https://ukraina.ru/20240926/1057687642.html

Сценариев очень много: эксперт о том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике

Сценариев очень много: эксперт о том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике - 26.09.2024 Украина.ру

Сценариев очень много: эксперт о том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике

Американскому избирателю нельзя продать оборону Угледара или Часов Яра, поэтому власти Украины будут продавать им что-то очень яркое. Сценариев очень много, вплоть до ракетных атак по объектам атомной энергетики. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-26T03:45

2024-09-26T03:45

2024-09-26T03:45

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крымский мост

клинцевич

владимир зеленский

запорожская аэс

ракетный удар

ракеты

storm shadow

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Некоторое время назад я предположил, что противник может отважиться на новое наступление в направлении Крыма по мере того, как будет выводить войска из Курской области. Сейчас этот прогноз сохраняется, сказал эксперт.Владимир Зеленский едет в США с планом дальнейших наступательных действий. Украинские блогеры анонсируют "интересные события" в начале октября – это как раз пик американской предвыборной гонки, отметил Клинцевич.Сценариев очень много, вплоть до прямых ракетных атак по объектам российской атомной энергетики. "У меня часто спрашивают: "Ну пытаются они достать дронами до Курской АЭС, так у них ничего не получается. Что такому объекту может сделать ракета?" — сказал Клинцевич.Ракеты Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью. Они способны пробить защищенный купол. Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы поставить Россию в невыгодное положение и склонить к переговорам, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО том, почему Зеленский совершил очередной политический кульбит и снова выступил против переговоров с РФ — в материале Павла Котова Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240925/1057683143.html

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новости, россия, украина, крымский мост, клинцевич, владимир зеленский, запорожская аэс, ракетный удар, ракеты, storm shadow , переговоры, сша