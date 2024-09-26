ВС РФ уничтожили сотни украинских дронов, ударив по заводу "Мотор Сич" - Минобороны
Российские военные ударили по цехам сборки и хранения беспилотников на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. Об этом сообщило Минобороны РФ
"В результате нанесения авиационного удара с применением УМПК-500 по цехам сборки и хранения БПЛА на двигателестроительном предприятии авиационной промышленности ПАО "Мотор Сич", расположенном в населенном пункте Запорожье, уничтожено до 250 БПЛА различного типа", - указали в ведомстве.
Министерство также опубликовало видеозапись, на которой видны попадания по цехам и происходящие там взрывы.
Подробнее об ударах россиян - в материале ВС РФ ударили по заводу, обслуживавшему двигатели для авиации ВСУ — Минобороны на сайте Украина.ру.