Баранчик рассказал об отличии "мирных планов" Зеленского и "группы друзей мира" - 02.10.2024 Украина.ру
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Баранчик рассказал об отличии "мирных планов" Зеленского и "группы друзей мира"
Баранчик рассказал об отличии "мирных планов" Зеленского и "группы друзей мира" - 02.10.2024 Украина.ру
Баранчик рассказал об отличии "мирных планов" Зеленского и "группы друзей мира"
Россия добивается в СВО мира на выгодных ей условиях, что не учитывают авторы зарубежных "мирных планов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
2024-10-02T04:30
2024-10-02T04:30
новости
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юрий баранчик
владимир зеленский
нато
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украина-ес
ядерное оружие
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По мнению эксперта, зарубежные поставки для нужд российской армии важны, однако важны и другие факторы. Поэтому, уверен Баранчик, оценивать ситуацию следует комплексно, учитывая и политические аспекты."Мы сейчас во многом держимся на поставках из-за рубежа, констатировал он. - А сейчас вот эта "группа друзей мира" под эгидой Китая и Бразилии предлагает новый мирный план. На последнюю свою встречу они пригласили Венгрию, Швейцарию и Францию – западные страны, из которых только Венгрия не занимает явную антироссийскую позицию. Причем этот план мало чем отличается от мирного плана Зеленского".По оценке аналитика, в этих "мирных планах" проводится идея запрета на применение ядерного оружия, которое Баранчик считает последней скрепой в российской доктрине военного сдерживания. Оба плана не рассматривают перспективу масштабирования конфликта, тогда как в интересах Москвы, полагает аналитик, следует перенести конфликт на территорию стран НАТО.Иначе говоря, отметил он, "друзья России" тоже пытаются сковать Москве руки, предписывая, как ей воевать под угрозой санкций. Такие условия, уверен Баранчик, следует отвергать и руководствоваться своими национальными интересами."Повторюсь, нас не устраивают инерционные сценарии, потому что и США, и Китай варят нас как лягушку в кувшине (США – одними, а Китай – другими). А какая нам разница, как нас сварят? В молоке или в молоке с приправами. Поэтому нам надо перевернуть шахматную доску, чтобы весь мир стал нас слушать", - резюмировал российский политический аналитик.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.руОбозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Миру — мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну
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новости, китай, сша, россия, юрий баранчик, владимир зеленский, нато, ес, украина-ес, ядерное оружие, военная эскалация
Новости, Китай, США, Россия, Юрий Баранчик, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Украина-ЕС, Ядерное оружие, военная эскалация

Баранчик рассказал об отличии "мирных планов" Зеленского и "группы друзей мира"

04:30 02.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия добивается в СВО мира на выгодных ей условиях, что не учитывают авторы зарубежных "мирных планов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
По мнению эксперта, зарубежные поставки для нужд российской армии важны, однако важны и другие факторы. Поэтому, уверен Баранчик, оценивать ситуацию следует комплексно, учитывая и политические аспекты.
"Мы сейчас во многом держимся на поставках из-за рубежа, констатировал он. - А сейчас вот эта "группа друзей мира" под эгидой Китая и Бразилии предлагает новый мирный план. На последнюю свою встречу они пригласили Венгрию, Швейцарию и Францию – западные страны, из которых только Венгрия не занимает явную антироссийскую позицию. Причем этот план мало чем отличается от мирного плана Зеленского".
По оценке аналитика, в этих "мирных планах" проводится идея запрета на применение ядерного оружия, которое Баранчик считает последней скрепой в российской доктрине военного сдерживания. Оба плана не рассматривают перспективу масштабирования конфликта, тогда как в интересах Москвы, полагает аналитик, следует перенести конфликт на территорию стран НАТО.
Иначе говоря, отметил он, "друзья России" тоже пытаются сковать Москве руки, предписывая, как ей воевать под угрозой санкций. Такие условия, уверен Баранчик, следует отвергать и руководствоваться своими национальными интересами.
"Повторюсь, нас не устраивают инерционные сценарии, потому что и США, и Китай варят нас как лягушку в кувшине (США – одними, а Китай – другими). А какая нам разница, как нас сварят? В молоке или в молоке с приправами. Поэтому нам надо перевернуть шахматную доску, чтобы весь мир стал нас слушать", - резюмировал российский политический аналитик.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.ру
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Миру — мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну
 
НовостиКитайСШАРоссияЮрий БаранчикВладимир ЗеленскийНАТОЕСУкраина-ЕСЯдерное оружиевоенная эскалация
 
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