The Economist: Зеленский планирует президентские выборы на Украине в 2025 году
Зеленский
В прошлом году на Украине отказались от проведения президентских выборов, однако с учетом сложившейся обстановки и желания Владимира Зеленского консолидировать власть, он может решиться на проведение голосования в 2025-м. Об этом пишет издание The Economist
"Несмотря на то, что в прошлом году все крупные политические партии договорились отложить выборы до окончания войны, Зеленский, как говорят, рассматривает возможность назначения президентских выборов в следующем году, чтобы укрепить свою власть", - сказано в статье.
При этом, журналисты приводят данные Американского Национального демократического института согласно которым доверие украинцев к Зеленскому упало с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году.
Одним из предполагаемых соперников является бывший главком Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
“Страна полна ожиданий от новых политических лидеров”, - говорится в публикации.
Ранее украинский нардеп Алексей Гончаренко* заявил о подготовке в стране к избирательному процессу в следующем году. По его информации, Офис президента сообщил региональным представителям партии власти "Слуга Народа" о начале подготовки к голосованию.
До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что в проекте бюджета на 2025 год власти не предусмотрели расходы на проведение выборов.
Подробнее по теме - в статье Анны Черкасовой "Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины" на сайте Украина.ру.
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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