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Мягков: Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру

Мягков: Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру - 04.10.2024 Украина.ру

Мягков: Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру

Покровск (Красноармейск) был очень важен и для гитлеровцев в Великую Отечественную войну, и для ВСУ в СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-10-04T04:00

2024-10-04T04:00

2024-10-04T04:00

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По мнению российского учёного, трудно проводить прямые параллели между отчаянными боями немцев в Красноармейске во время Великой Отечественной войны и нынешними боями за Покровск, в котором пытаются держать оборону подразделения ВСУ. Несомненно, по мнению Мягкова, то, что и ранее, под прежним названием, и сейчас город имеет ключевое значение для военной логистики."Донбасская операция 1943 года тоже развивалась сложно, - напомнил историк. - Когда шла Курская битва, мы взламывали немецкую оборону на реке Миус. С июля по сентябрь там шли ожесточенные бои. И сегодняшние боевые действия в Донбассе можно сравнить с усилиями (иногда безуспешными), которые Красная Армия долгое время предпринимала для прорыва Миус-Фронта".Миус-Фронт во время Великой Отечественной войны имел глубину 40 километров. На некоторых его участках на один километр приходилось по десять дотов. Тем не менее, заметил Мягков, РККА взломала оборону гитлеровцев и после этого они были вынуждены быстро оставить Донбасс."А Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру, - констатировал Мягков. – Взломав украинскую оборону на этом участке, мы тоже получаем свободу маневра и начнем более быстрое освобождение территорий. Это константа оперативного искусства, которая остается актуальной и в СВО, и в Великую Отечественную войну".Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово

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