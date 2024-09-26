Сценариев очень много: эксперт о том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике - 26.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240926/1057687642.html
Сценариев очень много: эксперт о том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике
Сценариев очень много: эксперт о том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике - 26.09.2024 Украина.ру
Сценариев очень много: эксперт о том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике
Американскому избирателю нельзя продать оборону Угледара или Часов Яра, поэтому власти Украины будут продавать им что-то очень яркое. Сценариев очень много, вплоть до ракетных атак по объектам атомной энергетики. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-26T03:45
2024-09-26T03:45
новости
россия
украина
крымский мост
клинцевич
владимир зеленский
запорожская аэс
ракетный удар
ракеты
storm shadow
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/15/1042002473_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_c4121bf6c80600618f208c2479ac8120.jpg
Некоторое время назад я предположил, что противник может отважиться на новое наступление в направлении Крыма по мере того, как будет выводить войска из Курской области. Сейчас этот прогноз сохраняется, сказал эксперт.Владимир Зеленский едет в США с планом дальнейших наступательных действий. Украинские блогеры анонсируют "интересные события" в начале октября – это как раз пик американской предвыборной гонки, отметил Клинцевич.Сценариев очень много, вплоть до прямых ракетных атак по объектам российской атомной энергетики. "У меня часто спрашивают: "Ну пытаются они достать дронами до Курской АЭС, так у них ничего не получается. Что такому объекту может сделать ракета?" — сказал Клинцевич.Ракеты Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью. Они способны пробить защищенный купол. Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы поставить Россию в невыгодное положение и склонить к переговорам, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО том, почему Зеленский совершил очередной политический кульбит и снова выступил против переговоров с РФ — в материале Павла Котова Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240925/1057683143.html
россия
украина
крымский мост
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/15/1042002473_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b17c1c6f93d1d13b33d990baba82edd1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, крымский мост, клинцевич, владимир зеленский, запорожская аэс, ракетный удар, ракеты, storm shadow , переговоры, сша
Новости, Россия, Украина, Крымский мост, Клинцевич, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, ракетный удар, ракеты, Storm Shadow , переговоры, США

Сценариев очень много: эксперт о том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике

03:45 26.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Американскому избирателю нельзя продать оборону Угледара или Часов Яра, поэтому власти Украины будут продавать им что-то очень яркое. Сценариев очень много, вплоть до ракетных атак по объектам атомной энергетики. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Некоторое время назад я предположил, что противник может отважиться на новое наступление в направлении Крыма по мере того, как будет выводить войска из Курской области. Сейчас этот прогноз сохраняется, сказал эксперт.
Владимир Зеленский едет в США с планом дальнейших наступательных действий. Украинские блогеры анонсируют "интересные события" в начале октября – это как раз пик американской предвыборной гонки, отметил Клинцевич.
"Понятное дело, что американскому избирателю нельзя продать оборону Угледара или Часов Яра, поэтому они будут продавать что-то очень яркое. Если противник захочет нанести нам серьезный моральный урон, то он будет сосредотачивать все свое внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС", — подчеркнул он.
Сценариев очень много, вплоть до прямых ракетных атак по объектам российской атомной энергетики.
"У меня часто спрашивают: "Ну пытаются они достать дронами до Курской АЭС, так у них ничего не получается. Что такому объекту может сделать ракета?" — сказал Клинцевич.
Ракеты Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью. Они способны пробить защищенный купол. Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы поставить Россию в невыгодное положение и склонить к переговорам, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
О том, почему Зеленский совершил очередной политический кульбит и снова выступил против переговоров с РФ — в материале Павла Котова Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить на сайте Украина.ру
Дмитрий Краснов интервью
Вчера, 19:30
"Кричит — значит право имеет". Дмитрий Краснов о том, почему Зеленский отчитывает Запад и плюёт на ЮгПока Италия забирает бизнес у Германии, Зеленский отчитывает руководство Польши, США и Китая в ООН. И ему плевать на мнение стран Глобального Юга.
 
НовостиРоссияУкраинаКрымский мостКлинцевичВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСракетный ударракетыStorm ShadowпереговорыСША
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Песков высказался об угрозе суверенитету России
07:14Путин рассказал об изменении правил использования ядерного оружия
07:00Дважды проигравший в цветных революциях. Беглый президент Виктор Янукович, которым пугают украинцев
06:52Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень
06:45От рассвета до заката: как Украина потеряла свою чёрную металлургию
06:30Ни победы, ни плана, только максималистские требования. Украина в международном контексте
06:15Битва за Угледар: Клинцевич раскрыл, как бойцы продвигаются к Богоявленке и берут город "в клещи"
06:05Следующая цель — Зоряное и Кураховка: эксперт объяснил, почему ВСУ уже не смогут деблокировать Угледар
06:00Тимофей Ермаков: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском
05:45Анпилогов объяснил, где еще могут ударить ВСУ, чтобы спасти свое увязшее наступление под Курском
05:30Ситуация становится критической: Клинцевич о том, когда ВСУ могут вывести 72-ю бригаду из Угледара
05:15Анпилогов раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Невельским и все сильнее сжимают клещи в Угледаре
05:10Третья мировая война с элементами клоунады. Почему украинские эксперты боятся "плана победы" Зеленского
05:00Котел замыкается: Алексей Анпилогов рассказал, как развивается наступление армии РФ на Угледар
04:45"Получит еще одну мясорубку": Анпилогов о том, решится ли Украина наступать на Рыльск со стороны Глухова
04:30Клинцевич: Пока Умеров надеется на миллион дронов, Россия обескровила ВСУ и "отрастила" РУКи в Угледаре
04:15Военный эксперт: Чтобы физически уничтожить БПЛА нужна турель с картечью и патроны с мини-сетками
04:00Анпилогов: ВСУ обреченно вцепились в Невельский выступ, но ВС РФ уже готовят "котел" под Красногоровкой
03:45Сценариев очень много: эксперт о том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике
03:30Дроны с катушками и машинным зрением: Клинцевич о том, как бойцы переходят на нестандартные частоты
Лента новостейМолния