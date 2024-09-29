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Экс-полковник СБУ рассказал о последствиях российских ударов по инфраструктуре Украины
Экс-полковник СБУ рассказал о последствиях российских ударов по инфраструктуре Украины - 29.09.2024 Украина.ру
Экс-полковник СБУ рассказал о последствиях российских ударов по инфраструктуре Украины
Разрушение украинкой энергетики российскими ударами может деморализовать армию Украины. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков, сообщает РИА "Новости".
2024-09-29T11:05
2024-09-29T11:05
2024-09-29T11:05
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Стариков отметил, что Владимир Зеленский ранее заявлял об уничтожении 80% украинской энергетики. В связи с этим отставной сотрудник украинской спецслужбы констатировал, что "война — это не только линия боестолкновения, но это и тыл".Также Стариков обратил внимание на взаимосвязь состояния тыла и армии. По мнению отставного полковника, моральную атмосферу в ВСУ может подорвать ситуация, когда в тылу хуже, чем на передовой.Стариков полагает, что при продолжении российских ударов по инфраструктуре Украины она не сможет пережить приближающуюся зиму.Подробности начала дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентябряРанее на эту тему: На Украине сообщили о последствиях массированной ночной атаки ВС РФ на энергообъекты
https://ukraina.ru/20240925/1057685313.html
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Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, энергетика, коммунальное хозяйство, теплосеть, электроснабжение, электроэнергия, электроэнергетика, инфраструктура, СВО
Экс-полковник СБУ рассказал о последствиях российских ударов по инфраструктуре Украины
Разрушение украинкой энергетики российскими ударами может деморализовать армию Украины. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков, сообщает РИА "Новости".