер влияния.Впрочем, про них российские спецслужбы знали и без переговоров, конечно. Но на "парад агентов" посмотреть было интересно.Одно ясно. Крики с Украины: "Мы не колония!" - это отрицание очевидного. Особенно после этого интервью Нуланд, где она прямым текстом говорит, кто запретил подписывать уже парафированный договор.А что же это была за строчка мелким шрифтом? Это была сама суть документа, и вряд ли она была написана так уж мелко.Украина разоружается. Вот о чем это было. Украина оставляет себе вот такое количество войск (перечисление) и принимает нейтральный статус."Путин мог получить эту полностью кастрированную демилитаризированную Украину за бесценок", - говорит Виктория.Вся суть - в слове "демилитаризированная".Смысл всей работы Нуланд, еще с 2005 года и особенно с 2014 - вооружить Украину и натравить на Россию.Поэтому, конечно, не может быть и речи о демилитаризации.Продолжайте воевать!Борис, борись!А что же Борис Джонсон? Который, по признанию Арахамии, как раз и сказал украинцам (в лице Арахамии): продолжайте воевать! Тогда, весной 2022 года.Борис пал недавно жертвой пранкеров Вована и Лексуса. Которые позвонили ему от имени другого известнейшего глобалистского кукловода, Жака Аттали.Борис был очень доволен вниманием и охотно подтвердил шутку пранкеров о том, что Генри Киссинджер якобы называл его "домовёнок Кузя". Всё-таки, оказалось, он мало знаком с советскими мультиками. И очень рад угодить старшему товарищу по делу глобализации.А что касается Украины, то он прямо заверил "Жака Аттали" в том, что "на Украине ещё не мобилизовали всех их молодых людей"."Мы должны помочь им снести Керченский мост, поставить Крым под угрозу. На Украине ещё не было массовой мобилизации", - чертил планы продолжения войны Джонсон.А будет ли Запад поддерживать Украину, воевать, например, вместо украинцев?"Мне грустно об этом говорить, - сказал хитрый Джонсон, - но мы уже участвуем, мы поддерживаем Украину".А так бы, конечно, он сам бы пошел воевать. Но вот жаль, у него нет боевой подготовки.Одним словом: воевать никто не будет, кроме украинской армии.А вот планы разжигания войны у Джонсона и Нуланд готовы.Неужели это и есть "план победы", о котором так много говорит Зеленский?О реакции российской стороны на "мирные переговоры с Украиной" - в статье Кремль – Зеленскому: выгоним из Курска – поговорим. Капитуляция Украины – тоже мирный документ.

https://ukraina.ru/20240911/1057371632.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, сша, виктория нуланд, владимир зеленский, борис джонсон, рада, офис президента, антиглобалисты, глобализм, генштаб