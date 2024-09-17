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Переизбрание Теббуна. Алжир остаётся партнёром России

Переизбрание Теббуна. Алжир остаётся партнёром России - 17.09.2024 Украина.ру

Переизбрание Теббуна. Алжир остаётся партнёром России

Конституционный суд Алжирской Народной Демократической Республики объявил о победе действующего президента страны Абдельмаджида Теббуна на президентских выборах, которые прошли сравнительно давно -- неделю назад.

2024-09-17T18:34

2024-09-17T18:34

2024-09-17T18:34

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Тем не менее, голоса подсчитывали долго и тщательно – несмотря на то, что в итоге Теббун получил поддержку не менее 84,3% избирателей.А его главный оппонент, умеренный исламист Абделали Хассани Шариф, выдвинутый "Движением общества за мир", набрал не более 9,56%.Арабская политика плохо поддается прогнозам. Победу Теббуна могут попытаться оспорить те или иные подрывные силы – исламисты или агенты западного влияния, которые зачастую выступают в одном и том же лице.Однако исламистам в случае необходимости даст отпор армия, голоса могу снова пересчитать (в Алжире такое бывало) а эксперты полагают, что в большинстве слоев общества есть определенный запрос на Теббуна. И на то есть свои причиныАбдельмаджид Теббун – опытный политик, находящийся на нынешнем посту с 19 декабря 2019 года (сравнительно небольшой срок по меркам этого региона). Ранее он дважды занимал должность министра по жилищному строительству, что является для алжирцев довольно важным – к примеру, на юге страны многие местные жители до сих пор живут в подземных жилищах, которые прославились благодаря кинофильму "Звездные войны". А в 2017 году Теббуна назначили на должность премьер-министра Алжира.К тому времени еще был жив легендарный президент страны Абдель Азиз Бутефлика, герой освободительной войны против французов 1954-1962 годов, который управлял страной двадцать лет – с 1999 по 2019 год, хотя в конце жизни ему приходилось бороться с многочисленными болезнями.Бутефлика был одним из символов борьбы с западным колониализмом, которую вели в разных странах лидеры арабского социалистического движения. В 1963 году, в возрасте 26 лет, этого политика назначили одним из самых молодых министров иностранных дел в мире.Бутефлику даже называли в то время рупором движения неприсоединения – но его отношения с Москвой всегда оставлялись неплохими, а Западу он не мог простить террор против своих соотечественников, учиненный французами.После прихода к власти в 1999 году Бутефлика, с одной стороны, подавил вооруженные выступления исламистских террористов, опираясь на армию. А с другой – не стал стелиться под Запад (который, казалось бы, правил в девяностые всем и вся), считая самым важным интересы арабского и берберского населения. И в этом ему, конечно, помогал полученный в прежние годы дипломатический опыт.После смерти этого лидера Алжиром одно время руководил исполняющий обязанности президента, но в итоге местные элиты решили сделать ставку на Абдельмаджида Теббуна. Считалось, что у него не было чрезмерного влияния в силовых структурах, а продолжение прежнего курса страны Теббун гарантировал – и слово свое сдержал.Уставший от конфликтов Алжир в значительной степени устраивал такой мирный президент, а Теббун, без особого грома с трибун, понемногу восстанавливал отношения со стратегическими союзниками, в числе которых первенствовала Россия.В июне прошлого года в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном, который находился в России с государственным визитом.Запад расценил такую позицию Алжира как пощечину – тем более, что президент Алжира поначалу собирался поехать в Париж. Но после того, как Макрон не стал извиняться за похищения и пытки алжирцев в ходе карательных операций против местных партизан во время освободительной войны, Теббун посчитал, что Лувр и Нотр-Дам могут и подождать.Причем алжирцы на всякий случай закрыли свое обширное воздушное пространство для ВВС Франции, отсекая их от других бывших французских колоний, расположенных к югу от пустыни Сахара.Алжир связывают с Россией многие интересы – начиная с проектов по поставке российских удобрений и зерновых. Ведь алжирцы импортировали из РФ около 1,3 миллиона тонн пшеницы.Алжир располагает значительными запасами природного газа и намеревается вступить в БРИКС – причем, как сказал на встрече с Путиным Абдельмаджид Теббун, этот процесс хотелось бы каким-то образом ускорить.Президент Алжирской Народной Демократической Республики отметил, что советское и российское оружие помогает алжирцам сохранять независимость, напомнив, что дружественные отношения между странами насчитывают уже шестьдесят лет.Все это вполне логичным образом отражается на внешнеполитической линии одного из крупнейших государств Северной Африки.Причем визиты лидеров являются двусторонними – недавно Алжир посетил с визитом председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Можно ожидать, что после переизбрания президента Теббуна отношения между дружественными странами еще более активизируются.Сотрудничество Алжира и Москвы как раз и демонстрирует, каким важным был задел хороших отношений с североафриканцами, созданный еще в советские времена. Тогда французская колониальная империя к югу от Саххары не посыпалась до основания – но это происходит сейчас, в наши дни.И благодаря многим десятилетиям дружбы россияне могут экономически опираться в своей африканской стратегии на территорию Алжирской Народной Демократической Республики, развивая торговлю, а также различные перевозки.И это дает им заметное преимущество перед западниками, которых до сих пор не любят на Черном континенте за многолетнюю политику расизма и геноцида.Ещё на эту тему: Россия вместо Франции. Почему президент Алжира перенес поездку в Париж

https://ukraina.ru/20230615/1047262421.html

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эксклюзив, россия, алжир, президентские выборы, президент, абдельазиз бутефлика, эммануэль макрон, владимир путин, запад, брикс, оон