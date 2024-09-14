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Нардеп Железняк пожаловался, что власти Украины не заложили деньги на выборы в проект бюджета на 2025 год

Нардеп Железняк пожаловался, что власти Украины не заложили деньги на выборы в проект бюджета на 2025 год - 14.09.2024 Украина.ру

Нардеп Железняк пожаловался, что власти Украины не заложили деньги на выборы в проект бюджета на 2025 год

Власти Украины в проекте бюджета на 2025 год не предусмотрели расходы на проведение выборов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк 14 сентября в своем телеграм-канале

2024-09-14T17:20

2024-09-14T17:20

2024-09-14T17:20

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ярослав железняк

цик

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выборы

бюджет

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"По выборам в бюджете ничего пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года, даже немного меньше", - написал он.Железняк уточнил, что в текст проекта включена формулировка о том, что после отмены военного положения правительство и ЦИК внесут предложения об изменениях бюджета "в части предусматривания расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины, народных депутатов и местных выборов".Напомним, что полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Зеленский отказался проводить выборы главы государства сославшись на военное положение в стране. Он продолжает оставаться у власти, хотя, с точки зрения украинской конституции, он потерял свои полномочия.О состоянии финансов на Украине в материале От девальвации - к дефолту. МВФ ведет Украину к катастрофе ради получения нового транша

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новости, украина, ярослав железняк, цик, верховная рада, выборы, бюджет