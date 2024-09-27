Школьница из Луганска обвинила Борреля в разжигании третьей мировой войны, которую Европа не переживет - 27.09.2024 Украина.ру
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Школьница из Луганска обвинила Борреля в разжигании третьей мировой войны, которую Европа не переживет
Школьница из Луганска обвинила Борреля в разжигании третьей мировой войны, которую Европа не переживет - 27.09.2024 Украина.ру
Школьница из Луганска обвинила Борреля в разжигании третьей мировой войны, которую Европа не переживет
Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова обратилась к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, передает РИА Новости
2024-09-27T07:15
2024-09-27T07:25
новости
луганск
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жозеп боррель
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"Я - подросток из Луганска. Города, который обстреливает Украина из оружия, поставляемого западными странами и Евросоюзом. Сейчас мы находимся на Аллее ангелов в Луганске. Каждый день количество погибших детей растет благодаря вам, господин Боррель", - указала Савенкова.Она возложила на Борреля ответственность за гибель мирных людей, русских и украинских солдат.Школьница подчеркнула, что Европа своими поставками вооружений лишь подталкивает мир к большой войне и что Украина является не жертвой этого конфликта, а его организатором, где НАТО - участник.Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.В нынешнем году девочка пригласила экс-президента США Дональда Трампа посетить Донбасс. Она написала политику открытое письмо, в котором попросила его остановить поставки западных вооружений Украине.Подробнее об обращении к Трампу - в материале Сергея Зуева Провокации с "вторжениями", атаки и провалы ВСУ, обращение к Трампу. Главное на Украине на утро 30 июля на сайте Украина.ру.
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новости, луганск, украина, жозеп боррель, европа, фаина савенкова, дональд трамп, ес, нато
Новости, Луганск, Украина, Жозеп Боррель, Европа, Фаина Савенкова, Дональд Трамп, ЕС, НАТО

Школьница из Луганска обвинила Борреля в разжигании третьей мировой войны, которую Европа не переживет

07:15 27.09.2024 (обновлено: 07:25 27.09.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова обратилась к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, передает РИА Новости
"Я - подросток из Луганска. Города, который обстреливает Украина из оружия, поставляемого западными странами и Евросоюзом. Сейчас мы находимся на Аллее ангелов в Луганске. Каждый день количество погибших детей растет благодаря вам, господин Боррель", - указала Савенкова.
Она возложила на Борреля ответственность за гибель мирных людей, русских и украинских солдат.
Школьница подчеркнула, что Европа своими поставками вооружений лишь подталкивает мир к большой войне и что Украина является не жертвой этого конфликта, а его организатором, где НАТО - участник.
"Вы хорошо знаете, что Европа не переживет третьей мировой войны", - отметила она.
Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь.
Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
В нынешнем году девочка пригласила экс-президента США Дональда Трампа посетить Донбасс. Она написала политику открытое письмо, в котором попросила его остановить поставки западных вооружений Украине.
Подробнее об обращении к Трампу - в материале Сергея Зуева Провокации с "вторжениями", атаки и провалы ВСУ, обращение к Трампу. Главное на Украине на утро 30 июля на сайте Украина.ру.
 
НовостиЛуганскУкраинаЖозеп БоррельЕвропаФаина СавенковаДональд ТрампЕСНАТО
 
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