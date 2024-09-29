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Жизнь и удивительные перевоплощения фантастического авантюриста Михаила Чайковского

Жизнь и удивительные перевоплощения фантастического авантюриста Михаила Чайковского - 29.09.2024 Украина.ру

Жизнь и удивительные перевоплощения фантастического авантюриста Михаила Чайковского

Михаил Чайковский родился 29 сентября 1804 года в селе Гальчин под Бердичевом (в те времена Волынская губерния Российской империи) в семье мелкого шляхтича Станислава Чайковского, и был крещён в католичество. Род Чайковских, происходящий из села Чайки в Белзском воеводстве, был известен с середины XV века

2024-09-29T16:00

2024-09-29T16:00

2024-09-29T16:00

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Станислав Чайковский до 1793 года был титулярным городничим Киевским (хотя сам город еще со второй половины XVII века находился под властью русских царей). Он также был делегатом так называемого "Гродненского Сейма", который в 1793 году утвердил второй раздел Речи Посполитой, по которому и часть Волыни с Бердичевской округой отошла России.Отец Михаила умер рано, и воспитанием мальчика занимались в основном мать, Петронеля Глембоцкая, и её брат Михал. Они были правнуками сотрудничавшего с Москвой казацкого гетмана Ивана Брюховецкого, которого жестоко убили (разорвали выстрелом из пушки) казаки Петра Дорошенко, ориентировавшегося на Варшаву и Стамбул.Ко времени заката Речи Посполитой Глембоцкие были верными слугами польского короля, однако регулярно демонстрировали фронду. Так, отряд личной охраны Михала Глембоцкого носил казачью форму, а сам он, по свидетельству племянника, "был грозным шляхтичем для казаков, гордым казаком для ляхов и упёртым поляком для русских и немцев"."Мать моя, кроме любви и привязанности… всеми силами пыталась сделать из меня казака и по духу, и по плоти. Гончих, лошадей, соколов – всего было у меня в избытке. Первым моим учителем был пан А., страстный украинец – казак, и большую часть своих уроков я брал, сидя на коне", – вспоминал позже Михаил Чайковский. Потому неудивительно, что он выдумал себе предка, казацкого полковника Григория Чайку, который будто бы участвовал в обороне Запорожской Сечи от российских войск под командованием графа Текели.Несмотря на то, что Михал Глембоцкий пошёл на службу к Наполеону во время его похода на Россию, и по семейному преданию даже спас Бонапарта в бою на Березине, дав тому своего коня, ни Глембоцкие, ни Чайковские своих имений после войны лишены не были. Денег у матери Михаила вполне хватило, чтобы отправить того в одно из лучших учебных заведений Российской империи того времени – лицей Джона Уолсея в Бердичеве. Этот англичанин когда-то обучал братьев царя Александра I, затем организовал Ришельевский лицей в Одессе под крышей графа Воронцова, но после ссоры с патроном переехал со всем преподавательским составом под крыло князя Радзивилла в Бердичев.Воспитанников заведения обучали военному делу, нескольким иностранным языкам, знакомили с поэтикой, географией, физикой и математикой. К преподаванию приглашали талантливых литераторов, астрономов и музыкантов. К примеру, учителем словесности у Михаила Чайковского был сам Пётр Гулак-Артемовский, создатель стихотворной басни в украинской литературе и дядя более известного Семёна Гулак-Артемовского.Став бакалавром математики, молодой шляхтич отправился в Варшаву, и в 1728 году поступил в местный университет. Как он сам описывал те времена, "Варшава танцевала, Краков молился, Львов влюблялся, Вильно увлекалось охотой, а старый Киев играл в карты".В Варшаве Михаил Чайковский познакомился с князем Адамом Ежи Чарторыйским, поэтами Юлиушем Словацким и Адамом Мицкевичем, а через них – с наместником Польши, великим князем Константином Павловичем, братом тогдашнего русского императора Николая I. Чайковскому даже предлагали должность при дворе и чин камер-юнкера (такой был у Александра Пушкина). Но тут практически одновременно умерли его мать и дядя, и хозяйственные заботы, а также светская жизнь наследника больших поместий поглотили Михаила с головой.