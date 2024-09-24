Военный эксперт Андрей Клинцевич: ВСУ сдадут Угледар после возвращения Зеленского из США - 24.09.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Андрей Клинцевич: ВСУ сдадут Угледар после возвращения Зеленского из США
Военный эксперт Андрей Клинцевич: ВСУ сдадут Угледар после возвращения Зеленского из США - 24.09.2024 Украина.ру
Военный эксперт Андрей Клинцевич: ВСУ сдадут Угледар после возвращения Зеленского из США
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-09-24T17:52
2024-09-24T17:52
эксклюзив
угледар
сша
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
спецоперация
покровск/красноармейск
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Сейчас поступают сообщения о серьезных успехах ВС РФ на Угледарском направлении.Угледар – это очень удобная точка обороны противника.Во-первых, это компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах.Во-вторых, Угледар находится на возвышенности, а излучины рек и шахты на окраинах составляют естественные укрепления, что позволяет удерживать противника.В-третьих, у ВСУ долгое время сохранялась налаженная логистика по шоссе из Богоявленки.Наши предыдущие попытки взять этот мощный укрепрайон в лоб успехом не увенчались, а теперь мы довольно эффективно начинаем брать его в клещи.Первое. От Пречистовки (где есть мост) наша 40-я бригада морской пехоты рванула к Новоукраинке. Само по себе это не перерезает снабжение Угледара, но мы начинаем серьезно нависать над дорогой от Богоявленки.Второе. После взятия "Южнодонбасских шахт" от Водяного мы продвигаемся к самой Богоявленке.Третье. Часть наших подразделений преодолели реку Кашлагач и пытаются зацепиться за высотные дома вдоль трассы Павловка-Константиновка.Так что ситуация для 72-й бригады ВСУ, которая обороняет Угледар уже больше года, становится критической. Не исключено, что противник в ближайшее время попытается сохранить эту бригаду и вывести ее из города, заменив ее менее ценными подразделениями их числа новых мобилизованных, чтобы хоть как-то замедлить наше наступление.Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи.Я пока не вижу, чтобы у Украины были силы и средства деблокировать Угледарскую группировку. Все свои ресурсы противник отправляет под Покровск, чтобы сохранить за собой важнейшую сеть автомобильных и железных дорог. Это транспортный узел, по которому киевский режим снабжает весь Донбасс.А Угледар находится в выемке фронта в нашу сторону. Рано или поздно мы его выровняем по линии Новоукраинка-Богоявленка-Успеновка.Кстати, севернее Угледара у нас есть успехи в районе Кураховского водохранилища. Фактически взято Желанное Второе. Следующей нашей целью будут Зоряное и Кураховка. И если фронт на Кураховском направлении будет двигаться вперед, то и Угледар подтянется.Повторюсь, Угледар не является важным логистическим центром. Это просто опорный пункт, который держал фронт на правобережье излучин рек и водохранилищ.
https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html
https://ukraina.ru/20240923/1057630201.html
угледар
сша
россия
покровск/красноармейск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, угледар, сша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, спецоперация, покровск/красноармейск
Эксклюзив, Угледар, США, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Покровск/Красноармейск

Военный эксперт Андрей Клинцевич: ВСУ сдадут Угледар после возвращения Зеленского из США

17:52 24.09.2024
 
© Украина.руАндрей Клинцевич (СВО)
Андрей Клинцевич (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Украина.ру
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас поступают сообщения о серьезных успехах ВС РФ на Угледарском направлении.
Андрей Клинцевич
3 мая 2023, 17:52
Андрей Клинцевич: кто онГлава Центра военно-политических исследований
Угледар – это очень удобная точка обороны противника.
Во-первых, это компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах.
Во-вторых, Угледар находится на возвышенности, а излучины рек и шахты на окраинах составляют естественные укрепления, что позволяет удерживать противника.
В-третьих, у ВСУ долгое время сохранялась налаженная логистика по шоссе из Богоявленки.
Наши предыдущие попытки взять этот мощный укрепрайон в лоб успехом не увенчались, а теперь мы довольно эффективно начинаем брать его в клещи.
Первое. От Пречистовки (где есть мост) наша 40-я бригада морской пехоты рванула к Новоукраинке. Само по себе это не перерезает снабжение Угледара, но мы начинаем серьезно нависать над дорогой от Богоявленки.
Второе. После взятия "Южнодонбасских шахт" от Водяного мы продвигаемся к самой Богоявленке.
Третье. Часть наших подразделений преодолели реку Кашлагач и пытаются зацепиться за высотные дома вдоль трассы Павловка-Константиновка.
Так что ситуация для 72-й бригады ВСУ, которая обороняет Угледар уже больше года, становится критической. Не исключено, что противник в ближайшее время попытается сохранить эту бригаду и вывести ее из города, заменив ее менее ценными подразделениями их числа новых мобилизованных, чтобы хоть как-то замедлить наше наступление.
Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи.
Я пока не вижу, чтобы у Украины были силы и средства деблокировать Угледарскую группировку. Все свои ресурсы противник отправляет под Покровск, чтобы сохранить за собой важнейшую сеть автомобильных и железных дорог. Это транспортный узел, по которому киевский режим снабжает весь Донбасс.
А Угледар находится в выемке фронта в нашу сторону. Рано или поздно мы его выровняем по линии Новоукраинка-Богоявленка-Успеновка.
Кстати, севернее Угледара у нас есть успехи в районе Кураховского водохранилища. Фактически взято Желанное Второе. Следующей нашей целью будут Зоряное и Кураховка. И если фронт на Кураховском направлении будет двигаться вперед, то и Угледар подтянется.
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Вчера, 18:08
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже КурскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Повторюсь, Угледар не является важным логистическим центром. Это просто опорный пункт, который держал фронт на правобережье излучин рек и водохранилищ.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской области
Карта Белгородской и Харьковской области
 
ЭксклюзивУгледарСШАРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСпецоперацияПокровск/Красноармейск
 
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