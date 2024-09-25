https://ukraina.ru/20240925/1057676389.html

Яхонтовые хуситы. Пророссийские прокси тоже вооружаются

Яхонтовые хуситы. Пророссийские прокси тоже вооружаются - 25.09.2024 Украина.ру

Яхонтовые хуситы. Пророссийские прокси тоже вооружаются

Что и говорить, это хорошая, даже очень хорошая информация от агентства Reuters, которое сообщило, что Иран выступил тайным посредником между Россией и хуситами в передаче последним российских противокорабельных ракет "Яхонт".

2024-09-25T15:38

2024-09-25T15:38

2024-09-25T15:39

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Для нанесения ударов по западным кораблям. Потому что хуситы – тоже хорошая организация. Точнее – это военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудитов), действующая на территории Йемена под названием "Ансар Аллах" (или, если угодно, "Ансарулла", "Ансаруллах" или "Ансар Алла"). В переводе с арабского это означает "партизаны Аллаха", что, собственно, и определяет характер движения. С одной стороны, хуситы защищают йеменскую идентичность и интересы йеменцев от пришлых чуждых культурных и духовных влияний, с другой – позиционируют себя как носители панисламской идеологии реформаторского, но антиимпериалистического типа. Под очень четким, а, главное, адресным лозунгом – "Смерть США, смерть Израилю, проклятие евреям, победа исламу".При этом официальные представители хуситов утверждают, что движение выступает не за буквальное уничтожение США и Израиля, а лишь за смещение их правительств, проводящих "империалистическую" политику по отношению к исламскому миру.В 2021 году тогда новый президент США Джо Байден, находившийся явно в сознании, выступил за замирение с хуситами. Даже инициировал исключение их из списка террористических организаций, что "Ансар Аллах" восприняла на ура. И пообещала ничего не делать кораблям из стран Запада-союзников Израиля, которые ходят по водам Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.Все изменилось после 7 октября 2023 года, когда случился теракт или провокация в секторе Газа, после чего Израиль вознамерился уничтожить движение "Хамас" и вообще стереть с лица сам сектор вместе с людьми.Уже 14 ноября 2023 года хуситы объявили, что будут атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, и назвали свои действия ответом на "американо-израильскую агрессию в секторе Газа". А в начале декабря того же года группировка пригрозила нападать вообще на все суда, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.И морская торговля в этом регионе была практически парализована. Хуситы потопили по меньшей мере два судна и захватили еще одно, вынудив судоходные компании перенаправлять грузы и, согласно отраслевым источникам, увеличить расходы на страхование судов, курсирующих в Красном море. Чтобы понять степень урона, важно вспомнить, что швейцарская судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC), французская CMA CGM, датский судоходный гигант Maersk и немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd заявили, что будут искать другие торговые маршруты. А на этих морских гигантов в совокупности приходится почти 54% контейнерных перевозок по всему миру.Западная произраильская коалиция во главе с США и Британией послала туда военные корабли, чтобы разобраться. Но очень быстро обломала зубы – хуситы не испугались, а наоборот – заявили, что будут топить все. Новыми ракетами, которые, как оказалось, уже есть.Очень хорошая организация – хуситы. Недавно они вообще шандарахнули по Израилю сверхзвуковой ракетой, против которой израильская ПВО (знаменитый "Железный купол") ничего не смогла сделать. И хуситы намекнули, что это только начало, так как считают свое движение частью возглавляемой Ираном "оси сопротивления" Израилю, США и всему Западу — вместе с "Хамасом" и "Хезболлой".Вот потому-то новость о возможной передаче хуситам ракет "Яхонт" очень хорошо коррелируется с другой информацией, что называется, встык. О том, что корабль-заправщик ВМС США USNS Big Horn получил повреждения во время операции на Ближнем Востоке в результате инцидента, который, по словам представителя ВМС, до сих пор расследуется.Упомянутый представитель ВМС не сообщил, где конкретно произошел инцидент или какой тип повреждений получил заправщик. Однако получил он свое после того, как заправил топливом и пополнил запасы действующих в регионе кораблей, включая авианосец USS Abraham Lincoln и несколько эсминцев с управляемыми ракетами. А эта авианосная ударная группа ВМС США, как известно, действует в Оманском заливе и вокруг него, пытаясь хоть как-то послать сигнал сдерживания Ирану."Пока слишком рано строить предположения о специфике или причине повреждения", -- сказал американский военно-морской чиновник о подбитом корабле-заправщике. Однако и так понятно, что Иран, передавая "Яхонты" хуситам, страшно испугался, когда в Тегеране отсмеялись над угрозами. А че иранцам бояться, если хуситам не страшно?А хуситам не страшно, потому что, если что, "Яхонт" − это тоже очень хорошая ракета. Справочники говорят, что это экспортное название еще советской универсальной сверхзвуковой противокорабельной ракеты среднего радиуса действия. Так-то она называется П-800 "Оникс" (Индекс УРАВ ВМФ — 3М55, экспортное наименование — "Яхонт", по классификации МО США и НАТО — SS-N-26 Strobile) и предназначена она для борьбы с надводными военно-морскими группировками, одиночными кораблями и наземной инфраструктурой в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.