В 1830 году Михаил Чайковский поддержал польское восстание. Он освободил своих крепостных, создав из них казацкие отряды в польском повстанческом войске. Но восстание было подавлено, и Чайковский бежал в Париж.Там он начал успешно заниматься журналистикой, наладил связи со многими французскими и польскими газетами. Он начал писать романы и повести на польском языке.Первая его печатная повесть – "Вернигора" – имела чисто агитационное антироссийское предназначение. В центре фабулы – польско-украинский конфликт, и "во имя сыновей одной матери" герой произведения призывает забыть тяжелые раны прошлого, а польским магнатам признать свои ошибки и объединиться с украинцами против России. Кстати, именно там впервые появился кровожадный и полностью высосанный из пальца эпизод с убийством Иваном Гонтой своих католических детей. По словам Петра Мартоса, именно эта сцена вдохновила Тараса Шевченко на написание поэмы "Гайдамаки".Личная жизнь Михаила Чайковского в Париже складывалась неплохо. Он познакомился с богатой французской семьей Габаре, и женился на дочери хозяина – Леониде. У четы появилось четверо детей – дочери Каролинаи Михайлина, сыновья Владислав и Адам, причём крёстным отцом последнего стал князь Адам Чарторыйский, которого тогда в Париже называли "некоронованным королём Польши". Именно он привлёк Чайковского в созданную польской эмиграцией на деньги Лондона и Парижа шпионскую сеть под названием "Восточное агентство".В 1842 году Михаил Чайковский выехал со шпионской миссией на Балканы, однако достоверной информации о том периоде его жизни нет. Он вроде участвовал в перевороте в Сербии, а в Добрудже мирил вечный конфликт дунайских запорожских казаков с "некрасовцами" (потомки донских казаков Игната Некрасова, которые после поражения Булавинского восстания в России 1709 года перешли под крыло Османской империи и смешались с липованами-старообрядцами).Некоторые исследователи утверждают, что в 1845 году Чайковский пытался разжечь восстание в России. Именно тогда начало действовать известное Кирилло-Мефодиевское братство, и есть основания полагать, что программное произведение "Закон Божий, или Книга Бытия украинского народа" – тоже работа Чайковского.Министр внутренних дел России граф Орлов в докладе императору писал, что антигосударственные идеи проникли в Киев через эмиссаров, "руководитель которых, Чайковский, находится в Константинополе". А Пантелеймон Кулиш в своей поэме "Кулиш в аду" вывел образ Ляха-Потурнака, в котором легко узнать Чайковского.К тому времени Михаил Чайковский уже тесно сотрудничал с властями Османской империи. Поначалу это вполне устраивало польскую эмиграцию в Париже, но в Стамбуле он познакомился с дочерью профессора Виленского университета Анджея Снядецкого, Людвикой. Она была первой любовью поэта Юлиуша Словацкого и вдовой русского морского офицера Владимира Корсакова (товарища Александра Пушкина по Царскосельскому лицею).Пара открыто жила вместе, хотя развода с Леонидой Габаре её муж не требовал. Когда недовольство польской эмиграции по этому поводу стало публичным, в 1849 году Михаил Чайковский и Людвика Снядецкая вступили в брак по мусульманском обряду – что автоматически освобождало Чайковского от брачных уз в Париже.Сохранилось также письмо, посланное Чайковским муфтию Ариф Хикмет-бейефенди 7 января 1850 года. В нём Михаил просил его об обращении на праведную веру и получении нового мусульманского имени Мехмед с прозвищем Садык, то есть "верный". На это был получен ответ, что поскольку его обращение в ислам произошло во время бракосочетания, то не требуется дополнительных действий со стороны муфтия. Позже в ислам перешли и сыновья Чайковского, которых отец вызвал в Стамбул: Адам стал Тимур-беем, а Владислав – Музафир-беем.