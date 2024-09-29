https://ukraina.ru/20240929/1057758598.html

Дело не в Украине: для чего Россия показала Западу свою ядерную дубину и как одолеем США – Стефанович

Дело не в Украине: для чего Россия показала Западу свою ядерную дубину и как одолеем США – Стефанович - 29.09.2024 Украина.ру

Дело не в Украине: для чего Россия показала Западу свою ядерную дубину и как одолеем США – Стефанович

Научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сооснователь... Украина.ру, 29.09.2024

2024-09-29T12:21

2024-09-29T12:21

2024-09-29T12:21

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Научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович в эфире Украина.ру сравнил ядерные потенциалы России и Запада, рассказал о том, что меняет новая ядерная доктрина России и сделал прогноз относительно того, какой может стать Третья мировая война. 00:36 – О военно-технических ресурсах для исполнения положений обновлённой ядерной доктрины России; 05:38 – как отреагировал Запад на новую российскую ядерную доктрину? 11:11 – Как реагировать России на удар по ядерной электростанции? 16:18 – Возможна ли Третья мировая война без применения ядерного оружия и передадут ли Украине ядерные бомбы? 22:06 – Какие новые провокации против России может готовить Запад?

россия

запад

украина

белоруссия

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