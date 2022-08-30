Главный российский власовец на Украине: Пономарев возглавит "вооруженную оппозицию"
Беглый российский политик Илья Пономарев 30 августа в своем Telegram-канале анонсировал создание на Украине некоего "политического центра", который будет вести вооруженную борьбу против России
По замыслу Пономарева, в это объединение должны войти такие организации, как "Легион Свобода России", "Русский добровольческий корпус", а также "Национальная республиканская армия".
В среду, 31 августа они проведут пресс-конференцию в Киевской области "на месте ожесточенных боев" с российской армией. Стороны собираются подписать совместную декларацию и выбрать единую символику.
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Отмечается, что сам Пономарев будет представлять на мероприятии "бойцов" перечисленных организаций, которые якобы действуют на территории РФ и которые поручили беглому оппозиционеру выступить от их имени. Он же и должен возглавить этой "политический центр".
После пресс-конференции также состоится круглый стол "Вооруженная российская оппозиция и будущее украино-российских отношений", на котором ожидается участие таких украинских политиков и чиновников, как советника Офиса президента Алексея Арестовича, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, депутатов Верховной Рады и т.д.
"Легион Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" - полумифические организации, которые якобы действуют в зоне боевых действий на стороне Украины и укомплектованы выходцами из РФ или же перешедшими на сторону киевского режима военнослужащими российской армии.
На сегодняшний день каких-либо убедительных доказательств реального существования в составе ВСУ таких формирований украинская сторона не предоставила, ограничиваясь постановочными роликами в сети, где люди со скрытыми лицами проводят агитацию в пользу вступления в эти группировки.
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Такой же мистификацией является и так называемая Национальная республиканская армия. О ее существовании заявил недавно сам Пономарев. Это произошло вскоре после убийства в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной. По утверждению Пономарева, этот теракт был делом неких "борцов с режимом" внутри РФ, которые выступают против российских властей и поддерживают Украину.
Спустя несколько дней ФСБ опубликовала доказательства того, что убийство Дугиной было делом рук украинской гражданки Натальи Вовк, которая действовала по заданию Киева.
Илья Пономарев сбежал в США, а затем на Украину после 2014 года, когда он стал фигурантом уголовного дела о растрате средств фонда "Сколково". В 2019 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил экс-депутату Госдумы украинское гражданство.
Нынешнее создание "политического центра" - не первая попытка украинских властей и спецслужб инициировать объединение бежавших из России радикалов и использовать их против Москвы. В 2015 году в Киеве был основан так называемый Русский центр, который также заявлял о своей оппозиционности Кремлю и симпатиях к Украине.
В эту организацию преимущественно входили российские неонацисты, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинской армии. На родине против них заведены уголовные дела, в том числе за особо тяжкие преступления, в том числе убийства.
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