Чайковскому удалось втереться в доверие к Риза-паше, военному министру султана Абдулмеджида. На службе у султана он создал казацкие отряды, так называемые "казак-алаи", в которые, кроме украинцев, входили некрасовцы-липованы, поляки, болгары, боснийцы, румыны, венгры и даже евреи. Чайковский собственноручно разработал для них форму и снабдил конницу арабскими скакунами.23 января 1854 года "османские казаки" приняли присягу султану, выдавшего им символическое знамя Запорожской Сечи. А Чайковский, то есть уже Садык Мехмед-паша, получил титул кошевого атамана и прозвище – "атаман Чайка". Во время Крымской войны возглавляемые им казачьи части успешно сражались под Силистрой и участвовали во взятии Бухареста. А в 1861 году новый султан Абдулазиз предоставил Садык Мехмеду-паше титул бейлербея Румелии (европейской части Османской империи). Это был первый по статусу наместник провинции в Османской империи, он подчинялся только султану, объединяя гражданские и военные власти.Но в 1866 году умерла Людвика. Он со временем вышел на пенсию, потерял смысл жизни. Ситуация изменилась лишь в 1872 году, когда друзья познакомили Чайковского с красивой 19-летней гречанкой Ириной Теосколо.Ради брака с Ириной Михаил опять сменил не только религию, но и страну. Через Николая Игнатьева, посла России в Стамбуле, Чайковский выхлопотал себе амнистию от императора Александра II, вернулся в Россию и в Киеве принял православие. Более того, он стал активно призывать к объединению всех славян под властью Императора Всероссийского.Вскоре у Михаила и Ирины родилась дочь, крестником которой стал Александр II. За деньги, подаренные российским императором, и военную пенсию от Османской империи, которую ему оставили, Чайковский купил имение в селе Бирки (ныне Черниговская область), где и поселился с семьей.Примечательно, что его младший сын остался Музафир-беем, и в Османской империи дослужился до губернатора Ливана. А вот старший приехал с отцом в Россию, также принял православие, вернул имя Адам и сделал карьеру уже в Российской императорской армии. Он принимал участие в русско-турецкой войне, за что был удостоен орденов. Адам Чайковский дослужился до Гайсинского уездного воинского начальника, и вышел в отставку в 1904 году в чине генерал-майора. По неподтверждённым данным, был убит большевиками в Крыму в 1920 году.Михайил Чайковский с радостью наблюдал за воинской карьерой сына, и в письмах именовал Адама не иначе как "казаком". А вот личная жизнь старого воина не задалась, ведь жена начала изменять с молодым управляющим его имения, а потом и вовсе уехала с тем.Чайковский написал воспоминания, которые печатались в журналах "Киевская старина" и "Русский вестник". "Странная история случаев на этой земле между Остром и Десной: Кирилл Разумовский из пастуха индюков стал гетманом Украины, а Михаил Чайковский из командующего казаками перелицован в пастуха индюков. Пасу индюков, пока не стану покойником".Развязка жизни была неожиданной. Жена уговорила Михаила вернуться домой в Бирки – но скорее как подопечного, а не как мужа. Во время одной из размолвок он зашёл в спальню жены и выстрелил из револьвера себе в сердце.Ещё несколько дней он был в сознании, и на вопрос следственной комиссии, что стало причиной самоубийства, спокойно ответил: "Жизнь надоела". От потери крови Михаил Чайковский скончался в ночь с 17 на 18 января 1886 года.Адам Чайковский получил архив отца и занимался популяризацией его наследия. Часть архива позже попала к Михаилу Грушевскому, и тот напечатал отдельные воспоминания Чайковского в журнальной серии "За сто лет" в 1927 году.А в 2020 году в киевском издательстве "Пропала грамота" одной книгой вышел перевод с польского двух произведений Михаила Чайковского: "Воспоминания Садык-паши" и "Кампании над Дунаем и в Мунтении во время Крымской войны 1854-1855".

https://ukraina.ru/20231128/1029695534.html

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история, россия, османская империя, xix век, польша, российская империя, франция, поляки, украина, разведка, сепаратизм