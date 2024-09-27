Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный - 27.09.2024 Украина.ру
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Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный
Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный - 27.09.2024 Украина.ру
Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный
Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру оценил изменения расстановки сил в зоне СВО после курской авантюры Зеленского, объяснил, как Глобальный Юг влияет на ход СВО и рассказал о том, что готовит НАТО для Белоруссии
2024-09-27T13:35
2024-09-27T13:53
видео
нато
россия
украина
курск
днепр
мосты
сво
самолет
белоруссия
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00:28 - Что будет после курской авантюры? О новом плане победы; 08:36 - какой сценарий развития СВО выгоднее для России? 13:08 - Что осталось сделать Украине и Западу для того, чтобы Глобальный Юг окончательно разорвал с ними отношения? 14:50 - Что даст России уничтожение мостов через Днепр и сколько ещё самолётов нужно фронту? 22:06 - Что может стать спусковым крючком для нападения НАТО на Белоруссию? 27:27 - О наземной подготовке к масштабной воздушной атаке.
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видео, нато, россия, украина, курск, днепр, мосты, сво, самолет, белоруссия, атака, всу, владимир путин, война, днр, лнр, джо байден, швеция, румыния, польша, китай, индия, ракеты, венгрия, atacms, storm shadow , владимир зеленский, политика, дипломатия, видео
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Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный

13:35 27.09.2024 (обновлено: 13:53 27.09.2024)
 
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Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру оценил изменения расстановки сил в зоне СВО после курской авантюры Зеленского, объяснил, как Глобальный Юг влияет на ход СВО и рассказал о том, что готовит НАТО для Белоруссии
00:28 - Что будет после курской авантюры? О новом плане победы;
08:36 - какой сценарий развития СВО выгоднее для России?
13:08 - Что осталось сделать Украине и Западу для того, чтобы Глобальный Юг окончательно разорвал с ними отношения?
14:50 - Что даст России уничтожение мостов через Днепр и сколько ещё самолётов нужно фронту?
22:06 - Что может стать спусковым крючком для нападения НАТО на Белоруссию?
27:27 - О наземной подготовке к масштабной воздушной атаке.
 
ВидеоНАТОРоссияУкраинаКурскДнепрмостыСВОсамолетБелоруссияатакаВСУВладимир ПутинвойнаДНРЛНРДжо БайденШвецияРумынияПольшаКитайИндияракетыВенгрияATACMSStorm ShadowВладимир Зеленскийполитикадипломатия
 
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Заголовок открываемого материала
13:43Байден и Харрис не разрешили Зеленскому атаковать российский тыл - The Times
13:35Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный
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