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Конгресс США рассматривает санкции против российского гелия

Конгресс США рассматривает санкции против российского гелия - 29.09.2024 Украина.ру

Конгресс США рассматривает санкции против российского гелия

В Вашингтоне задумались над тем, как помешать России войти в тройку лидеров по производству гелия. Об этом сообщает РИА "Новости"

2024-09-29T12:35

2024-09-29T12:35

2024-09-29T12:36

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В Вашингтоне задумались над тем, как помешать России войти в тройку лидеров по производству гелия. Об этом сообщает РИА "Новости"Россия активно наращивает производство гелия - стратегического ресурса, важного для высокотехнологичных отраслей, сказано в публикации. К 2030 году на долю России может прийтись половина мирового рынка этого инертного одноатомного газа.Такая перспектива озадачила парламентариев США от Демпартии. Письмо об очередных санкциях против России в связи с производством гелия подписали сенаторы-демократы от штата Пенсильвания Роберт Кейси и Джон Феттерман, а также несколько членов палаты представителей. Получателями письма значатся госсекретарь Энтони Блинкен, министры финансов и торговли Джанет Йеллен и Джина Раймондо.Парламентарии США призвали чиновников "вмешаться" в ситуацию и ввести санкции против России. Она занимает четвёртое местов мире по производству гелия после США, Катара и Алжира. При этом 80% прошлогоднего прироста на мировом рынке этого газа обеспечили Россия и Катар.При этом в России огромные запасы гелия. По прогнозу Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ) Сибирского отделения РАН, к 2030 году добыча может достичь 75 миллионов кубометров. Сейчас двумя ведущими предприятиями являются Оренбургский гелиевый и Амурский газоперерабатывающий заводы.В 2022-м "Газпром" увеличил соответствующие мощности в восемь раз. Запустили и полностью вывели на проектный режим две установки из трех на Амурском ГПЗ — одном из крупнейших инфраструктурных проектов компании на Дальнем Востоке. При этом у ГПЗ налажена вся производственно-сбытовая цепочка: добыча, переработка, сжижение, транспортировка на внутренний и внешний рынки.В 2022-м Иркутская нефтяная компания (ИНК) запустила в опытном режиме гелиевый завод на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Это предприятие способно выйти на семь с половиной миллионов кубов в год. Его географическое положение удобно для поставок как в европейскую часть страны, так и на Дальний Восток."Наша ресурсная база позволяет удерживать лидирующие позиции. А собственные эффективные технологии — развивать отрасль автономно от зарубежных ноу-хау и оборудования", — уверен член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.По его мнению, агрессивная политика Запада в отношении нефтегазового сектора лишь дополнительно стимулирует производство и экспорт. СПГ-заводы находятся под санкциями, и часть их технологических линий, вероятно, переоборудуют под сырьё второго порядка - в частности, гелия.Гендиректор АНО "Центр реализации национальных проектов" Виталий Кривцов в свою очередь констатировал: США всегда были крупнейшим производителем гелия, однако сейчас больше зависят от импорта. Россия, развивая проекты вроде Амурского ГПЗ, стремительно наращивает мощности, заметил он.Спрос на гелий стал быстро расти из-за бурного прогресса технологий. Этот газ нужен для изготовления ЖК-дисплеев, оптоволокна, сверхпроводников, а также многого другого в атомной и космической промышленности, медицине, производстве деталей для телефонов, планшетов."Перспективы весьма обширные. Поэтому для Вашингтона важно ограничить наш потенциал на этом рынке", — сказал первый вице-президент "Российского союза инженеров" Иван Андриевский.Владимир Путин в сентябре на совещании с правительством поручил Михаилу Мишустину проработать вопрос о создании межгосударственных сырьевых альянсов. Политолог и экономический аналитик Александр Мищенков уверен, что Россия с партнёрами по БРИКС может стать основным поставщиком гелия для растущих рынков Китая и Индии.

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новости, россия, сша, вашингтон, энтони блинкен, владимир путин, михаил мишустин, газпром, брикс, экспорт, эксперты, it-сектор, антироссийские санкции