https://ukraina.ru/20240915/1057461968.html

Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак"

Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак" - 15.09.2024 Украина.ру

Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак"

Очень жаль, что знаменитую шуточную Шнобелевскую премию в Гарвардском университете (США) вручили несколькими днями ранее, чем произошло событие, о котором пойдет речь в этих заметках.

2024-09-15T19:05

2024-09-15T19:05

2024-09-15T20:16

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Потому что за номинацию "самое провальное исследование" наравне с изучением животных, которые дышат через анус, и методикой отделения пьяных червей от трезвых, можно было бы вручить эту самую премию и мистеру Блинкену, госсекретарю США, как режиссеру и исполнителю главной роли в спектакле, задуманном как пафосное мероприятие, а вылившееся в позорную комедию.Правда, премию вручают горе-ученым, а не горе-политикам. Но ведь политология – тоже как бы наука. Можно было бы Шнобелевскому комитету закрыть глаза на нюансы и отметить достижения госсекретаря США. А так приходится это делать нам.Спектакль был разыгран для узкой группы американских журналистов. Исполнителем главной роли, конечно, стал главный по внешней политике США Энтони Блинкен.Блинкен, как человек, а не политик, известен еще и как музыкант-любитель, недавно, например, находясь в Киеве, запросто пошел в бар, достал "из кустов" электрогитару и сбацал для тамошней публики композицию Rockin’ in the Free World, в которой говорится о социальной несправедливости. И, что интересно, начинается она со слов "На улице красно-бело-синие флаги". Некоторые украинские патриоты сильно напряглись, поскольку это – цвета российского государственного флага, хотя и в другой последовательности. А про социальную несправедливость в стране с жовто-блакитным флагом и трезубцем на нем и без Блинкена с гитарой все знают.Но тут нам интересно другое. Блинкен-музыкант явно не чужд художественным образам и приемам. И потому спектакль, который он разыгрывал перед американскими журналистами, начинался в классически выверенной форме. Почти как у Гоголя в "Ревизоре" (не знаю, правда, читал ли он его)."Господа, я собрал вас для того, чтобы сообщить пренеприятное известие", - это у Гоголя. Ну, он – гений, поэтому у него ёмко и коротко."Точная информация жизненно важна для здоровья любой демократии. Она помогает гражданам понять проблемы и последствия, а также события, которые влияют на их жизнь. Она дает им возможность принимать значимое участие в жизни своего коллектива, своей страны и всего мира. Когда государственные или негосударственные структуры распространяют дезинформацию и материалы, намеренно предназначенные для обмана или разделения нашей общественности, они подрывают сами основы нашего свободного и открытого общества" - это Блинкен. Не Гоголь, конечно, потому длинно и многословно, но художественный прием тот же – сразу окунуть зрителя, читателя, а в данном случае журналистов в интригу, которую вот прямо сейчас нам откроют.А интрига для любителей жаренного и, правда, оказывается весьма интересной. Как утверждает Блинкен, сейчас речь пойдет о "тайных операциях России по оказанию глобального влияния".Уверен, многие из американских коллег напряглись, схватившись за блокноты и диктофоны. Но тут госсекретарь и гитарист-любитель берет фальшивую ноту. Оказывается, речь идет пока (заметим в самом начале спича) о… Молдавии. Оказывается, "глобальное влияние, в том числе вмешательство в демократию" осуществляется Россией в "Молдавии и ее предстоящих выборах".Нет, Молдавия – вполне уважаемая страна. Не менее чем США. Дело тут в другом. Во-первых, как известно на просьбу одного из предшественников Блинкена на посту госсекретаря, а именно Майка Помпео телеведущая американского телеканала не смогла найти на карте не то, что Молдавию (3 млн жителей), а саму Украину (тогда почти 50 млн жителей и по площади размером с Францию). Поэтому я не очень уверен, что американские журналисты в курсе, где эта Молдавия находится и есть ли там вообще демократия (а ее там нет, президент Санду вообще-то гражданка Румынии и планирует вопреки мнению большинства молдаван присоединить возглавляемое ею государство к Румынии). Во-вторых, Молдавия как-то по всем параметрам не тянет на глобальность тайных операций в масштабах мирового сообщества.И вот тут возникает третье. Ни одного государства, кроме Молдавии, в которых РФ проводит "тайные операции", госсекретарь Блинкен не называет. Правда, он сообщает две страшные буржуинские тайны.Первая, что дипломатические ведомства США, Канады и Великобритании "начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы сплотить союзников и партнеров по всему миру и присоединиться к нам в борьбе с угрозой, исходящей от RT и других механизмов российской дезинформации и скрытого влияния".То есть, все, что было до этого объявления - просто было невинной игрой в песочнице, а теперь все у них будет по-взрослому.