https://ukraina.ru/20240925/1057643952.html

"Полностью соответствует фамилии". Чем занят экс-глава МИД Украины, клинический русофоб Владимир Огрызко

"Полностью соответствует фамилии". Чем занят экс-глава МИД Украины, клинический русофоб Владимир Огрызко - 25.09.2024 Украина.ру

"Полностью соответствует фамилии". Чем занят экс-глава МИД Украины, клинический русофоб Владимир Огрызко

Украина на международной арене уже более 10 лет ведет себя крайне недипломатично, используя хамство и угрозы не только в адрес противников, но и относительно некоторых западных союзников.

2024-09-25T07:00

2024-09-25T07:00

2024-09-25T07:00

эксклюзив

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виктор ющенко

андрей мельник

олаф шольц

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мид украины

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Особенно этим прославился бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник, назвавший канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Единственная страна, в адрес которой подобных вольностей не допускается, - Великобритания.Главы МИД Украины постмайданного периода отличались грубыми заявлениями, словно какие-нибудь базарные скандалисты, хотя это именуют "эмоциональной дипломатией".Начало этой тенденции в МИД Украины положил министр иностранных дел при Ющенко Владимир Огрызко. Возглавлял МИД он с 2007 по 2009 год. За этот период он отметился проигрышем территориального спора с Румынией по поводу шельфа Черного моря в районе острова Змеиный. По сути, спор шел о разделе континентального шельфа, нефтегазовых месторождений, открытых в этом районе. Киев намеренно "сливал" шельф Черного моря, не предоставив даже необходимые документы для суда. Украинские власти попытались сделать вид, что так и было задумано. Огрызко заявил, что решение суда, дескать, "существенно усиливает позицию Украины".Виктора Ющенко и Огрызко тогда требовали привлечь к ответственности за нарушение территориальной целостности страны и измену родине. Но проиграла Украина стране НАТО, поэтому не особо и старалась выиграть.В то же время Огрызко постоянно носился с идеей "документально подтвердить", что ЧФ РФ непременно в 2017-м уйдет из Севастополя. Недавно он вспоминал, как пытался осложнить жизнь российских военных в Севастополе. "Я как-то президенту говорю: "Нам нужно переходить от уговоров к определенным формам давления". Они же не Севастополь взяли в аренду, они взяли в аренду только конкретные военные объекты, военные части. Чтобы проехать между частью А и частью Б, нужно получить разрешение", - вспоминал глава МИДа при Ющенко.Затем он угрожал объявить персоной нон грата посла РФ на Украине Виктора Черномырдина. Он же активно добивался получения плана действий для Украины по членству в НАТО на саммите НАТО в 2008 году в Бухаресте, но не смог добиться. В 2008 году он рьяно поддерживал Грузию и военную авантюру Михаила Саакашвили в Южной Осетии.В отставку его отправили в 2009 за то, что он ухудшил отношения с Россией, допустил провал в сфере интеграции с Европейским союзом и не защитил интересы Украины при дележе континентального шельфа.Тогда же посол России на Украине Виктор Черномырдин в частной беседе с одним российским журналистом сказал, что Огрызко как человек в моральном и профессиональном плане полностью соответствует своей фамилии.Сейчас он возглавляет русофобский "Центр исследования России", позиционирует себя, как гражданский активист и активно раздает интервью западным и украинским СМИ, рассуждая, как лучше победить РФ.Всех своих детей он тоже пристроил на дипломатическую службу – в посольство в Германии, в представительство Украины при ООН и в "Британский совет" (British Council).В мае в интервью изданию "Телеграф" он требовал предоставить Киеву разрешение бить дальнобойным оружием по старым территориям РФ. Если этого не будет, говорил Огрызко, Украина все равно будет использовать это оружие, делая вид, что все произошло "случайно".В этом году он заявлял, что изменения в России могут быть только в том случае, если украинская армия эти изменения принесет с собой, то есть мечтал об оккупации РФ на фоне отступлений ВСУ в Донбассе.В марте на киевском форуме безопасности Огрызко рассуждал о том, как поступать с Россией после ее расчленения. Россияне для него – люди, с которыми якобы вообще невозможно говорить. "Если представить, что есть люди, которые живут на Луне, значительно легче было бы найти определённый компромисс с ними, чем с русскими. Это мой вывод с середины 90-х годов. Потому что русские врут на каждом шагу, это характер этих людей, их природа. Лучше подумать, что нам делать с построссийской территорией", - заявил Огрызко. Украинские националисты часто пытаются представить россиян людьми иного сорта, рассуждать о невозможности даже бытового диалога, чтобы обосновать и усилить враждебность к ним среди украинцев.Периодически Огрызко заносит вообще в откровенный нацизм с теориями о генетической неполноценности. "В российской ментальности традиционно отсутствует причинно-следственные связи. Люди там неспособны понять из-за чего что происходит. Потому что не понимают, наверное, это на генетическом уровне. И второе – Россия не была наказана последние семьдесят лет, со времён окончания Второй мировой войны", – говорит Огрызко, очевидно, сожалея, что войну проиграла нацистская Германия, а не Советский Союз.Западных партнеров он называет пингвинами за то, что те нерешительно выделяют Киеву вооружения. "Недавно один мой коллега назвал наших западных партнёров и их сдержанную политику похожей на поведение перепуганных пингвинов. Может немного жестковато, но местами оно так и выглядит. Имея всё, что нужно, имея необходимые запасы вооружений", - возмущался украинский дипломат.Достается от Огрызко также венграм и полякам, которые отстаивают свои национальные интересы. Дипломат уверен, что за любой критикой Украины из Варшавы и Будапешта стоит Москва. Польских перевозчиков, блокировавших в прошлом году границу с Украиной, он называл "варварами наивысшей пробы".В целом же Огрызко пытается играть роль агрессивного и воинственного ястреба, не стесняясь в выражениях. Хотя Владимир Огрызко начал свою политическую карьеру еще при Брежневе, в нем давно уже нельзя узнать дипломата советской закалки. В его заявлениях и рассуждениях звучит голос британских ястребов, мечтающих о поражении и расчленении России. Сами они не всегда могут делать настолько прямые заявления, поэтому используют украинских политиков в качестве прокси-дипломатов.О том, как живут и чем заняты другие политики Украины, ранее занимавшие высокие посты в этой стране - на страницах Украина.ру. Например, Породнился с российским сенатором и помогает ВСУ. Чем занимается экс-спикер Рады Владимир Литвин

https://ukraina.ru/20240920/1057551229.html

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эксклюзив, украина, виктор ющенко, андрей мельник, олаф шольц, россия, германия, нато, владимир огрызко , мид украины