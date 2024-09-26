https://ukraina.ru/20240926/1057711218.html

The Economist: Зеленский планирует президентские выборы на Украине в 2025 году

The Economist: Зеленский планирует президентские выборы на Украине в 2025 году - 26.09.2024 Украина.ру

The Economist: Зеленский планирует президентские выборы на Украине в 2025 году

В прошлом году на Украине отказались от проведения президентских выборов, однако с учетом сложившейся обстановки и желания Владимира Зеленского консолидировать власть, он может решиться на проведение голосования в 2025-м. Об этом пишет издание The Economist

2024-09-26T17:47

2024-09-26T17:47

2024-09-26T17:47

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валерий залужный

the economist

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"Несмотря на то, что в прошлом году все крупные политические партии договорились отложить выборы до окончания войны, Зеленский, как говорят, рассматривает возможность назначения президентских выборов в следующем году, чтобы укрепить свою власть", - сказано в статье. При этом, журналисты приводят данные Американского Национального демократического института согласно которым доверие украинцев к Зеленскому упало с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году. Одним из предполагаемых соперников является бывший главком Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. “Страна полна ожиданий от новых политических лидеров”, - говорится в публикации. Ранее украинский нардеп Алексей Гончаренко* заявил о подготовке в стране к избирательному процессу в следующем году. По его информации, Офис президента сообщил региональным представителям партии власти "Слуга Народа" о начале подготовки к голосованию. До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что в проекте бюджета на 2025 год власти не предусмотрели расходы на проведение выборов.Подробнее по теме - в статье Анны Черкасовой "Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины" на сайте Украина.ру. *Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, the economist, офис президента, президентские выборы, сво