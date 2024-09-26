https://ukraina.ru/20240926/1057675007.html

Третья мировая война с элементами клоунады. Почему украинские эксперты боятся "плана победы" Зеленского

Третья мировая война с элементами клоунады. Почему украинские эксперты боятся "плана победы" Зеленского - 26.09.2024 Украина.ру

Третья мировая война с элементами клоунады. Почему украинские эксперты боятся "плана победы" Зеленского

В украинском экспертном сообществе пытаются вникнуть в суть "плана победы" Зеленского и гадают, не является ли он планом Третьей мировой войны. Думают и о том, почему не все украинцы готовы умирать "за Бандеру" и что с этим делать.

2024-09-26T05:10

2024-09-26T05:10

2024-09-26T05:24

эксклюзив

сво

украина

потери всу

владимир зеленский

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игорь мосийчук

руслан бортник

степан бандера

джо байден

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Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук, обсуждая в эфире одного из ютуб-каналов "план победы" Зеленского, точнее, то, что об этом плане пишут, отметил, что Зеленский, судя по всему, пытается добиться членства Украины в НАТО, либо добиться гарантий от НАТО, равноценных пятой статье устава этой организации. К этому следует приплюсовать ситуацию в Курской области.В целом все это план продолжения войны, он означает сумасшедшее повышение градуса противостояния, втягивание НАТО в войну, в общем, "по факту - это план Третьей мировой", заявил Мосийчук."Зеленский поехал к Байдену с планом Третьей мировой войны", - сказал политик. Он продолжил: "Согласится ли на это Байден? Понимаете, люди, администрация Байдена, те, кто за ним стоит не пойдут на эту историю. Никто не будет принимать Украину в НАТО или подписывать соглашение, фундаментом которого будет пятая статья устава Альянса".Этот план войны противоречит намерению созвать второй саммит мира, добавил Мосийчук. По его мнению, если не удастся затянуть туда Россию, то это будет выглядеть клоунадой, "с этого начнут ржать".Что до "дальнобоя", то негласное разрешение Киеву бить по объектам в глубине России уже Западом дано – "мы это видим". Но официально об этом никто не объявит, считает политик. Он отметил, что на фронте не все складывается хорошо для Киева. И на фоне всего этого - заявление Эрдогана о том, что некие лобби сорвали реализацию Стамбульских соглашений между РФ и Украиной.Это возвращает нас к вопросу о суверенитете Украины, подчеркнул Мосийчук. Если быть точнее – к вопросу об его отсутствии."Кто-то, какие-то лобби... Если у нас в вопросах даже оппозиция ставит, кто от кого идет, от иностранных стран и государств, значит, мы стерли до нуля, значит, мы собственными руками демонтировали и заканчиваем демонтировать свою государственность", - заявил политик.Он добавил, что отсутствие суверенитета в случае срыва Стамбульских соглашений очень дорого обошлось Украине."Цена за то, что мы утратили суверенитет огромнейшая – сотни тысяч погибших, покалеченных, потерянные территории, уничтоженная экономика, энергосистема и тому подобное", - описал ситуацию экс-нардеп. По его мнению, потери ВСУ, по всей видимости, уже перевалили за полмиллиона человек, но и потери русских тоже велики.О потерях в другом измерении говорит и украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, уже 30% территории Украины фактически непригодно для жизни из-за идущих боевых действий, из-за мин, из-за массированных ударов и т.д.."Вы думаете, 10 тысяч ракет и дронов, сбитых в нашем небе, не имеют эффекта? Поэтому я думаю, что только незначительная часть территории сегодня полноценно пригодна для жизни", – сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Отметим, еще в апреле 2023 года международный аналитический центр Globsec сообщал, что Украина сейчас представляет собой самую большую заминированную территорию мира, обойдя по этому показателю Афганистан и Сирию. С тех пор ситуация только ухудшилась.А что на фронте? Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко констатирует, что на передовой не хватает пехоты. А та, что есть, в значительной своей части не имеет мотивации умирать за "идеалы" киевского режима."Нельзя же действительно идти за "батька нашего Бандеру" представителям Центральной Украины, для которых Бандера вовсе не батька. Потому что четыре миллиона украинцев воевали на стороне Советской Армии, и никак они не могут своих дедов отождествлять с бандеровскими войсками", - сказал Василенко в эфире канала "Дикий Live".По его словам, "военно-патриотическое воспитание в классическом понимании этого слова в армии не ведётся, мотивации никакой нет, военные понимают, что если они теряют руку или ногу, то рука стоит 60 тысяч долларов…".Профессор отметил, что наступление ВСУ на Курск было политической акцией, но цена такова — лучшие украинские части "были перемолоты на курском направлении#Он добавил, что не имеет права озвучивать цифры потерь, но признал, что в некоторых подразделениях ВСУ они критичны. И потому - "совершенно очевидно прав (бывший советник главы ОП) Арестович*, который эти цифры имеет возможность и озвучивать, и осознавать, когда говорит, что через 3-4 месяца не то что наступательный потенциал... у нас некому будет защищать окопы".Подробнее на эту тему — в статье Василия Стоякина "План победы": что привёз Байдену Зеленский" Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240925/1057649716.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, владимир зеленский, сша, игорь мосийчук, руслан бортник, степан бандера, джо байден