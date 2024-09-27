https://ukraina.ru/20240927/1057729935.html

Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный

Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный - 27.09.2024 Украина.ру

Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный

Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру оценил изменения расстановки сил в зоне СВО после курской авантюры Зеленского, объяснил, как Глобальный Юг влияет на ход СВО и рассказал о том, что готовит НАТО для Белоруссии

2024-09-27T13:35

2024-09-27T13:35

2024-09-27T13:53

видео

нато

россия

украина

курск

днепр

мосты

сво

самолет

белоруссия

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00:28 - Что будет после курской авантюры? О новом плане победы; 08:36 - какой сценарий развития СВО выгоднее для России? 13:08 - Что осталось сделать Украине и Западу для того, чтобы Глобальный Юг окончательно разорвал с ними отношения? 14:50 - Что даст России уничтожение мостов через Днепр и сколько ещё самолётов нужно фронту? 22:06 - Что может стать спусковым крючком для нападения НАТО на Белоруссию? 27:27 - О наземной подготовке к масштабной воздушной атаке.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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