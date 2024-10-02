https://ukraina.ru/20241002/1057828158.html

"Управляет миром", не привлекая внимания санитаров. Чем занимается бывший глава МИД Павел Климкин

"Управляет миром", не привлекая внимания санитаров. Чем занимается бывший глава МИД Павел Климкин - 02.10.2024 Украина.ру

"Управляет миром", не привлекая внимания санитаров. Чем занимается бывший глава МИД Павел Климкин

Все 10 лет после Майдана украинский МИД возглавляли деятели, которых сложно назвать дипломатами из-за их грубых и невежественных заявлений. Такое впечатление, что с 2014 года их набирали не в дипкорпусе, а в казарме штрафного батальона.

2024-10-02T05:40

2024-10-02T05:40

2024-10-02T05:40

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При Порошенко долгое время МИД возглавлял Павел Климкин, который и сейчас часто выступает с русофобскими заявлениями.Уроженец Курска, выпускник Московского физико-технического института, зять советского генерал-майора Юрия Михайленко, награждённого в 2014 году медалью "За возвращение Крыма".Тем не менее, Климкин стал отпетым русофобом и ненавидит советский период. В СМИ он чаще выступал с псевдоисторическими комментариями о казаках, УПА*, Киевской Руси, которые демонстрировали его крайне примитивные познания в истории, почерпнутые, вероятно, из украинской желтой прессы. Очень ему не нравились советские фильмы, которые какое-то время после Майдана еще шли по украинскому телевидению. Российское общество этнический русский Климкин называл "зомбированным и дегуманизированным". На Украине его в шутку стали даже ассоциировать с героем "Собачьего сердца" Климом Чугункиным."Климкин на различных информационных площадках полемизировал на избитые исторические темы – УПА*, россияне и Крым, Россия – империя, коммунизм – зло, Голодомор, депортации… Если бы Климкин был деканом исторического факультета какой-то сумской бурсы, ну ладно еще. А так человек 5 лет, занимая должность главы МИД, промышлял околонаучными помыслами и даже там выглядел исключительно слабо", - характеризует его украинский telegram-канал "Рубикон".По его мнению, всё украинское общество в советский период только и занималось, что противодействием "коммунистическому тоталитаризму", защищая "демократические европейские ценности". Он также утверждал, что именно Украина в период Киевской Руси формировала Европу и ее ценности.Однако Климкин в период 2014-2019 во главе МИД еще и резко выступал против Польши, поддерживая культ ОУН-УПА* и Степана Бандеры. От поляков он даже требовал запретить маршала Юзефа Пилсудского и Армию Крайову за действия против УПА*. Волынскую резню он называл "борьбой за независимость", которую Варшава пытается дискредитировать.Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий критиковал Климкина, отмечая, что его опусы свидетельствуют об исторической неграмотности. Его безграмотность тогда же отмечал российский депутат Думы Виктор Водолацкий, а российский сенатор Владимир Джабаров поставил ему "троечку по истории".При Ющенко после Оранжевой революции он работал в посольстве Великобритании, а при Януковиче дослужился до заместителя министра иностранных дел. МИД он возглавил в июне 2014 года и почти сразу же стал требовать введения санкций против РФ и, в особенности против Крыма, хотя там проживали его родственники. В 2015 году он лишил аккредитации российские СМИ и объявил им бойкот на международных мероприятиях, поскольку на многие вопросы просто не мог внятно ответить.По сути, его ведомство должно было заниматься вопросами международных договоренностей, включая Минские соглашения. Но МИД Украины с 2014 года фактически имеет декоративные функции, так как международную политику Киева решают в Вашингтоне и Лондоне.Сейчас Климкин продолжает играть роль министра иностранных дел, выступая на телеканалах своего бывшего шефа Петра Порошенко. На днях он выступил против идеи польского главы МИД Радека Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН для последующего проведения там референдума. "Увязывание вопросов "мандата ООН" и "референдума" — просто попытка легитимизации российской собственности, ничего больше", - заявил Климкин.Появлялся он недавно и в Офисе президента, обсуждая с Андреем Ермаком и руководителями украинских НПО сотрудничество в деле борьбы с РФ.В интервью "Новому времени" Климкин требует от Киева повышать ставки в конфликте и идти на его эскалацию, пока в США не начались выборы. "Нужно показать, что до американских выборов у нас есть "окно", и мы это "окно" используем не для того, чтобы разговаривать, условно, а для того, чтобы поднимать ставки и обеспечить себе позицию, если не силовую, то точно с возможностью говорить с ними [россиянами] с позиции силы", - говорит бывший глава МИД.Ранее он с восторгом воспринял набег ВСУ на его родную Курскую область. Он также выступает против мирных переговоров. "Не имеет смысла идти на какие-либо "мирные" инициативы также, если не будет крепкой поддержки Запада, а также части стран Глобального Юга", - говорит отставной дипломат.Недавно он также выражал уверенность в том, что страны Запада в конечном итоге введут свои войска на Украину безотносительно ее членства в НАТО. "Я не знаю, в этом ли году, но считаю, что это закончится конвенциональным присутствием наших партнеров тут, на нашей территории. Одновременно, скорее всего, будет достигнута договоренность – понятийная или политическая о том, что ядерное оружие не будет размещаться на нашей территории", - утверждал Климкин.В других рассуждениях он говорит о том, как манипулировать желанием Дональда Трампа понравиться американским избирателям. Затем он рассуждает, как манипулировать стремлением Китая сохранить европейские рынки. Предлагает он и манипулировать президентом Турции Эрдоганом ради его политических амбиций. В этих рассуждениях Климкин также делает намеки на то, что он где-то тайно ведет над этим работу. Таким образом он пытается повысить свой политический вес, надеясь на возвращение во власть. Правда, в целом возникает впечатление, что он тайно управляет всем миром.О другом министре иностранных же Украины и так же яром русофобе - в статье Дмитрия Ковалевича ""Полностью соответствует фамилии". Чем занят экс-глава МИД Украины, клинический русофоб Владимир Огрызко"* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

украина, крым, россия, павел климкин, степан бандера, мид, оон, оун-упа, петр порошенко, эксклюзив