Вторая. Оказывается, "светочи демократии", смоделированной в США, занимаются сомнительными с точки зрения свободы слова делами. "В условиях (простите) использования Интернета разведывательная дипломатия стала отличительной чертой нашей администрации", - признался на голубом глазу Блинкен. Слово "простите", здесь не случайно. Перед журналистами, которые еще наивно верят в США в неприкосновенность личной жизни, в том числе и в Интернете, Блинкен расшаркивается: Простите, ребята, но мы всё про вас знаем и вашу переписку и ваши семейные и личные тайны тоже.К чему такая откровенность, тоже понятно. Есть оказывается у США "разведывательная дипломатия", о которой как и обо всем разведывательном открыто сказать нельзя, поскольку она именно "разведывательная", то вы уж нам на слово поверьте о "глобальных тайных операциях России"… Иными словами, мы будем вам лапшу на уши вешать, а вы нам верьте, - всё это "разведывательная дипломатия"!Дальше у госсекретаря США идут в основном оценочные прилагательные и то, что в интернете принято описывать словами "бла-бла-бла". Ближе к концу монолога наступает момент "слезы". Тоже известный прием в драматургии. Его часто применяли особенно Шекспир и Чехов. Когда читатель, зритель уже получил порцию драматической и даже трагической информации (три сестры собрались в Москву, Отелло задушил Офелию, мама Гамлета выпила отравленный кубок), надо закрепить зрительские чувства к главным героям пьесы чем-нибудь особенно проникновенным. Блинкен для этого использует Эвана Гершковича, которого Россия обменяла на своих граждан, находившихся в американской тюрьме. Гершковича Блинкен называет "невероятно теплым человеком", который "всегда находится на работе" и так далее.Вы спросите, какое отношение Гершкович, его освобождение и обмен на российских граждан, имеет к "глобальным тайным операциям России"? А никакого. Просто надо совместить слезу с красивым финалом. Ну, к финалу от Гершковича перейти очень легко. Гершкович – журналист? Ну, да.Ну, так вот всем вам, журналистам, горячий привет лично от Блинкена: "Мы делаем много замечательных вещей в этой стране (это в США), но одна из величайших вещей, которые мы делаем, — это наша журналистика. Ее профессионализм, ваш профессионализм, непоколебимая приверженность поиску истины — это служение не только нашему народу и нашей демократии, это служение всему миру". Вот такого леща подкинул пишущей братии госсекретарь США почти напоследок.Еще немного потоптавшись на бедном от этого Гершковиче, Блинкен триумфально сходит с авансцены и дальше просто присутствует в качестве свадебного генерала. Теперь его задача делать умное лицо и своим присутствием освящать дальнейшее действо.И в этот момент спектакль из драмы превращается в оперетту.В оперетте тоже есть свои приемы. Например, главные герои изображают возвышенную романтическую любовь, произносят красивые фразы (это – Блинкен). А есть герои второго плана – они тоже любят друг друга, но их чувства лишены пафоса и должны подсвечивать снизу главных героев. В этой роли в спектакле, поставленном Блинкеном, выступают чиновники рангом пониже, то бишь артисты второго плана - специальный представитель и координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента Джеймс Рубин, ассистент госсекретаря О’Брайен и спикер Госдепа Мэтью Миллер. Люди они, конечно, в политике малозаметные, но для ролей второго плана вполне пригодны.Особенно старается Рубин. Видимо, он лучше своего босса осведомлен в географии, поэтому говорит уже не о тайных операциях в Молдавии, а приплюсовывает сюда Германию и Францию (в которых проамериканские правительства Шольца и Макрона, в результате их именно такой ориентации стремительно этим летом потеряли популярность и стали проигрывать на местных (ФРГ) и парламентских (Франция) выборах. Ну, и, конечно, Южный Кавказ, где вопреки требованиям Запада (США и ЕС) приняли меры для контроля за некоммерческими организациями, финансируемыми через посредников Госдепом. В общем, все - в одной корзинке. Все они оказывается терпят политические неудачи не потому, что строго придерживаются русофобской политики Госдепа, а потому, что RT их нещадно терроризирует в интернете и на ТВ.Ну, тут до кучи добавили в эту группу и Аргентину (видимо, подразумевая под ней всю Латинскую Америку), где с конца прошлого года президентом Хавьер Милей. Милей оказался человеком непредсказуемым, например, чтобы остановить доллоризацию страны решил закрыть… Центробанк. Правда, потом передумал.Но зато в ответ на награждение его украинским президентом Зеленским 9 июня нынешнего года Орденом Свободы (единственная госнаграда у Милея вообще за всю его жизнь) через несколько дней после этого награждения, выступая на так называемом "украинском саммите мира" в Швейцарии, вдруг предложил Украине не воевать, а договариваться с Россией. Ну, прямо конфуз какой-то! Кавалер Ордена Свободы, а советует Зеленскому не воевать, а реально искать мира... Вот и попал в ту же компанию неудачников, что Франция с Германией и Южный (читай Грузия) Кавказ.