На Украине сообщили о последствиях массированной ночной атаки ВС РФ на энергообъекты
Пятая ТЭЦ Харькова
Российская армия атаковала три объекта передачи электроэнергии на Украине, один из них находится в Николаевской области. Об этом 26 сентября заявил премьер страны Денис Шмыгаль
"Ночью (российская армия - Ред.) совершила очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что сегодня энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, а отключений электроснабжения не запланировано.
Накануне Владимир Зеленский заявлял, что российская армия уже уничтожила все тепловые электростанции на Украине. Летом он информировал, что в стране разрушены 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "ВС РФ уничтожили сотни украинских дронов, ударив по заводу "Мотор Сич" на сайте Украина.ру.
24 сентября, 06:00"Мобилизация неизбежна": Кочетков объяснил, как новый призыв позволит России быстрее победить в СВОКаждый человек, которого призвали в армию, должен попасть туда, где он необходим, исходя из его навыков и качеств. А мобилизация нужна хотя бы для того, чтобы сменить тех бойцов, которые были призваны два года назад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков