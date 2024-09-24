https://ukraina.ru/20240924/1057638653.html

Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет

Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет - 24.09.2024 Украина.ру

Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет

Директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН Алексей Кузнецов считает, что вряд ли в Европе в ближайшие 5–10 лет к власти придут политики, которые смогут наладить отношения с Россией. Уповать можно лишь на прекращение прокси-войны НАТО против РФ на Украине, а также некоторое ослабление торговых войн.

2024-09-24T08:32

2024-09-24T08:32

2024-09-24T08:32

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Об этом член-корреспондент РАН рассказал в интервью изданию Украина.ру.Он также отметил, что и в РФ, и в ЕС выросло поколение, которое не помнит краткого "розового периода" дружбы России и западных европейцев. Зато не забыты уроки истории с варварскими грабежами России многонациональными ордами европейцев и в период Отечественной войны 1812 года, и в период Крымской войны, и уж тем более их зверства в годы Великой Отечественной войны.Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) победила на выборах в земельный парламент Бранденбурга, следует из предварительных результатов голосования, опубликованных 22 сентября на сайте регионального избиркома.— Алексей Владимирович, почему социал-демократам удалось обойти правых популистов?— Формальная победа Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на земельных выборах в Бранденбурге в прошедшие выходные не должна считаться сюрпризом, если бы не низкие цифры опросов незадолго до голосования. Однако фактически вокруг этой партии объединился весь истеблишмент, чтобы не допустить не только победы правых в лице "Альтернативы для Германии" (АдГ), но и опасного для правящей элиты соперника слева — "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ).При этом следует напомнить, что с момента объединения Германии главой земельного правительства в Бранденбурге всегда был представитель СДПГ — ныне покойный Манфред Штольпе (1990–2002гг.); затем Маттиас Платцек; а с 2013 года — Дитмар Войдке.В этот раз победа СДПГ не особо впечатляет. Хотя партия улучшила свой результат на 4,7 процентных пунктов, правящую коалицию социал-демократам придется создавать новую, поскольку рост электоральной поддержки продемонстрировали также лишь АдГ и ССВ. Зато три избирательных блока, представленные в региональном парламенте по итогам выборов 2019 года, вообще не преодолели 5-процентный барьер ("Альянс 90 / Зеленые", "Левые" и "Гражданское движение Бранденбурга / Свободные избиратели").— Разрыв в 2% между АдГ и СДПГ можно ли это считать успехом для "правых" в Германии?— Безусловно результат АдГ впечатляющий. Это не просто 29% голосов, но и рост поддержки по сравнению с прошлыми выборами на 5,7 процентных пунктов. За счет неудачи ряда традиционных парламентских партий Бранденбурга АдГ получила 30 мест из 88 (то есть примерно 34%). У СДПГ 32 места, а у возможных партнеров в новой правящей коалиции ХДС — 12 мест.Более впечатляющим является, однако, успех "Союза Сары Вагенкнехт", набравшего 13,5% и завоевавшего 14 мандатов.Таким образом АдГ становится весомой оппозиционной силой, показав сразу в половине восточных земель, где в сентябре проходили выборы (наряду с Бранденбургом, это Саксония и Тюрингия), поддержку немногим менее трети избирателей. И этот показатель достигнут в условиях высокой явки на выборы — 72,9% (против 61,3% в 2019 году.).Очевидно, что неоднократно срабатывавший в ФРГ механизм недопущения неугодной партии во власть (будь то неонацистская НДПГ в конце 1960 годов или откровенно популистская партия "Пираты" в начале 2010-х) теперь не работает.По-прежнему АдГ не является приемлемым партнером по коалиции ни для одной серьезной политической силы, включая "Союз Сары Вагенкнехт", по сути отодвинувшей на задний план партию "Левые". Тем не менее протестный электорат, недовольный нынешней политикой Германии, обрел неизменного выразителя своих интересов на всех выборах. Политики в АдГ рассчитывают, что теперь их приход во власть – лишь вопрос времени.— Такой небольшой отрыв партии Шольца от "Альтернативы для Германии" как-то повлияет на Шольца и его политику по трем направлениям, которыми не довольны избиратели Германии? Во-первых, много мигрантов. Во-вторых, никто не хочет воевать с Россией. В-третьих, в экономике катастрофа.— Говоря о результатах выборов в Бранденбурге, равно как и Саксонии и Тюрингии, надо помнить, что это бывшая ГДР. Именно в Восточной Германии благодаря настоящей денацификации в рамках советской зоны оккупации и многолетней политике по нормализации отношений русских (в смысле, конечно, всего Советского Союза) с немцами, удалось создать почву для общественной поддержки конструктивного и взаимовыгодного диалога с Россией.К сожалению, во многих западных землях ФРГ ситуация иная. Дети и внуки нацистов и их приспешников, грабившие и истреблявшие европейские народы, включая славян на Востоке, не испытывают никаких нежных чувств к Российской Федерации как державе-победительнице, ликвидировавшей германский преступный режим Гитлера.