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Провокации с "вторжениями", атаки и провалы ВСУ, обращение к Трампу. Главное на Украине на утро 30 июля

Провокации с "вторжениями", атаки и провалы ВСУ, обращение к Трампу. Главное на Украине на утро 30 июля - 30.07.2024 Украина.ру

Провокации с "вторжениями", атаки и провалы ВСУ, обращение к Трампу. Главное на Украине на утро 30 июля

Украина.ру, 30.07.2024

2024-07-30T09:00

2024-07-30T09:00

2024-07-30T11:14

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Бывший офицер СБУ предупредил о новых провокациях Киева с "вторжениями". ВСУ пытаются атаковать российские территории. Школьница из Луганска попросила Трампа помочь остановить поставки западных вооружений УкраинеЭкс-подполковник СБУ Василий Прозоров предупредил, что Киев может пойти на новые провокации с "вторжениями" на территорию России.Он отметил, что сейчас представители Киева начали обсуждать возможный переговорный процесс."И Украина обсуждает, что перед началом переговорного процесса нужно более хорошие карты себе сдать, лучшую позицию выторговать", — считает он.При этом на самом деле позиция Украины день ото дня ухудшается, поэтому Киеву нужны яркие медийные акции.Никакого военного смысла провокация носить не будет, считает он.По его мнению, даже если боевикам удастся что-то захватить, то через неделю их выбьют обратно "с огромными потерями"."Но за эту неделю они, конечно, в медийном плане выдавят из этой ситуации все что можно. Они на Западе будут подавать это как победу — что вот Украина, вы ее уже рано списали со счетов, она переносит боевые действия на территорию России, захватывает населенные пункты", — считает Прозоров.В марте украинские ДРГ предпринимали попытки проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, однако они были пресечены российскими силами.Сообщалось, что потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысячи человек, из них 790 — безвозвратные потери. Также было уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire, вертолет Ми-8.Атаки и провалы ВСУУкраинские войска за прошедшие сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Восемь обстрелов — на Донецком направлении. 29 обстрелов — на Горловском направлении. Всего выпущено 117 единиц различных боеприпасов", — перечислили в представительстве.Поступили сведения о ранении трех мирных жителей.Беспилотник-камикадзе украинских войск атаковал Центрально-Городской район Горловки в ДНР.Украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР, погибла вагоновожатая, сообщил мэр города Иван Приходько."Вооруженные формирования Украины вновь атаковали трамвай в центре Горловки с применением беспилотного летательного аппарата… Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб вагоновожатый трамвая в центре Горловки", - написал Приходько в телеграм-канале.Накануне поздним вечером ВСУ подвергли центр Горловки в ДНР обстрелу из "натовской" артиллерии, выпустив по городу два снаряда калибра 155 миллиметров.Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины, опасаясь форсирования российскими силами канала "Северский Донец — Донбасс"."Вдоль канала "Северский Донец - Донбасс" идет активная работа ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по минированию береговой линии. Также в населенный пункт Часов Яр прибыло несколько батальонов из числа мобилизованных граждан Украины, в задачи которых входит недопущение массового форсирования водной преграды нашими военнослужащими и их закрепления на противоположном берегу", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.По его словам, Киев активно готовит новые позиции в лесополосах вдоль канала и минирует береговую линию.В то же время российские военные уничтожили расчет украинских FPV-дронов под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, указал Марочко."Расчетом 120-миллиметрового миномета одного из добровольческих подразделений ВС РФ было нанесено огневое поражение по координатам цели. Все боевики ВФУ в количестве трех военнослужащих были уничтожены с первого выстрела", - рассказал Марочко.Он отметил, что данные украинские позиции хорошо известны и пристреляны российскими военнослужащими, но командование ВСУ с завидной регулярностью отправляет своих подчиненных на верную гибель.Также российские военные уничтожили четыре ракеты ВСУ ночью над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области, сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.В Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины с ночи звучит воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу объявили в этих регионах с 3.05 по 4.02.Кроме того, по данным карты, тревога звучит в контролируемых Киевом частях Запорожской области и ДНР.Назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин заверил, что на подконтрольной ВСУ части региона была повреждена критическая и припортовая инфраструктура.Обращение к ТрампуШкольница из Луганска написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу.По ее словам, сейчас в США, кроме Трампа, нет адекватных политиков."Да, господин Трамп не является другом России, а скорее наоборот, он патриот своей страны, но он единственный, кто на сегодня способен остановить демократов и остальных политиков Запада от сползания к Третьей мировой войне. Он это, кстати, обещал", - отметила девушка.В письме она попросила Трампа остановить его поставки вооружений Украине.Девушка сообщила, что знает о недавнем покушении на экс-президента США и рада, что все завершилось с минимальными последствиями для Трампа."Однако теперь представьте, что все, произошедшее с вами, грозит детям Донбасса. 27 июля – День памяти детей-жертв войны в Донбассе. 27 июля 2014 года вооруженные силы Украины нанесли массированный артудар по Горловке, в результате которого погибло 22 мирных жителя, в том числе дети", - написала школьница.Она подчеркнула, что война в Донбассе началась еще в 2014 году, все это время продолжают гибнуть дети, и это необходимо как можно скорее остановить."На одном из выступлений перед избирателями вы сказали, что хотите сделать Америку вновь великой. Господин Трамп, величие страны зависит не только от количества оружия, поставляемого другим, в том числе Украине, но и от того, может ли эта страна прекратить поставки своего оружия", - подчеркнула Савенкова.Она отметила, что нынешний американский лидер Джо Байден начал войну на Украине и теперь каждый день на полях сражения погибают сотни украинцев.Также девушка пригласила Трампа посетить Донбасс."Трамп, посетив Донбасс, должен понять, как живут жители, и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей", - сказала она.Кроме прочего, школьница обратила внимание, что Киев вносит данные детей в базу скандально известного сайта "Миротворец"."Я буду писать по этому поводу Трампу, потому что на этом сайте находятся данные о 326 детях и многим из них по 9-10 лет. Такого просто не должно быть", - возмутилась она.Савенкова добавила, что если Трамп вновь станет президентом США, он мог бы "надавить" на Украину, чтобы данные о детях убрали с "Миротворца".По ее мнению, вносить детей в такие списки абсолютно неправильно, так как это "нарушает мировые законы".Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

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Сергей Зуев

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