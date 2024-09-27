"Там ждут русских": Клинцевич о комплексе технологий и инвестиций, с которыми Россия приходит в Африку - 27.09.2024 Украина.ру
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"Там ждут русских": Клинцевич о комплексе технологий и инвестиций, с которыми Россия приходит в Африку
"Там ждут русских": Клинцевич о комплексе технологий и инвестиций, с которыми Россия приходит в Африку - 27.09.2024 Украина.ру
"Там ждут русских": Клинцевич о комплексе технологий и инвестиций, с которыми Россия приходит в Африку
Россия приходит в Африку с комплексом предложений. Она предлагает странам континента реальную безопасность, а не так, как это делали британцы и французы, которые подпитывали боевиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-27T03:00
2024-09-27T03:00
новости
африка
россия
украина
клинцевич
инвестиции
технологии
франция
запад
уран
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Если Украина нанесла по нам удар из французского "Скальпа", то России нужно где-то будет прищемить их "петушиный хвост". Например, можно помочь захватить какой-то французский завод по добыче урана в Африке, который давал огромную прибыль, рассказал эксперт.Так что ответ Западу должен быть нелинейным и неожиданный. Но пока в Африке Россия этим не занимается. Хотя развернула там "Африканский корпус", добавил Клинцевич.Россия предлагает Африке свои технологии и инвестиции. Она предлагает Африке добывать их полезные ископаемые на рыночных условиях (Франция закупала уран в Нигере по ценам в 200 раз ниже рыночных). Именно поэтому русских там ждут, уверен эксперт."Сейчас мы мягко выдавливаем иностранные контингенты Запада, которые по факту были оккупационной администрацией. Этот процесс будет продолжаться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
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новости, африка, россия, украина, клинцевич, инвестиции, технологии, франция, запад, уран, завод
Новости, Африка, Россия, Украина, Клинцевич, инвестиции, технологии, Франция, Запад, уран, завод

"Там ждут русских": Клинцевич о комплексе технологий и инвестиций, с которыми Россия приходит в Африку

03:00 27.09.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Работа форума
II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Россия приходит в Африку с комплексом предложений. Она предлагает странам континента реальную безопасность, а не так, как это делали британцы и французы, которые подпитывали боевиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Если Украина нанесла по нам удар из французского "Скальпа", то России нужно где-то будет прищемить их "петушиный хвост". Например, можно помочь захватить какой-то французский завод по добыче урана в Африке, который давал огромную прибыль, рассказал эксперт.
Так что ответ Западу должен быть нелинейным и неожиданный. Но пока в Африке Россия этим не занимается. Хотя развернула там "Африканский корпус", добавил Клинцевич.
"Мы приходим в Африку с комплексом предложений. Мы предлагаем странам континента реальную безопасность, а не так, как это делали британцы и французы, которые подпитывали боевиков, которые их терроризировали", — отметил он.
Россия предлагает Африке свои технологии и инвестиции. Она предлагает Африке добывать их полезные ископаемые на рыночных условиях (Франция закупала уран в Нигере по ценам в 200 раз ниже рыночных). Именно поэтому русских там ждут, уверен эксперт.
"Сейчас мы мягко выдавливаем иностранные контингенты Запада, которые по факту были оккупационной администрацией. Этот процесс будет продолжаться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
О том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
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