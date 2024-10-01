https://ukraina.ru/20241001/1057794750.html

Изменения в ядерной доктрине: эксперт объяснил, как стратеги НАТО получили "ушат холодной воды"

Изменения в ядерной доктрине: эксперт объяснил, как стратеги НАТО получили "ушат холодной воды" - 01.10.2024 Украина.ру

Изменения в ядерной доктрине: эксперт объяснил, как стратеги НАТО получили "ушат холодной воды"

Изменения в ядерной доктрине РФ рассчитаны на Прибалтику, Польшу и Молдавию, а также на новых членов НАТО, Швецию и Финляндию. Это предупреждение относительно того, что будет, когда киевский режим будет уничтожен. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-10-01T03:30

2024-10-01T03:30

2024-10-01T03:30

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Изменения в ядерной доктрине России — это предупреждение относительно того, что будет, когда киевский режим будет уничтожен. Это имеет отношение к Прибалтике, Польше, Молдавии, рассказал эксперт.Приднестровье не выживет без прямой помощи России. И она станет следующей точкой напряжения, добавил он.В том случае, если Молдавия, Польша или Эстония, министр обороны которой делает весьма громкие заявления о том, что они переходят к наступательным действиям для защиты своей территории, "которую под микроскопом не разглядишь", указал обозреватель.Изменения в доктрине рассчитаны на них, а также на новых членов НАТО, Швецию и Финляндию, добавил он. "То есть на территории, которые по факту являются государствами, а не на бумажное государственное образование с нелегитимной властью. С ним мы разберемся без ядерного оружия", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, каким способом Варшава хочет забрать Западную Украину — в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру

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новости, россия, польша, молдавия, михаил онуфриенко, нато, ядерная безопасность, швеция, финляндия, румыния, прибалтика, граница