https://ukraina.ru/20220830/1038268790.html

Главный российский власовец на Украине: Пономарев возглавит "вооруженную оппозицию"

Главный российский власовец на Украине: Пономарев возглавит "вооруженную оппозицию" - 30.08.2022 Украина.ру

Главный российский власовец на Украине: Пономарев возглавит "вооруженную оппозицию"

Беглый российский политик Илья Пономарев 30 августа в своем Telegram-канале анонсировал создание на Украине некоего "политического центра", который будет вести вооруженную борьбу против России

2022-08-30T16:41

2022-08-30T16:41

2022-08-30T16:41

новости

украина

легион

неонацисты

пономарева

россия

оппозиция

всу

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По замыслу Пономарева, в это объединение должны войти такие организации, как "Легион Свобода России", "Русский добровольческий корпус", а также "Национальная республиканская армия". В среду, 31 августа они проведут пресс-конференцию в Киевской области "на месте ожесточенных боев" с российской армией. Стороны собираются подписать совместную декларацию и выбрать единую символику. После пресс-конференции также состоится круглый стол "Вооруженная российская оппозиция и будущее украино-российских отношений", на котором ожидается участие таких украинских политиков и чиновников, как советника Офиса президента Алексея Арестовича, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, депутатов Верховной Рады и т.д."Легион Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" - полумифические организации, которые якобы действуют в зоне боевых действий на стороне Украины и укомплектованы выходцами из РФ или же перешедшими на сторону киевского режима военнослужащими российской армии. На сегодняшний день каких-либо убедительных доказательств реального существования в составе ВСУ таких формирований украинская сторона не предоставила, ограничиваясь постановочными роликами в сети, где люди со скрытыми лицами проводят агитацию в пользу вступления в эти группировки.Такой же мистификацией является и так называемая Национальная республиканская армия. О ее существовании заявил недавно сам Пономарев. Это произошло вскоре после убийства в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной. По утверждению Пономарева, этот теракт был делом неких "борцов с режимом" внутри РФ, которые выступают против российских властей и поддерживают Украину. Спустя несколько дней ФСБ опубликовала доказательства того, что убийство Дугиной было делом рук украинской гражданки Натальи Вовк, которая действовала по заданию Киева. Илья Пономарев сбежал в США, а затем на Украину после 2014 года, когда он стал фигурантом уголовного дела о растрате средств фонда "Сколково". В 2019 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил экс-депутату Госдумы украинское гражданство.Нынешнее создание "политического центра" - не первая попытка украинских властей и спецслужб инициировать объединение бежавших из России радикалов и использовать их против Москвы. В 2015 году в Киеве был основан так называемый Русский центр, который также заявлял о своей оппозиционности Кремлю и симпатиях к Украине. В эту организацию преимущественно входили российские неонацисты, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинской армии. На родине против них заведены уголовные дела, в том числе за особо тяжкие преступления, в том числе убийства.

https://ukraina.ru/20220330/1033651344.html

https://ukraina.ru/20220407/1033712452.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

новости, украина, легион, неонацисты, пономарева, россия, оппозиция, всу