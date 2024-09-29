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СБУ разоблачила в коррупции директора АО "Энергоатом"

СБУ разоблачила в коррупции директора АО "Энергоатом" - 29.09.2024 Украина.ру

СБУ разоблачила в коррупции директора АО "Энергоатом"

СБУ при содействии руководства АО "Энергоатом" задержала на взятке одного из должностных лиц этого госпредприятия. Об этом в ночь на 28 сентября сообщила украинская спецслужба.

2024-09-29T11:26

2024-09-29T11:26

2024-09-29T11:42

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Задержанным за получение вятки оказался директор по контрольно-ревизионной работе АО "Энергоатом". По информации СБУ, "чиновник компании требовал "откаты" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия".В уголовном производстве задокументировано, что в обмен 15% от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчёт. Чиновника задержали с поличным при получении 100 тысяч гривен от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, которое добывает уран.Ранее в новостях: Экс-полковник СБУ рассказал о последствиях российских ударов по инфраструктуре УкраиныБольше новостей на начало дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября

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новости, украина, сбу, энергоатом, коррупция, взятка, энергетика, криминал, уран