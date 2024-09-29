Дело не в Украине: для чего Россия показала Западу свою ядерную дубину и как одолеем США – Стефанович - 29.09.2024 Украина.ру
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Дело не в Украине: для чего Россия показала Западу свою ядерную дубину и как одолеем США – Стефанович
Дело не в Украине: для чего Россия показала Западу свою ядерную дубину и как одолеем США – Стефанович - 29.09.2024 Украина.ру
Дело не в Украине: для чего Россия показала Западу свою ядерную дубину и как одолеем США – Стефанович
Научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сооснователь... Украина.ру, 29.09.2024
2024-09-29T12:21
2024-09-29T12:21
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россия
запад
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ядерное оружие
ядерная безопасность
ядерная угроза
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Научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович в эфире Украина.ру сравнил ядерные потенциалы России и Запада, рассказал о том, что меняет новая ядерная доктрина России и сделал прогноз относительно того, какой может стать Третья мировая война. 00:36 – О военно-технических ресурсах для исполнения положений обновлённой ядерной доктрины России; 05:38 – как отреагировал Запад на новую российскую ядерную доктрину? 11:11 – Как реагировать России на удар по ядерной электростанции? 16:18 – Возможна ли Третья мировая война без применения ядерного оружия и передадут ли Украине ядерные бомбы? 22:06 – Какие новые провокации против России может готовить Запад?
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видео, интервью, россия, запад, украина, нато, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, аэс, национальные интересы, национальная безопасность, белоруссия, союзное государство, эксперты, видео
Видео, Интервью, Россия, Запад, Украина, НАТО, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, АЭС, национальные интересы, национальная безопасность, Белоруссия, Союзное государство, эксперты

Дело не в Украине: для чего Россия показала Западу свою ядерную дубину и как одолеем США – Стефанович

12:21 29.09.2024
 
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Научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович в эфире Украина.ру сравнил ядерные потенциалы России и Запада, рассказал о том, что меняет новая ядерная доктрина России и сделал прогноз относительно того, какой может стать Третья мировая война.
00:36 – О военно-технических ресурсах для исполнения положений обновлённой ядерной доктрины России;
05:38 – как отреагировал Запад на новую российскую ядерную доктрину?
11:11 – Как реагировать России на удар по ядерной электростанции?
16:18 – Возможна ли Третья мировая война без применения ядерного оружия и передадут ли Украине ядерные бомбы?
22:06 – Какие новые провокации против России может готовить Запад?
 
ВидеоИнтервьюРоссияЗападУкраинаНАТОЯдерное оружиеядерная безопасностьядерная угрозаАЭСнациональные интересынациональная безопасностьБелоруссияСоюзное государствоэксперты
 
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