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ВС РФ уничтожили сотни украинских дронов, ударив по заводу "Мотор Сич" - Минобороны

ВС РФ уничтожили сотни украинских дронов, ударив по заводу "Мотор Сич" - Минобороны - 26.09.2024 Украина.ру

ВС РФ уничтожили сотни украинских дронов, ударив по заводу "Мотор Сич" - Минобороны

Российские военные ударили по цехам сборки и хранения беспилотников на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. Об этом сообщило Минобороны РФ

2024-09-26T12:17

2024-09-26T12:17

2024-09-26T12:17

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"В результате нанесения авиационного удара с применением УМПК-500 по цехам сборки и хранения БПЛА на двигателестроительном предприятии авиационной промышленности ПАО "Мотор Сич", расположенном в населенном пункте Запорожье, уничтожено до 250 БПЛА различного типа", - указали в ведомстве.Министерство также опубликовало видеозапись, на которой видны попадания по цехам и происходящие там взрывы.Подробнее об ударах россиян - в материале ВС РФ ударили по заводу, обслуживавшему двигатели для авиации ВСУ — Минобороны на сайте Украина.ру.

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