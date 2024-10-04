Мягков: Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру
Покровск (Красноармейск) был очень важен и для гитлеровцев в Великую Отечественную войну, и для ВСУ в СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
По мнению российского учёного, трудно проводить прямые параллели между отчаянными боями немцев в Красноармейске во время Великой Отечественной войны и нынешними боями за Покровск, в котором пытаются держать оборону подразделения ВСУ. Несомненно, по мнению Мягкова, то, что и ранее, под прежним названием, и сейчас город имеет ключевое значение для военной логистики.
"Донбасская операция 1943 года тоже развивалась сложно, - напомнил историк. - Когда шла Курская битва, мы взламывали немецкую оборону на реке Миус. С июля по сентябрь там шли ожесточенные бои. И сегодняшние боевые действия в Донбассе можно сравнить с усилиями (иногда безуспешными), которые Красная Армия долгое время предпринимала для прорыва Миус-Фронта".
Миус-Фронт во время Великой Отечественной войны имел глубину 40 километров. На некоторых его участках на один километр приходилось по десять дотов. Тем не менее, заметил Мягков, РККА взломала оборону гитлеровцев и после этого они были вынуждены быстро оставить Донбасс.
"А Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру, - констатировал Мягков. – Взломав украинскую оборону на этом участке, мы тоже получаем свободу маневра и начнем более быстрое освобождение территорий. Это константа оперативного искусства, которая остается актуальной и в СВО, и в Великую Отечественную войну".
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