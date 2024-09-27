"Там ждут русских": Клинцевич о комплексе технологий и инвестиций, с которыми Россия приходит в Африку
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Работа форума
Россия приходит в Африку с комплексом предложений. Она предлагает странам континента реальную безопасность, а не так, как это делали британцы и французы, которые подпитывали боевиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Если Украина нанесла по нам удар из французского "Скальпа", то России нужно где-то будет прищемить их "петушиный хвост". Например, можно помочь захватить какой-то французский завод по добыче урана в Африке, который давал огромную прибыль, рассказал эксперт.
Так что ответ Западу должен быть нелинейным и неожиданный. Но пока в Африке Россия этим не занимается. Хотя развернула там "Африканский корпус", добавил Клинцевич.
"Мы приходим в Африку с комплексом предложений. Мы предлагаем странам континента реальную безопасность, а не так, как это делали британцы и французы, которые подпитывали боевиков, которые их терроризировали", — отметил он.
"Сейчас мы мягко выдавливаем иностранные контингенты Запада, которые по факту были оккупационной администрацией. Этот процесс будет продолжаться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
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