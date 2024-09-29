https://ukraina.ru/20240929/1057762460.html

"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра

"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра - 29.09.2024 Украина.ру

"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра

Владимир Зеленский заявлением на тему очередной годовщины начала массовых расстрелов в киевском урочище Бабий Яр продемонстрировал актёрские качества, но не искренность нормального человека. Об этом рассказал Украине.ру российский политолог, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько

2024-09-29T20:07

2024-09-29T20:07

2024-09-29T20:07

эксклюзив

бабий яр

украина

россия

владимир зеленский

богдан безпалько

мвд

"азов"

вооруженные силы украины

всу

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Бабий Яр - урочище под Киевом, где в гитлеровцы во время Великой Отечественной войны проводили массовые убийства мирного населения Киева и окрестностей. Там же расстреливали советских военнопленных и подозреваемых в нелояльности к оккупационным властям. Первая казнь состоялась 27 сентября 1941 года — тогда были расстреляны 752 пациента психиатрической больницы им. Ивана Павлова. В дальнейшем оккупационные войска Германии и их пособники из числа украинских националистов уделили особое внимание уничтожению евреев, в связи с чем Бабий Яр прочно закрепился как один из символов геноцида этого народа (холокоста) во время Второй мировой войны.Краткие заявления официальных лиц Украины на тему очередной годовщины трагедии в Бабьем Яру были опубликованы 29 сентября. Telegram-канал Владимира Зеленского ограничился двумя предложениями."Вечная память всем жертвам Бабьего Яра. Никогда такие трагедии не должны возвратиться снова", - сказано в публикации Зеленского.По мнению Безпалько, ожидать большего в нынешней украинской ситуации не приходится. Неонацизм поднял голову и лицемерие украинских политиков воспринимается как нормальное явление."Зеленский, очевидно, абсолютно не искренен, - констатировал Безпалько. - Как можно ожидать искренности от актёра, да ещё и от комедианта? Человека, который привык надевать на себя личину ради денег".По мнению эксперта, Зеленский в данной ситуации предпринял попытку "перебить информационный поток апеллируя к тому, что для Запада свято – "еврейский геноцид", "холокост". Безпалько полагает, что вряд ли это у Зеленского получится.Во-первых, заметил эксперт, тема холокоста "изрядно поизносилась", а "во-вторых, очевидно, что Украине прощают любой нацизм".Безпалько обратил внимание на "определённого рода символику" вооружённых формирований Украины. Например, отметил он, весьма бурная дискуссия одно время велась вокруг подразделения МВД, а ныне бригады в составе украинской армии "Азов"*Также "у ВСУ почему-то кресты на танках – даже балкенкройц", констатировал Безпалько. Поэтому, сказал он, очень странно от носителей таких символов и идей слышать сожаления о трагедии в Бабьем Яру."Потому что Бабий Яр – это проявление гитлеровской агрессии против Советского Союза, - пояснил эксперт. - Как только первый танк с такими символами пересёк границу – уже тогда был обречён состояться Бабий Яр".Неонацистской и стилизованной под неё символикой "перенасыщена нынешняя Украина", заметил Безпалько. Не чужд ей ни Зеленский, ни его защитники."Ведь трезубец – особенно с мечом – это символ мельниковцев, принимавших во время Великой Отечественной войны активнейшее участие в геноциде евреев. Кто-то призывает сейчас отказаться от "трезуба" и всего остального? Нет. Поэтому всё это не более, чем громкий трёп в устах актёра", - резюмировал Безпалько.*запрещённая в России террористическая организация**Balkenkreuz— опознавательный знак армии III Рейха (Вермахта) периода Второй мировой войны.

https://ukraina.ru/20240819/1056930788.html

https://ukraina.ru/20240319/1053989709.html

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