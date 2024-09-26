На Украине сообщили о последствиях массированной ночной атаки ВС РФ на энергообъекты - 26.09.2024 Украина.ру
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На Украине сообщили о последствиях массированной ночной атаки ВС РФ на энергообъекты
На Украине сообщили о последствиях массированной ночной атаки ВС РФ на энергообъекты - 26.09.2024 Украина.ру
На Украине сообщили о последствиях массированной ночной атаки ВС РФ на энергообъекты
Российская армия атаковала три объекта передачи электроэнергии на Украине, один из них находится в Николаевской области. Об этом 26 сентября заявил премьер страны Денис Шмыгаль
2024-09-26T17:10
2024-09-26T17:10
новости
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россия
денис шмыгаль
сво
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Отмечается, что сегодня энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, а отключений электроснабжения не запланировано. Накануне Владимир Зеленский заявлял, что российская армия уже уничтожила все тепловые электростанции на Украине. Летом он информировал, что в стране разрушены 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "ВС РФ уничтожили сотни украинских дронов, ударив по заводу "Мотор Сич" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, денис шмыгаль, сво
Новости, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, СВО

На Украине сообщили о последствиях массированной ночной атаки ВС РФ на энергообъекты

17:10 26.09.2024
 
Пятая ТЭЦ Харькова
Пятая ТЭЦ Харькова
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Российская армия атаковала три объекта передачи электроэнергии на Украине, один из них находится в Николаевской области. Об этом 26 сентября заявил премьер страны Денис Шмыгаль

"Ночью (российская армия - Ред.) совершила очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сегодня энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, а отключений электроснабжения не запланировано.
Накануне Владимир Зеленский заявлял, что российская армия уже уничтожила все тепловые электростанции на Украине. Летом он информировал, что в стране разрушены 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "ВС РФ уничтожили сотни украинских дронов, ударив по заводу "Мотор Сич" на сайте Украина.ру.
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24 сентября, 06:00
"Мобилизация неизбежна": Кочетков объяснил, как новый призыв позволит России быстрее победить в СВОКаждый человек, которого призвали в армию, должен попасть туда, где он необходим, исходя из его навыков и качеств. А мобилизация нужна хотя бы для того, чтобы сменить тех бойцов, которые были призваны два года назад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
 
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