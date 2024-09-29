"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра - 29.09.2024 Украина.ру
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"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра
"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра - 29.09.2024 Украина.ру
"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра
Владимир Зеленский заявлением на тему очередной годовщины начала массовых расстрелов в киевском урочище Бабий Яр продемонстрировал актёрские качества, но не искренность нормального человека. Об этом рассказал Украине.ру российский политолог, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько
2024-09-29T20:07
2024-09-29T20:07
эксклюзив
бабий яр
украина
россия
владимир зеленский
богдан безпалько
мвд
"азов"
вооруженные силы украины
всу
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Бабий Яр - урочище под Киевом, где в гитлеровцы во время Великой Отечественной войны проводили массовые убийства мирного населения Киева и окрестностей. Там же расстреливали советских военнопленных и подозреваемых в нелояльности к оккупационным властям. Первая казнь состоялась 27 сентября 1941 года — тогда были расстреляны 752 пациента психиатрической больницы им. Ивана Павлова. В дальнейшем оккупационные войска Германии и их пособники из числа украинских националистов уделили особое внимание уничтожению евреев, в связи с чем Бабий Яр прочно закрепился как один из символов геноцида этого народа (холокоста) во время Второй мировой войны.Краткие заявления официальных лиц Украины на тему очередной годовщины трагедии в Бабьем Яру были опубликованы 29 сентября. Telegram-канал Владимира Зеленского ограничился двумя предложениями."Вечная память всем жертвам Бабьего Яра. Никогда такие трагедии не должны возвратиться снова", - сказано в публикации Зеленского.По мнению Безпалько, ожидать большего в нынешней украинской ситуации не приходится. Неонацизм поднял голову и лицемерие украинских политиков воспринимается как нормальное явление."Зеленский, очевидно, абсолютно не искренен, - констатировал Безпалько. - Как можно ожидать искренности от актёра, да ещё и от комедианта? Человека, который привык надевать на себя личину ради денег".По мнению эксперта, Зеленский в данной ситуации предпринял попытку "перебить информационный поток апеллируя к тому, что для Запада свято – "еврейский геноцид", "холокост". Безпалько полагает, что вряд ли это у Зеленского получится.Во-первых, заметил эксперт, тема холокоста "изрядно поизносилась", а "во-вторых, очевидно, что Украине прощают любой нацизм".Безпалько обратил внимание на "определённого рода символику" вооружённых формирований Украины. Например, отметил он, весьма бурная дискуссия одно время велась вокруг подразделения МВД, а ныне бригады в составе украинской армии "Азов"*Также "у ВСУ почему-то кресты на танках – даже балкенкройц", констатировал Безпалько. Поэтому, сказал он, очень странно от носителей таких символов и идей слышать сожаления о трагедии в Бабьем Яру."Потому что Бабий Яр – это проявление гитлеровской агрессии против Советского Союза, - пояснил эксперт. - Как только первый танк с такими символами пересёк границу – уже тогда был обречён состояться Бабий Яр".Неонацистской и стилизованной под неё символикой "перенасыщена нынешняя Украина", заметил Безпалько. Не чужд ей ни Зеленский, ни его защитники."Ведь трезубец – особенно с мечом – это символ мельниковцев, принимавших во время Великой Отечественной войны активнейшее участие в геноциде евреев. Кто-то призывает сейчас отказаться от "трезуба" и всего остального? Нет. Поэтому всё это не более, чем громкий трёп в устах актёра", - резюмировал Безпалько.*запрещённая в России террористическая организация**Balkenkreuz— опознавательный знак армии III Рейха (Вермахта) периода Второй мировой войны.
https://ukraina.ru/20240819/1056930788.html
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эксклюзив, бабий яр, украина, россия, владимир зеленский, богдан безпалько, мвд, "азов", вооруженные силы украины, всу, неонацисты, украинский неонацизм, история украины, новости, бабий яр, великая отечественная война, вторая мировая война, геноцид, холокост, история ссср, бывший ссср, евреи, военные преступления, германия
Эксклюзив, Бабий Яр, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Богдан Безпалько, МВД, "Азов", Вооруженные силы Украины, ВСУ, неонацисты, украинский неонацизм, история Украины, Новости, Бабий Яр, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, геноцид, Холокост, история СССР, бывший СССР, евреи, Военные преступления, Германия

"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра

20:07 29.09.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБабий Яр
Бабий Яр - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Владимир Зеленский заявлением на тему очередной годовщины начала массовых расстрелов в киевском урочище Бабий Яр продемонстрировал актёрские качества, но не искренность нормального человека. Об этом рассказал Украине.ру российский политолог, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько
Бабий Яр - урочище под Киевом, где в гитлеровцы во время Великой Отечественной войны проводили массовые убийства мирного населения Киева и окрестностей. Там же расстреливали советских военнопленных и подозреваемых в нелояльности к оккупационным властям. Первая казнь состоялась 27 сентября 1941 года — тогда были расстреляны 752 пациента психиатрической больницы им. Ивана Павлова. В дальнейшем оккупационные войска Германии и их пособники из числа украинских националистов уделили особое внимание уничтожению евреев, в связи с чем Бабий Яр прочно закрепился как один из символов геноцида этого народа (холокоста) во время Второй мировой войны.
Краткие заявления официальных лиц Украины на тему очередной годовщины трагедии в Бабьем Яру были опубликованы 29 сентября. Telegram-канал Владимира Зеленского ограничился двумя предложениями.
"Вечная память всем жертвам Бабьего Яра. Никогда такие трагедии не должны возвратиться снова", - сказано в публикации Зеленского.
По мнению Безпалько, ожидать большего в нынешней украинской ситуации не приходится. Неонацизм поднял голову и лицемерие украинских политиков воспринимается как нормальное явление.
"Зеленский, очевидно, абсолютно не искренен, - констатировал Безпалько. - Как можно ожидать искренности от актёра, да ещё и от комедианта? Человека, который привык надевать на себя личину ради денег".
По мнению эксперта, Зеленский в данной ситуации предпринял попытку "перебить информационный поток апеллируя к тому, что для Запада свято – "еврейский геноцид", "холокост". Безпалько полагает, что вряд ли это у Зеленского получится.
Во-первых, заметил эксперт, тема холокоста "изрядно поизносилась", а "во-вторых, очевидно, что Украине прощают любой нацизм".
Военнослужащий ВСУ Василий Данилюк - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
19 августа, 04:15
"В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцевЭто не случайность, когда мы видим украинского военнослужащего в шлеме с рунами СС, который издевается над стариком. Эти люди считают себя европейцами. И как европейцы, они себя ведут на занятой русской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
Безпалько обратил внимание на "определённого рода символику" вооружённых формирований Украины. Например, отметил он, весьма бурная дискуссия одно время велась вокруг подразделения МВД, а ныне бригады в составе украинской армии "Азов"*
Также "у ВСУ почему-то кресты на танках – даже балкенкройц", констатировал Безпалько. Поэтому, сказал он, очень странно от носителей таких символов и идей слышать сожаления о трагедии в Бабьем Яру.
"Потому что Бабий Яр – это проявление гитлеровской агрессии против Советского Союза, - пояснил эксперт. - Как только первый танк с такими символами пересёк границу – уже тогда был обречён состояться Бабий Яр".
Неонацистской и стилизованной под неё символикой "перенасыщена нынешняя Украина", заметил Безпалько. Не чужд ей ни Зеленский, ни его защитники.
19 марта, 22:01
Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной"Нациста Ярослава Гунько, служившего в дивизии СС "Галичина" наградили почётным знаком отличия "За заслуги перед Тернопольщиной" имени Ярослава Стецько. Соответствующее распоряжении главы Тернопольского облсовета появилось в украинских телеграм-каналах
"Ведь трезубец – особенно с мечом – это символ мельниковцев, принимавших во время Великой Отечественной войны активнейшее участие в геноциде евреев. Кто-то призывает сейчас отказаться от "трезуба" и всего остального? Нет. Поэтому всё это не более, чем громкий трёп в устах актёра", - резюмировал Безпалько.
*запрещённая в России террористическая организация
**Balkenkreuz— опознавательный знак армии III Рейха (Вермахта) периода Второй мировой войны.
 
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20:07"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра
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