https://ukraina.ru/20241001/1057801370.html

Украина в преддверии громких отставок. Окружение Зеленского назначит виновных

Украина в преддверии громких отставок. Окружение Зеленского назначит виновных - 01.10.2024 Украина.ру

Украина в преддверии громких отставок. Окружение Зеленского назначит виновных

Несмотря на очевидные успехи в некоторых отраслях военного дела (в первую очередь в беспилотных технологиях и РЭБ), общее состояние ВСУ и, вообще, всей военной отрасли Украины все больше вызывает беспокойство у их западных спонсоров и кураторов.

2024-10-01T06:08

2024-10-01T06:08

2024-10-01T06:08

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"ВСУ теряют убитыми или ранеными более половины новобранцев вскоре после их прибытия на фронт", сообщает Financial Times.Цитата: "Украинские командиры отмечают, что новобранцам не хватает базовых боевых навыков и мотивации, а большинство паникует во время первых обстрелов. Средний возраст украинских солдат — 45 лет, что затрудняет выполнение пехотных задач, нуждающихся в выносливости и физической силе.По словам командиров, от 50 до 70 процентов новых пехотинцев понесут потери в первые дни после ротации".При этом, несмотря на громкие реляции о том, что после принятия ужесточающих методы мобилизации мер набор повысился втрое, реальность такова, что мобилизованные не покрывают убыль убитыми, раненными, пропавшими без вести, откупившимися от передовой и дезертировавшими. Ключевая причина – усилившийся нажим ВС РФ, совершенствование российских систем БПЛА и развитие технологий и масштабов применения планирующих бомб. И курская авантюра, конечно же, растянувшая и без того растянутый фронт ВСУ. Но даже с теми кого удалось бусофицировать (так называют теперь мобилизованных, которых заталкивают сотрудники ТЦК в автобусы - бусы) не все гладко. Об этом недавно сделал заявление бывший замкомандующего ССО Украины, экс-заместитель секретаря Совбеза страны генерал Сергей Кривонос. "Что толку от той сотни, что призвались, потому что 30 человек из них сбежали, когда проходили обучение в "учебке", 30, когда ехали из "учебки" на фронт, и еще 30 сбежали, когда шли к первой траншее. И остаются 10%", отметил украинский генерал.Можно конечно же предположить, что находящийся в оппозиции к Банковой офицер утрирует. Но даже официальные лица режима недавно подтвердили, что до ста тысяч призванных в ВСУ сейчас находятся в самоволке или признаны дезертировавшими. И вообще, общее состояние наловленных по городам и весям таково, что на днях Рада была вынуждена ввести запрет на мобилизацию мужчин старше 50 лет. При всем чудовищном дефиците людей на фронте, призывники старшего поколения, при всех расходах на комплектацию, обучение, вооружение и финансовые выплаты, оказались большей частью совершенно бесполезными на фронте. И из-за отсутствия мотивации, и из-за, крайне плохой физической формы, вредных привычек (алкоголизм) и различных хронических заболеваний (привет военно-врачебным комиссиям, записывающим в "годных" всех подряд).Все чаще в киевских коридорах власти звучит страшное для режима: на Украине скоро просто некому будет воевать.И это далеко не все беды военных на Украине. Здесь же необходимо упомянуть и некуда не девшийся снарядный и патронный голод, и дефицит ПВО и ракет к ним, и введенный Китаем запрет на экспорт комплектующих для БПЛА, больно бьющий по украинским беспилотным войскам. И, наконец, продолжающийся командиропад среди высшего командного звена ВСУ. Непрерывная ротация командиров соединений в угоду политической целесообразности и для назначения "виноватых" уже привели, по сути, к потере адекватности и управляемости на многих участках фронта. Ну, и как вишенка на торте, устойчивые слухи об отставке главкома Сырского, и появившиеся слухи об отставке министра обороны Умерова и главы ГУР МО Буданова*. По имеющейся информация ситуация с этими персонажами такая. Если по Сырскому вопрос уже фактически решен, и офис Зеленского только выжидает момент когда его с наибольшим КПД можно будет уволить (после какого-то очередного, особенно громкого провала на фронте). То по министру и экстремисту вопрос сложнее. Пока их отставки никто не подтверждает. При этом отставки Умерова требовал еще в июне Блинкен. Но, Умеров связан с окружением Джека Саливана, позиции которого куда крепче позиций хромой утки Блинкена. А Буданов крепко завязан на международное разведсообщество, а так же на республиканцев, аффилированных с Никки Хейли, и отправлять его в отставку это вызвать сильное недовольство у последних.Впрочем, все это не мешает грызне в треугольнике Ермак-Буданов-Умеров, и все циркулирующие слухи об отставках скорее всего следствие этих кабинетных войн в Киеве. Ну и вся эта круговерть в руководстве ВСУ и в самых верхних эшелонах украинской военщины не могут, не демотивировать, и не нервировать, ВСУ в целом. Заставляя большинство командного состава заниматься большей частью не своими прямыми обязанностями, а разного рода околополитическими и бюрократическими маневрами, дабы избежать отставок и уголовного преследования.В общем, как всегда, хороший новостей для Украины у меня нет.О том, кто и как на Украине разрушает государство - в статье Михаила Павлива "Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева"* Объявлен в России экстремистом и террористом

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, россия, китай, рустем умеров, кирилл буданов, александр сырский, вооруженные силы украины, financial times, совбез, мнения