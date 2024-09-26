Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара - 26.09.2024 Украина.ру
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Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара
Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара - 26.09.2024 Украина.ру
Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара
Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что ВСУ попали в окружение в Угледаре, потеряв обе дороги, ведущие к их позициям. Российские СМИ констатируют, что ВСУ в этом городе повторяют судьбу Артемовска (Бахмута), оказавшись в огневом мешке
2024-09-26T11:01
2024-09-26T11:02
новости
угледар
артемовск
россия
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
всу
вс рф
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Американская газета The New York Times (NYT) параллельно отмечает, что в настоящее время для украинской стороны самой нестабильной частью фронта является "стратегическом стыке Донецкой и Запорожской областей", то есть Угледар."Спустя месяцы "постоянного давления" российские войска продолжают наступление по всей линии фронта в Донбассе, а один из важнейших укрепрайонов ВСУ - город Угледар - в настоящее время находится под угрозой окружения. Если им (российским военным. - Ред.) удастся прорваться через мины, Угледар окажется в полном окружении", - процитировал NYT старшего лейтенанта 72-й механизированной бригады ВСУ Дмитрия, который добавил, что в городе они "просто держатся".Его "коллега" - боевик из батальона "Айдар"* Станислав Бунятов с позывным Осман пожаловался на применение Российской армией корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ) по Угледару.Телеграм-канал "Военная хроника" уточняет, что сейчас в Угледаре российская артиллерия использует тактику, проверенную во время штурма Артемовска (Бахмута). А именно: загоняет украинские подразделения в огневой мешок.Пару дней назад "Страна.ua" сообщила, что российские войска зашли в восточные окраины Угледара, а значит город близок к падению. А еще чуть раньше депутат Верховной Рады Украины, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, Марьяна Безуглая заявила, что потеря города является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского."За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".Еще по теме: Тимофей Ермаков: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском.*Признан в России террористической организацией и запрещен.
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новости, угледар, артемовск, россия, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, всу, вс рф
Новости, Угледар, Артемовск, Россия, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ

Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара

11:01 26.09.2024 (обновлено: 11:02 26.09.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что ВСУ попали в окружение в Угледаре, потеряв обе дороги, ведущие к их позициям. Российские СМИ констатируют, что ВСУ в этом городе повторяют судьбу Артемовска (Бахмута), оказавшись в огневом мешке
"Обе дороги из Угледара находятся в серой зоне, сообщает OSINT-аналитик. Они обозначены на карте зеленым цветом. Это грунтовые дороги, обе в какой-то момент проходят через территорию за позициями ВСУ. "Украинские войска фактически окружены здесь", - комментирует аналитик", - говорится в публикации "Страны".
Американская газета The New York Times (NYT) параллельно отмечает, что в настоящее время для украинской стороны самой нестабильной частью фронта является "стратегическом стыке Донецкой и Запорожской областей", то есть Угледар.
"Спустя месяцы "постоянного давления" российские войска продолжают наступление по всей линии фронта в Донбассе, а один из важнейших укрепрайонов ВСУ - город Угледар - в настоящее время находится под угрозой окружения. Если им (российским военным. - Ред.) удастся прорваться через мины, Угледар окажется в полном окружении", - процитировал NYT старшего лейтенанта 72-й механизированной бригады ВСУ Дмитрия, который добавил, что в городе они "просто держатся".
Его "коллега" - боевик из батальона "Айдар"* Станислав Бунятов с позывным Осман пожаловался на применение Российской армией корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ) по Угледару.
Телеграм-канал "Военная хроника" уточняет, что сейчас в Угледаре российская артиллерия использует тактику, проверенную во время штурма Артемовска (Бахмута). А именно: загоняет украинские подразделения в огневой мешок.
"После того, как основная часть города будет зачищена, начнётся самое интересное. Перед подразделениями ВСУ в этом районе встанет выбор: либо умереть при зачистке или попытаться сдаться в плен, либо попытаться выскочить из огневого мешка. Про угледарские степи мы сказали чуть ранее не случайно - плато с минимальным перепадом высот это и есть вся "дорога смерти" для ВСУ от Угледара до соседних деревень", - уточняет канал.
Пару дней назад "Страна.ua" сообщила, что российские войска зашли в восточные окраины Угледара, а значит город близок к падению. А еще чуть раньше депутат Верховной Рады Украины, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, Марьяна Безуглая заявила, что потеря города является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского.
"За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.
Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Вчера, 14:25
Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведкаСитуация вблизи донецкого Угледара стала критической для ВСУ, ВС РФ угрожают городу с трех сторон. К такому выводу пришли в минобороны Великобритании, основываясь на данных своей разведки
Еще по теме: Тимофей Ермаков: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском.
ризнан в России террористической организацией и запрещен.
 
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