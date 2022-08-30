Главный российский власовец на Украине: Пономарев возглавит "вооруженную оппозицию" - 30.08.2022 Украина.ру
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Главный российский власовец на Украине: Пономарев возглавит "вооруженную оппозицию"
Главный российский власовец на Украине: Пономарев возглавит "вооруженную оппозицию" - 30.08.2022 Украина.ру
Главный российский власовец на Украине: Пономарев возглавит "вооруженную оппозицию"
Беглый российский политик Илья Пономарев 30 августа в своем Telegram-канале анонсировал создание на Украине некоего "политического центра", который будет вести вооруженную борьбу против России
2022-08-30T16:41
2022-08-30T16:41
новости
украина
легион
неонацисты
пономарева
россия
оппозиция
всу
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По замыслу Пономарева, в это объединение должны войти такие организации, как "Легион Свобода России", "Русский добровольческий корпус", а также "Национальная республиканская армия". В среду, 31 августа они проведут пресс-конференцию в Киевской области "на месте ожесточенных боев" с российской армией. Стороны собираются подписать совместную декларацию и выбрать единую символику. После пресс-конференции также состоится круглый стол "Вооруженная российская оппозиция и будущее украино-российских отношений", на котором ожидается участие таких украинских политиков и чиновников, как советника Офиса президента Алексея Арестовича, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, депутатов Верховной Рады и т.д."Легион Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" - полумифические организации, которые якобы действуют в зоне боевых действий на стороне Украины и укомплектованы выходцами из РФ или же перешедшими на сторону киевского режима военнослужащими российской армии. На сегодняшний день каких-либо убедительных доказательств реального существования в составе ВСУ таких формирований украинская сторона не предоставила, ограничиваясь постановочными роликами в сети, где люди со скрытыми лицами проводят агитацию в пользу вступления в эти группировки.Такой же мистификацией является и так называемая Национальная республиканская армия. О ее существовании заявил недавно сам Пономарев. Это произошло вскоре после убийства в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной. По утверждению Пономарева, этот теракт был делом неких "борцов с режимом" внутри РФ, которые выступают против российских властей и поддерживают Украину. Спустя несколько дней ФСБ опубликовала доказательства того, что убийство Дугиной было делом рук украинской гражданки Натальи Вовк, которая действовала по заданию Киева. Илья Пономарев сбежал в США, а затем на Украину после 2014 года, когда он стал фигурантом уголовного дела о растрате средств фонда "Сколково". В 2019 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил экс-депутату Госдумы украинское гражданство.Нынешнее создание "политического центра" - не первая попытка украинских властей и спецслужб инициировать объединение бежавших из России радикалов и использовать их против Москвы. В 2015 году в Киеве был основан так называемый Русский центр, который также заявлял о своей оппозиционности Кремлю и симпатиях к Украине. В эту организацию преимущественно входили российские неонацисты, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинской армии. На родине против них заведены уголовные дела, в том числе за особо тяжкие преступления, в том числе убийства.
https://ukraina.ru/20220330/1033651344.html
https://ukraina.ru/20220407/1033712452.html
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, легион, неонацисты, пономарева, россия, оппозиция, всу
Новости, Украина, легион, неонацисты, Пономарева, Россия, оппозиция, ВСУ

Главный российский власовец на Украине: Пономарев возглавит "вооруженную оппозицию"

16:41 30.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВаршавский форум по безопасности
Варшавский форум по безопасности - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Павел Котов
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Беглый российский политик Илья Пономарев 30 августа в своем Telegram-канале анонсировал создание на Украине некоего "политического центра", который будет вести вооруженную борьбу против России
По замыслу Пономарева, в это объединение должны войти такие организации, как "Легион Свобода России", "Русский добровольческий корпус", а также "Национальная республиканская армия".
В среду, 31 августа они проведут пресс-конференцию в Киевской области "на месте ожесточенных боев" с российской армией. Стороны собираются подписать совместную декларацию и выбрать единую символику.

Отмечается, что сам Пономарев будет представлять на мероприятии "бойцов" перечисленных организаций, которые якобы действуют на территории РФ и которые поручили беглому оппозиционеру выступить от их имени. Он же и должен возглавить этой "политический центр".

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После пресс-конференции также состоится круглый стол "Вооруженная российская оппозиция и будущее украино-российских отношений", на котором ожидается участие таких украинских политиков и чиновников, как советника Офиса президента Алексея Арестовича, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, депутатов Верховной Рады и т.д.
"Легион Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" - полумифические организации, которые якобы действуют в зоне боевых действий на стороне Украины и укомплектованы выходцами из РФ или же перешедшими на сторону киевского режима военнослужащими российской армии.
На сегодняшний день каких-либо убедительных доказательств реального существования в составе ВСУ таких формирований украинская сторона не предоставила, ограничиваясь постановочными роликами в сети, где люди со скрытыми лицами проводят агитацию в пользу вступления в эти группировки.
30 марта, 13:41
Имя им — Легион: кто и зачем придумал на Украине новую «власовскую армию»В составе украинских вооруженных формирований якобы стартовало формирование боевого соединения под названием Легион «Свобода России», состоящего из российских военнопленных. Соответствующие фото и обращения публикуются в одноименном Telegram-канале
Такой же мистификацией является и так называемая Национальная республиканская армия. О ее существовании заявил недавно сам Пономарев. Это произошло вскоре после убийства в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной. По утверждению Пономарева, этот теракт был делом неких "борцов с режимом" внутри РФ, которые выступают против российских властей и поддерживают Украину.
Спустя несколько дней ФСБ опубликовала доказательства того, что убийство Дугиной было делом рук украинской гражданки Натальи Вовк, которая действовала по заданию Киева.
Илья Пономарев сбежал в США, а затем на Украину после 2014 года, когда он стал фигурантом уголовного дела о растрате средств фонда "Сколково". В 2019 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил экс-депутату Госдумы украинское гражданство.
Нынешнее создание "политического центра" - не первая попытка украинских властей и спецслужб инициировать объединение бежавших из России радикалов и использовать их против Москвы. В 2015 году в Киеве был основан так называемый Русский центр, который также заявлял о своей оппозиционности Кремлю и симпатиях к Украине.
В эту организацию преимущественно входили российские неонацисты, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинской армии. На родине против них заведены уголовные дела, в том числе за особо тяжкие преступления, в том числе убийства.
П/к писателя Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 10:28
Сценарий Майдана: Прилепин объяснил, кто и зачем создает на Украине «власовский» легион для РоссииРоссийский писатель и политик Захар Прилепин 7 апреля в своей колонке для RT прокомментировал создание на Украине боевого соединения из российских военнопленных и спрогнозировал, на кого в действительности будет делать ставку Запад в своей антироссийской борьбе
 
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