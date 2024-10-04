Мягков: Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру - 04.10.2024 Украина.ру
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Мягков: Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру
Мягков: Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру - 04.10.2024 Украина.ру
Мягков: Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру
Покровск (Красноармейск) был очень важен и для гитлеровцев в Великую Отечественную войну, и для ВСУ в СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-10-04T04:00
2024-10-04T04:00
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донбасс
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россия
михаил мягков
красная армия
всу
оборона
наступление
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По мнению российского учёного, трудно проводить прямые параллели между отчаянными боями немцев в Красноармейске во время Великой Отечественной войны и нынешними боями за Покровск, в котором пытаются держать оборону подразделения ВСУ. Несомненно, по мнению Мягкова, то, что и ранее, под прежним названием, и сейчас город имеет ключевое значение для военной логистики."Донбасская операция 1943 года тоже развивалась сложно, - напомнил историк. - Когда шла Курская битва, мы взламывали немецкую оборону на реке Миус. С июля по сентябрь там шли ожесточенные бои. И сегодняшние боевые действия в Донбассе можно сравнить с усилиями (иногда безуспешными), которые Красная Армия долгое время предпринимала для прорыва Миус-Фронта".Миус-Фронт во время Великой Отечественной войны имел глубину 40 километров. На некоторых его участках на один километр приходилось по десять дотов. Тем не менее, заметил Мягков, РККА взломала оборону гитлеровцев и после этого они были вынуждены быстро оставить Донбасс."А Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру, - констатировал Мягков. – Взломав украинскую оборону на этом участке, мы тоже получаем свободу маневра и начнем более быстрое освобождение территорий. Это константа оперативного искусства, которая остается актуальной и в СВО, и в Великую Отечественную войну".Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово
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новости, донбасс, днепр, россия, михаил мягков, красная армия, всу, оборона, наступление, ркка, великая отечественная война, логистика, снабжение, покровск/красноармейск
Новости, Донбасс, Днепр, Россия, Михаил Мягков, Красная Армия, ВСУ, оборона, наступление, РККА, Великая Отечественная война, логистика, снабжение, Покровск/Красноармейск

Мягков: Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру

04:00 04.10.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Мягков
Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
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Покровск (Красноармейск) был очень важен и для гитлеровцев в Великую Отечественную войну, и для ВСУ в СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
По мнению российского учёного, трудно проводить прямые параллели между отчаянными боями немцев в Красноармейске во время Великой Отечественной войны и нынешними боями за Покровск, в котором пытаются держать оборону подразделения ВСУ. Несомненно, по мнению Мягкова, то, что и ранее, под прежним названием, и сейчас город имеет ключевое значение для военной логистики.
"Донбасская операция 1943 года тоже развивалась сложно, - напомнил историк. - Когда шла Курская битва, мы взламывали немецкую оборону на реке Миус. С июля по сентябрь там шли ожесточенные бои. И сегодняшние боевые действия в Донбассе можно сравнить с усилиями (иногда безуспешными), которые Красная Армия долгое время предпринимала для прорыва Миус-Фронта".
Миус-Фронт во время Великой Отечественной войны имел глубину 40 километров. На некоторых его участках на один километр приходилось по десять дотов. Тем не менее, заметил Мягков, РККА взломала оборону гитлеровцев и после этого они были вынуждены быстро оставить Донбасс.
"А Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру, - констатировал Мягков. – Взломав украинскую оборону на этом участке, мы тоже получаем свободу маневра и начнем более быстрое освобождение территорий. Это константа оперативного искусства, которая остается актуальной и в СВО, и в Великую Отечественную войну".
Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово
 
НовостиДонбассДнепрРоссияМихаил МягковКрасная АрмияВСУоборонанаступлениеРККАВеликая Отечественная войналогистикаснабжениеПокровск/Красноармейск
 
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