При этом в Германии жители западных земель доминируют не только численно. Объединение страны в 1990 годы не было равноправным, восточные немцы стали людьми второго сорта и в политике, и в экономической жизни, и даже в науке и образовании. Мнение так называемых осси (как пренебрежительно начали называть восточных немцев почти сразу после долгожданного объединения Германии) и сейчас не особо влияет на общий курс ФРГ.Кстати, именно поэтому отчасти столь велика поддержка новых оппозиционных партий в землях на территории бывшей ГДР. Иначе говоря, на курс Шольца могут скорее повлиять грядущие президентские выборы в США, но отнюдь не голосование в Восточной Германии.— А чем рост популизма в Германии обернется для Европы? Ведь, если в локомотиве Евросоюза, в Германии, будет меняться политика, это может привести к смене политики Европы в целом.— Запас прочности германской политической системы довольно велик. Пока АдГ не получит 50%, а в ближайшие годы этого не случится ни в одной федеральной земле и уж тем более на общенациональном уровне, ее представители не смогут попасть ни в одно правительство.Высокий результат АдГ заставляет лишь формировать остальные партии более гибкие коалиции — на этом, кстати, играет Сара Вагенкнехт, с которой, несмотря на ее некоторые леворадикальные взгляды, политический истеблишмент готов смириться.Кроме того, следует признать, что поддержка националистических сил на Украине не является с идеологической точки зрения близкой ключевым партиям ФРГ. Антироссийская, а местами даже реваншистская политика нынешней Германии происходит от невежества большинства политиков молодого и среднего поколений, которыми иногда манипулируют потомки (видимо, и поклонники) нацистов. А также — от ситуативных решений в рамках агрессивного по своей природе военно-политического блока НАТО (где ФРГ играет отнюдь не последнюю роль) и множества других факторов, которые не мешают обычному немецкому обывателю бояться АдГ именно как правопопулистской партии, близкой чуть ли не к неонацистской.Конечно, большое значение может иметь состояние экономики, но в Германии пока стагнация из-за ряда серьезных проблем (включая миграционную) до состояния настоящего глубокого кризиса не дошла.— Многие эксперты считают, что Европа может потерять США как союзника в случае победы Трампа на американских выборах. И это, дескать, будет на руку России, в том числе, чтобы наладить отношения с ЕС и закончить украинский кризис. Не кажется ли вам, что мы зачастую самообманываемся, когда надеемся на разлад Европы и США? Что лично вы думаете: есть ли надежда на потепление в российско-европейских отношениях?— У меня нет особых надежд на потепление в российских отношениях с ЕС. Слишком долго проводится во многих странах, включая Германию, антироссийская политика, подкрепленная изощренной пропагандой.Проблемы в отношениях России и ЕС начались еще в конце 1990 годов, когда немало видных политиков в странах ЕС поддержали террористов на Северном Кавказе. К 2005–2006 годам отношения России и ЕС находились в достаточно глубоком кризисе — почти не дали реальных результатов дорожные карты построения четырех общих пространств, была провалена задача введения взаимного безвизового режима для краткосрочных поездок граждан, заблокирована работа над новым долгосрочным соглашением между ЕС и Российской Федерацией, которое было резонно подписать в 2007 году взамен действовавшего (хотя оно по инерции каждый год потом пролонгировалось).Нарыв лопнул в 2007–2008 годах. Сначала произошло игнорирование Мюнхенской речи Владимира Путина, потом случилась трагедия в Южной Осетии. К 2013–2014 годам, когда ЕС поддержал государственный переворот на Украине, чтобы "оторвать" страну от создававшегося интеграционного проекта ключевых республик бывшего СССР, у серьезных экспертов иллюзий уже не было.Позже были непризнание референдума в Крыму, игнорирование фактора ЕАЭС, поддержка репрессий, а затем и войны против русских на Украине, многочисленные санкционные пакеты и многое другое.И в России, и в ЕС уже выросло поколение, которое не помнит краткого "розового периода" дружбы России и западных европейцев, когда по крайней мере в нашей стране были иллюзии о возможности построения "общего дома" от Лиссабона до Владивостока, интеграции России в "большую восьмерку" и ОЭСР. Зато уроки истории с варварскими грабежами России многонациональными ордами европейцев и в период Отечественной войны 1812 года, и в период Крымской войны, и уж тем более их зверства в годы Великой Отечественной войны не забыты.При этом нет никаких признаков того, что в Европе в ближайшие 5–10 лет к власти придут политики иного типа. Так что уповать можно лишь на прекращение прокси-войны НАТО против России на Украине, а также некоторое ослабление торговых войн.Более детально о политике правительства ФРГ в связи с курской авантюрой Зеленского - в статье Павла Котова "Отвечаем на вопросы АдГ, которые правительство Германии предпочитает игнорировать".

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Анна Черкасова

интервью, россия, германия, европа, олаф шольц, дональд трамп, ес, нато, украина, выборы, нацисты, война