Сценариев очень много: эксперт о том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике
Американскому избирателю нельзя продать оборону Угледара или Часов Яра, поэтому власти Украины будут продавать им что-то очень яркое. Сценариев очень много, вплоть до ракетных атак по объектам атомной энергетики. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Некоторое время назад я предположил, что противник может отважиться на новое наступление в направлении Крыма по мере того, как будет выводить войска из Курской области. Сейчас этот прогноз сохраняется, сказал эксперт.
Владимир Зеленский едет в США с планом дальнейших наступательных действий. Украинские блогеры анонсируют "интересные события" в начале октября – это как раз пик американской предвыборной гонки, отметил Клинцевич.
"Понятное дело, что американскому избирателю нельзя продать оборону Угледара или Часов Яра, поэтому они будут продавать что-то очень яркое. Если противник захочет нанести нам серьезный моральный урон, то он будет сосредотачивать все свое внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС", — подчеркнул он.
Сценариев очень много, вплоть до прямых ракетных атак по объектам российской атомной энергетики.
"У меня часто спрашивают: "Ну пытаются они достать дронами до Курской АЭС, так у них ничего не получается. Что такому объекту может сделать ракета?" — сказал Клинцевич.
Ракеты Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью. Они способны пробить защищенный купол. Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы поставить Россию в невыгодное положение и склонить к переговорам, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
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