СБУ разоблачила в коррупции директора АО "Энергоатом" - 29.09.2024 Украина.ру
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СБУ разоблачила в коррупции директора АО "Энергоатом"
СБУ разоблачила в коррупции директора АО "Энергоатом" - 29.09.2024 Украина.ру
СБУ разоблачила в коррупции директора АО "Энергоатом"
СБУ при содействии руководства АО "Энергоатом" задержала на взятке одного из должностных лиц этого госпредприятия. Об этом в ночь на 28 сентября сообщила украинская спецслужба.
2024-09-29T11:26
2024-09-29T11:42
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коррупция
взятка
энергетика
криминал
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Задержанным за получение вятки оказался директор по контрольно-ревизионной работе АО "Энергоатом". По информации СБУ, "чиновник компании требовал "откаты" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия".В уголовном производстве задокументировано, что в обмен 15% от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчёт. Чиновника задержали с поличным при получении 100 тысяч гривен от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, которое добывает уран.Ранее в новостях: Экс-полковник СБУ рассказал о последствиях российских ударов по инфраструктуре УкраиныБольше новостей на начало дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября
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новости, украина, сбу, энергоатом, коррупция, взятка, энергетика, криминал, уран
Новости, Украина, СБУ, Энергоатом, коррупция, взятка, энергетика, криминал, уран

СБУ разоблачила в коррупции директора АО "Энергоатом"

11:26 29.09.2024 (обновлено: 11:42 29.09.2024)
 
© atom.gov.uaЭнергоатом
Энергоатом
© atom.gov.ua
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СБУ при содействии руководства АО "Энергоатом" задержала на взятке одного из должностных лиц этого госпредприятия. Об этом в ночь на 28 сентября сообщила украинская спецслужба.
Задержанным за получение вятки оказался директор по контрольно-ревизионной работе АО "Энергоатом". По информации СБУ, "чиновник компании требовал "откаты" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия".
В уголовном производстве задокументировано, что в обмен 15% от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчёт. Чиновника задержали с поличным при получении 100 тысяч гривен от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, которое добывает уран.
Ранее в новостях: Экс-полковник СБУ рассказал о последствиях российских ударов по инфраструктуре Украины
Больше новостей на начало дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября
 
НовостиУкраинаСБУЭнергоатомкоррупциявзяткаэнергетикакриминалуран
 
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