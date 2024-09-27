https://ukraina.ru/20240927/1057729935.html
Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный
Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный - 27.09.2024 Украина.ру
Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный
Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру оценил изменения расстановки сил в зоне СВО после курской авантюры Зеленского, объяснил, как Глобальный Юг влияет на ход СВО и рассказал о том, что готовит НАТО для Белоруссии
2024-09-27T13:35
2024-09-27T13:35
2024-09-27T13:53
видео
нато
россия
украина
курск
днепр
мосты
сво
самолет
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057729643_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b3e76527635904d8de8aaaede7e89dd.jpg
00:28 - Что будет после курской авантюры? О новом плане победы; 08:36 - какой сценарий развития СВО выгоднее для России? 13:08 - Что осталось сделать Украине и Западу для того, чтобы Глобальный Юг окончательно разорвал с ними отношения? 14:50 - Что даст России уничтожение мостов через Днепр и сколько ещё самолётов нужно фронту? 22:06 - Что может стать спусковым крючком для нападения НАТО на Белоруссию? 27:27 - О наземной подготовке к масштабной воздушной атаке.
россия
украина
курск
днепр
белоруссия
днр
лнр
швеция
румыния
польша
китай
индия
венгрия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057729643_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1663b1653ba1f3553e29d2ceba531e1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, нато, россия, украина, курск, днепр, мосты, сво, самолет, белоруссия, атака, всу, владимир путин, война, днр, лнр, джо байден, швеция, румыния, польша, китай, индия, ракеты, венгрия, atacms, storm shadow , владимир зеленский, политика, дипломатия, видео
Видео, НАТО, Россия, Украина, Курск, Днепр, мосты, СВО, самолет, Белоруссия, атака, ВСУ, Владимир Путин, война, ДНР, ЛНР, Джо Байден, Швеция, Румыния, Польша, Китай, Индия, ракеты, Венгрия, ATACMS, Storm Shadow , Владимир Зеленский, политика, дипломатия
Какая операция ВС России может оставить Украину без Центробанка и мостов через Днепр - Подлесный
13:35 27.09.2024 (обновлено: 13:53 27.09.2024)
Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру оценил изменения расстановки сил в зоне СВО после курской авантюры Зеленского, объяснил, как Глобальный Юг влияет на ход СВО и рассказал о том, что готовит НАТО для Белоруссии
00:28 - Что будет после курской авантюры? О новом плане победы;
08:36 - какой сценарий развития СВО выгоднее для России?
13:08 - Что осталось сделать Украине и Западу для того, чтобы Глобальный Юг окончательно разорвал с ними отношения?
14:50 - Что даст России уничтожение мостов через Днепр и сколько ещё самолётов нужно фронту?
22:06 - Что может стать спусковым крючком для нападения НАТО на Белоруссию?
27:27 - О наземной подготовке к масштабной воздушной атаке.