Но тут опять, что интересно. Иными словами, везде, где американская антироссийская политика теперь терпит неудачу, госдепартамент в лице своих актеров видит длинную руку Москвы в лице RT и других структур медиахолдинга "Россия сегодня".Грубо говоря, это не Госдеп провалил свою работу, а Россия провела тайные операции и сорвала чистый как слеза ребенка план США удушить Россию…Но тут, заодно, чтоб дважды не вставать, спикеры от Госдепа сюда же приплели и все свои неудачи на Ближнем Востоке и Глобальном Юге. В общем, получается, что информационную войну по всему миру США проиграли (на нынешний момент) благодаря усилиям всего лишь одного российского СМИ – RT.Что ж такого произошло с Госдепом, успешно применяющего "разведывательную дипломатию", если российское СМИ смогло переломить его многолетние антироссийские усилия? Ответ на этот вопрос чиновники Госдепа не дают. Как не приводят и ни одного факта, иллюстрирующего вмешательства RT в выборы и во внутреннюю политику всех тех стран и континентов, о которых говорят Блинкен и его команда.Но, оказывается, дело не только в информационной войне, которую уже выиграла у Госдепа RT. Видимо, чтобы сгустить драматизм, ближе к финалу этого спектакля появляются еще две темы: тайный краудфандинг, которым якобы занимается RT, и киберотдел редакции RT, собирающий по всему миру информацию, которую в свою очередь использует редакция RT для подрыва всеобщей англосаксонской "демократии".Краудфандинг (от англ. crowd – толпа и funding – финансирование) – это такой вид деятельности, который позволяет собирать деньги от людей, заинтересованных в реализации какого-либо проекта. Под таким не очень красивым названием скрывается обычная благотворительность – когда во время телемарафонов или через телеграм-каналы граждане жертвуют свои средства для закупки необходимых солдатам на фронте носков, одеял, бронежилетов и так далее.Приближенные Блинкена, не говоря прямо, намекают, что таким образом RT еще и оружием снабжает солдат на фронте, что уже совсем выходит за рамки реальности. Но эти актеры явно не чувствуют зрительского зала.На прямой вопрос одного из американских журналистов: "Это механизм краудфандинга, который покупает оружие из Китая, или это российское правительство использует собранные там средства для закупок?", ассистент госсекретаря США О'Брайен коротко отвечает: "У нас нет ответа на этот вопрос".О чем же тогда речь? Что-то недоработала "разведывательная дипломатия": подозрения есть, а фактов нет.Примерно такой же ответ получают журналисты и по вопросу деятельности киберотдела RT. "В каких странах он работал и существует ли сегодня?", - спрашивают журналисты. И получают ответ координатора Центра глобального взаимодействия Госдепартамента Джеймса Рубина, скромно потупившего глазки: "У меня на этот счет нет информации".А что ж у вас есть-то? Какие факты, кроме туманных намеков, оправдывающих полное фиаско Госдепа от деятельности российской RT? А никаких.По большому счету американским журналистам писать не о чем. Есть подозрения, оценочные прилагательные и очень туманные толстые намеки на тонкие обстоятельства...И в этот момент, согласно Аристотелю, должен наступать в драме катарсис (то есть очищение, осознание истинной цели спектакля, пьесы, оперетты) ...И он настает! Только не по воле режиссера спектакля, а, как это иногда бывает, благодаря невинному вопросу из зала, который в этой пьесе задает неизвестный мне журналист (его имени нет в стенограмме пресс-конференции, а жаль). Вы оцените всю глубину и иронию мужественного американского журналиста:"- Это очень специфично: могу я просто… Потому что это тоже для Центра глобального взаимодействия. Видели ли вы какие-нибудь свидетельства (вы сказали, что есть команда, с которой вы работаете в рамках межведомственного сотрудничества) — какие-нибудь свидетельства о кошках и собаках, истории о съеденных домашних животных?Рубин (растерянно):— Вам нужно просто...Вопрос (продолжает, перебивая Рубана):— Эта информация была продавлена каким-то иностранным субъектом?Рубин:— Я этого не видел, я не просил своих людей этим заниматься, потому что мы готовились как раз к тому, что сейчас обсуждали. И вы удивитесь, сколько усилий мы потратили, чтобы всё подготовить. И я думаю, мы должны перестать сейчас разговаривать о сборе средств, о кошках, о домашних животных"...И тут, как писали в 19 веке драматурги: "Занавес". К сказанному уже добавить нечего.Драма, перешедшая в оперетту, завершается весьма оправданным фарсом. Или, как еще говорят на родине президента Макрона: "Fenita la commedia".С полной стенограммой, полностью подтверждающей всё вышесказанное, можно ознакомиться здесь.

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сша, россия, молдавия, энтони блинкен, николай васильевич гоголь, rt, ес, администрация президента, мнения