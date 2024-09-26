На Украине сообщили о последствиях массированной ночной атаки ВС РФ на энергообъекты

"Мобилизация неизбежна": Кочетков объяснил, как новый призыв позволит России быстрее победить в СВО Каждый человек, которого призвали в армию, должен попасть туда, где он необходим, исходя из его навыков и качеств. А мобилизация нужна хотя бы для того, чтобы сменить тех бойцов, которые были призваны два года назад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков