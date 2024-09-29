Экс-полковник СБУ рассказал о последствиях российских ударов по инфраструктуре Украины - 29.09.2024 Украина.ру
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Экс-полковник СБУ рассказал о последствиях российских ударов по инфраструктуре Украины
Экс-полковник СБУ рассказал о последствиях российских ударов по инфраструктуре Украины - 29.09.2024 Украина.ру
Экс-полковник СБУ рассказал о последствиях российских ударов по инфраструктуре Украины
Разрушение украинкой энергетики российскими ударами может деморализовать армию Украины. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков, сообщает РИА "Новости".
2024-09-29T11:05
2024-09-29T11:05
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Стариков отметил, что Владимир Зеленский ранее заявлял об уничтожении 80% украинской энергетики. В связи с этим отставной сотрудник украинской спецслужбы констатировал, что "война — это не только линия боестолкновения, но это и тыл".Также Стариков обратил внимание на взаимосвязь состояния тыла и армии. По мнению отставного полковника, моральную атмосферу в ВСУ может подорвать ситуация, когда в тылу хуже, чем на передовой.Стариков полагает, что при продолжении российских ударов по инфраструктуре Украины она не сможет пережить приближающуюся зиму.Подробности начала дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентябряРанее на эту тему: На Украине сообщили о последствиях массированной ночной атаки ВС РФ на энергообъекты
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новости, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, энергетика, коммунальное хозяйство, теплосеть, электроснабжение, электроэнергия, электроэнергетика, инфраструктура, сво
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, энергетика, коммунальное хозяйство, теплосеть, электроснабжение, электроэнергия, электроэнергетика, инфраструктура, СВО

Экс-полковник СБУ рассказал о последствиях российских ударов по инфраструктуре Украины

11:05 29.09.2024
 
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"НЭК Укрэнерго
НЭК Укрэнерго - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"
Читать в
Разрушение украинкой энергетики российскими ударами может деморализовать армию Украины. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков, сообщает РИА "Новости".
Стариков отметил, что Владимир Зеленский ранее заявлял об уничтожении 80% украинской энергетики. В связи с этим отставной сотрудник украинской спецслужбы констатировал, что "война — это не только линия боестолкновения, но это и тыл".
25 сентября, 19:15
Зеленский: "Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции"В ходе СВО на Украине "уничтожено 80% энергогенерации". Об этом 25 сентября заявил Владимир Зеленский в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН
Также Стариков обратил внимание на взаимосвязь состояния тыла и армии. По мнению отставного полковника, моральную атмосферу в ВСУ может подорвать ситуация, когда в тылу хуже, чем на передовой.
Стариков полагает, что при продолжении российских ударов по инфраструктуре Украины она не сможет пережить приближающуюся зиму.
Подробности начала дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября
Ранее на эту тему: На Украине сообщили о последствиях массированной ночной атаки ВС РФ на энергообъекты
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУэнергетикакоммунальное хозяйствотеплосетьэлектроснабжениеэлектроэнергияэлектроэнергетикаинфраструктураСВО
 
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