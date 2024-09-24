https://ukraina.ru/20240924/1057660270.html

Военный эксперт Андрей Клинцевич: ВСУ сдадут Угледар после возвращения Зеленского из США

Военный эксперт Андрей Клинцевич: ВСУ сдадут Угледар после возвращения Зеленского из США - 24.09.2024 Украина.ру

Военный эксперт Андрей Клинцевич: ВСУ сдадут Угледар после возвращения Зеленского из США

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-09-24T17:52

2024-09-24T17:52

2024-09-24T17:52

эксклюзив

угледар

сша

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

спецоперация

покровск/красноармейск

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Сейчас поступают сообщения о серьезных успехах ВС РФ на Угледарском направлении.Угледар – это очень удобная точка обороны противника.Во-первых, это компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах.Во-вторых, Угледар находится на возвышенности, а излучины рек и шахты на окраинах составляют естественные укрепления, что позволяет удерживать противника.В-третьих, у ВСУ долгое время сохранялась налаженная логистика по шоссе из Богоявленки.Наши предыдущие попытки взять этот мощный укрепрайон в лоб успехом не увенчались, а теперь мы довольно эффективно начинаем брать его в клещи.Первое. От Пречистовки (где есть мост) наша 40-я бригада морской пехоты рванула к Новоукраинке. Само по себе это не перерезает снабжение Угледара, но мы начинаем серьезно нависать над дорогой от Богоявленки.Второе. После взятия "Южнодонбасских шахт" от Водяного мы продвигаемся к самой Богоявленке.Третье. Часть наших подразделений преодолели реку Кашлагач и пытаются зацепиться за высотные дома вдоль трассы Павловка-Константиновка.Так что ситуация для 72-й бригады ВСУ, которая обороняет Угледар уже больше года, становится критической. Не исключено, что противник в ближайшее время попытается сохранить эту бригаду и вывести ее из города, заменив ее менее ценными подразделениями их числа новых мобилизованных, чтобы хоть как-то замедлить наше наступление.Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи.Я пока не вижу, чтобы у Украины были силы и средства деблокировать Угледарскую группировку. Все свои ресурсы противник отправляет под Покровск, чтобы сохранить за собой важнейшую сеть автомобильных и железных дорог. Это транспортный узел, по которому киевский режим снабжает весь Донбасс.А Угледар находится в выемке фронта в нашу сторону. Рано или поздно мы его выровняем по линии Новоукраинка-Богоявленка-Успеновка.Кстати, севернее Угледара у нас есть успехи в районе Кураховского водохранилища. Фактически взято Желанное Второе. Следующей нашей целью будут Зоряное и Кураховка. И если фронт на Кураховском направлении будет двигаться вперед, то и Угледар подтянется.Повторюсь, Угледар не является важным логистическим центром. Это просто опорный пункт, который держал фронт на правобережье излучин рек и водохранилищ.

https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html

https://ukraina.ru/20240923/1057630201.html

угледар

сша

россия

покровск/красноармейск

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, угледар, сша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, спецоперация, покровск/красноармейск