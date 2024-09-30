Уничтожили немецкую установку, вывели из строя ж/д станцию: Рогов об успехах ВС РФ в Запорожье - 30.09.2024 Украина.ру
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Уничтожили немецкую установку, вывели из строя ж/д станцию: Рогов об успехах ВС РФ в Запорожье
Уничтожили немецкую установку, вывели из строя ж/д станцию: Рогов об успехах ВС РФ в Запорожье - 30.09.2024 Украина.ру
Уничтожили немецкую установку, вывели из строя ж/д станцию: Рогов об успехах ВС РФ в Запорожье
Российские военные ударом уничтожили немецкую установку противовоздушной обороны IRIS-T в подконтрольном Украине Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-09-30T08:53
2024-09-30T08:53
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запорожье
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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"Восточнее запорожского аэропорта уничтожена система ПВО IRIS-T", - сказал Рогов.Кроме того, ВС РФ вывели из строя железнодорожную станцию, которая использовалась в военной логистике.По его словам, удар был совершен в момент разгрузки военного эшелона из Одессы.Кроме того, еще один удар пришелся по радиолокационной станции, которая находилась на окраине города.В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. Подробнее о тактике ВС РФ - в материале Перед наступлением на Харьков, Херсон и Запорожье армии РФ нужно обескровить оборону ВСУ — Скоробогатый на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запорожье, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Запорожье, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины

Уничтожили немецкую установку, вывели из строя ж/д станцию: Рогов об успехах ВС РФ в Запорожье

08:53 30.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Российские военные ударом уничтожили немецкую установку противовоздушной обороны IRIS-T в подконтрольном Украине Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Восточнее запорожского аэропорта уничтожена система ПВО IRIS-T", - сказал Рогов.
Кроме того, ВС РФ вывели из строя железнодорожную станцию, которая использовалась в военной логистике.

"Двумя авиационными ударами повреждена и выведена из строя железнодорожная станция Запорожье-1, которая играла определяющую роль в военной логистике ВСУ по переброске личного состава и вооружений на Запорожском фронте, особенно на Ореховское и Степногорское направления", - объяснил Рогов.

По его словам, удар был совершен в момент разгрузки военного эшелона из Одессы.
Кроме того, еще один удар пришелся по радиолокационной станции, которая находилась на окраине города.
В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Подробнее о тактике ВС РФ - в материале Перед наступлением на Харьков, Херсон и Запорожье армии РФ нужно обескровить оборону ВСУ — Скоробогатый на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЗапорожьеУкраинаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
08:53Уничтожили немецкую установку, вывели из строя ж/д станцию: Рогов об успехах ВС РФ в Запорожье
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