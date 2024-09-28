Эксперт: Поддержка украинских националистов чужда основным партиям ФРГ - 28.09.2024 Украина.ру
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Эксперт: Поддержка украинских националистов чужда основным партиям ФРГ
Эксперт: Поддержка украинских националистов чужда основным партиям ФРГ - 28.09.2024 Украина.ру
Эксперт: Поддержка украинских националистов чужда основным партиям ФРГ
Несмотря на рост популизма в Германии, политическая система этой страны ещё прочна и жупел неонацизма не убедителен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов.
2024-09-28T07:00
2024-09-28T07:00
новости
германия
украина
европа
николай кузнецов
нато
украинские националисты
фрг
альтернатива для германии (партия)
парламентские выборы
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"Запас прочности германской политической системы довольно велик. Пока АдГ не получит 50%, а в ближайшие годы этого не случится ни в одной федеральной земле и уж тем более на общенациональном уровне, ее представители не смогут попасть ни в одно правительство", - констатировал эксперт.По его мнению, высокий результат "Альтернативы для Германии" на нынешних выборах в ФРГ заставляет остальные партии формировать более гибкие коалиции. По такому пути идёт ещё одна новая немецкая оппозиционная партия, но левая – "Союз Сары Вагенкнехт". И если коалиции с АдГ ещё чураются, то партией Вагенкнехт, "несмотря на ее некоторые леворадикальные взгляды, политический истеблишмент готов смириться", отметил Кузнецов."Кроме того, следует признать, что поддержка националистических сил на Украине не является с идеологической точки зрения близкой ключевым партиям ФРГ. Антироссийская, а местами даже реваншистская политика нынешней Германии происходит от невежества большинства политиков молодого и среднего поколений, которыми иногда манипулируют потомки (видимо, и поклонники) нацистов. А также — от ситуативных решений в рамках агрессивного по своей природе военно-политического блока НАТО (где ФРГ играет отнюдь не последнюю роль) и множества других факторов, которые не мешают обычному немецкому обывателю бояться АдГ именно как правопопулистской партии, близкой чуть ли не к неонацистской", - пояснил российский учёный."Конечно, большое значение может иметь состояние экономики, но в Германии пока стагнация из-за ряда серьезных проблем (включая миграционную) до состояния настоящего глубокого кризиса не дошла", – добавил директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН.Полный текст интервью Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет читайте на сайте Украина.руБолее детально о политике правительства ФРГ в связи с курской авантюрой Зеленского - в статье Павла Котова "Отвечаем на вопросы АдГ, которые правительство Германии предпочитает игнорировать".
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новости, германия, украина, европа, николай кузнецов, нато, украинские националисты, фрг, альтернатива для германии (партия), парламентские выборы, выборы, местные выборы, эксперты, международные отношения, украина-нато, левые, россия
Новости, Германия, Украина, Европа, Николай Кузнецов, НАТО, украинские националисты, ФРГ, Альтернатива для Германии (партия), парламентские выборы, выборы, местные выборы, эксперты, международные отношения, Украина-НАТО, Левые, Россия

Эксперт: Поддержка украинских националистов чужда основным партиям ФРГ

07:00 28.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Несмотря на рост популизма в Германии, политическая система этой страны ещё прочна и жупел неонацизма не убедителен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов.
"Запас прочности германской политической системы довольно велик. Пока АдГ не получит 50%, а в ближайшие годы этого не случится ни в одной федеральной земле и уж тем более на общенациональном уровне, ее представители не смогут попасть ни в одно правительство", - констатировал эксперт.
По его мнению, высокий результат "Альтернативы для Германии" на нынешних выборах в ФРГ заставляет остальные партии формировать более гибкие коалиции. По такому пути идёт ещё одна новая немецкая оппозиционная партия, но левая – "Союз Сары Вагенкнехт". И если коалиции с АдГ ещё чураются, то партией Вагенкнехт, "несмотря на ее некоторые леворадикальные взгляды, политический истеблишмент готов смириться", отметил Кузнецов.
"Кроме того, следует признать, что поддержка националистических сил на Украине не является с идеологической точки зрения близкой ключевым партиям ФРГ. Антироссийская, а местами даже реваншистская политика нынешней Германии происходит от невежества большинства политиков молодого и среднего поколений, которыми иногда манипулируют потомки (видимо, и поклонники) нацистов. А также — от ситуативных решений в рамках агрессивного по своей природе военно-политического блока НАТО (где ФРГ играет отнюдь не последнюю роль) и множества других факторов, которые не мешают обычному немецкому обывателю бояться АдГ именно как правопопулистской партии, близкой чуть ли не к неонацистской", - пояснил российский учёный.
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"Конечно, большое значение может иметь состояние экономики, но в Германии пока стагнация из-за ряда серьезных проблем (включая миграционную) до состояния настоящего глубокого кризиса не дошла", – добавил директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН.
Полный текст интервью Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет читайте на сайте Украина.ру
Более детально о политике правительства ФРГ в связи с курской авантюрой Зеленского - в статье Павла Котова "Отвечаем на вопросы АдГ, которые правительство Германии предпочитает игнорировать".
 
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