Из ее тактико-технической характеристики (ТТХ) вспомним только, что дальность удара ее базового образца "Оникс" — до 300 км (по комбинированной траектории), другой комплектации "Оникс-М" — до 800 км. Высота полета на маршевом участке — до 14000 м, а на конечном участке — 10-15 м. Максимальная скорость — 3182 км/ч на высоте и у поверхности — 2448 км/ч. Другими словами, сложно увидеть и поймать в прицел.И те же военные Запада признают среди других преимуществ "Яхонта" загоризонтную дальность стрельбы, полную автономность боевого применения ("выстрелил-забыл"), набор гибких ("низкая", "высокая-низкая") траекторий, высокие сверхзвуковые скорости на всех участках полета, полную унификацию для широкой номенклатуры носителей (надводных кораблей всех основных классов, подводных лодок и наземных пусковых установок), а также эффективное применение в условиях радиоэлектронного противодействия, ибо сверхзвуковая скорость затрудняет поражение этих ракет зенитными ракетами противника."Яхонты" в разных модификация стоят на вооружении постсоветских стран (где сохранились) и России (заменены на ракеты "Калибр"), а также Вьетнама, Сирии, Индии, Индонезии.В июле сего года The Wall Street Journal тоже сообщила, что Россия рассматривает возможность отправки ракет. Но о роли Ирана в качестве посредника ранее не говорили. И вот, как сообщает Reuters и другие западные и региональные источники, Иран выступил посредником в продолжающихся секретных переговорах между Россией и хуситами о передаче группировке этих противокорабельных ракет, что только подчеркивает углубление связей Тегерана с Москвой. Хуситы и русские встречались-де в Тегеране по крайней мере дважды в этом году. А переговоры о поставке десятков ракет, дальность действия которых составляет около 300 км, продолжаются, и в ближайшие недели ожидаются дальнейшие встречи в Тегеране.На Западе также сообщили, что Россия еще не приняла решения о передаче "Яхонтов", но эксперты уже блажат, что они (ракеты) позволят хуситам более точно наносить удары по торговым судам в Красном море и увеличат угрозу американским и европейским военным кораблям, защищающим их. И это, несомненно, радует.Но и это еще не все. Как известно, еще в ноябре 2023 года то же агентство Reuters сообщало о получении "Хезболлой" ракет "Яхонт", способных поражать крупные военные корабли, из Сирии. И именно тогда лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла выступил с видеообращением, в котором упомянул военные корабли США, прибывшие в восточную часть Средиземного моря после теракта 7 октября пугать всех противников Израиля, и предупредил, что его группировка обладает средствами против них. "Мы подготовились к флотилии, которой вы нам угрожаете", — сказал Насралла, а ливанские источники Reuters уточнили, что лидер боевиков имел в виду именно "Яхонт".Reuters, разумеется, обратился с запросом в Кремль о том, как "Яхонты" попал в распоряжение "Хезболлы". И в ответ в ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал: "Мы не знаем, правда это или нет. Во-вторых, у нас нет такой информации".Ну а что он мог сказать, если всем давно было известно, что еще в 2007 году Россия и Сирия подписали контракт на поставку партии "Яхонтов". А значит, и способности "Хезболлы" атаковать корабли значительно выросли. Кроме того, источник сказал Reuters, что "Хезболла" сформировала впечатляющий арсенал и что у нее "есть "Яхонт", и, конечно, другие вещи, кроме него".И теперь вот, кажется, "Яхонты" есть и у хуситов. А это может означать лишь то, что начала реализовываться еще одна идея, витающая в российском общественном мнении и среди мирных экспертов, и среди военных, − об использовании Россией своих прокси-сил, которые по всему миру ей симпатизируют. И не только симпатизируют, но и готовы бороться с противниками России, если та даст им, чем бороться. То есть в том числе, и необходимое оружие.Использование прокси (то есть скрытых сил) – это давняя и испытанная практикой тактика всех государств, которые сами по ряду причин не могут вступать в открытое противостояние с противником, но всячески желают его, как бы это сказать помягче, ослабления. Или даже поражения.Точно так, как сейчас США, имеющие сегодня, наверное, больше всех своих прокси-сил по всему миру, используют Украину для "нанесения стратегического поражения" России руками несчастных украинцев, превращенных в расходный материал и пушечное мясо. Или готовятся задействовать тайваньцев в борьбе с Китаем. Или филиппинцев с южными корейцами. США вообще всех гребут в свои сети и всех используют по назначению. Цинично и открыто.Свои прокси есть у всех, у кого есть деньги на них. На Ближнем Востоке огромное количество скрытых и готовых на многое симпатизантов есть у Ирана, а "Хамас", "Хезболла" или хуситы не признают этого исключительно лишь для блезиру и поддержания собственного имиджа независимых.Однако есть свои прокси и у России, на которую скрыто нападают прихвостни и США, и Британии, и Израиля и даже всякой еврошелупони рангом помельче.И тут появляется очень хорошая информация о "яхонтовых хуситах". Мелочь, но приятно. Многим в России и за ее пределами. Потому что доколе же России терпеть, когда ее вежливость, международную порядочность и приверженность законам кто-то по тупости своей воспринимает как проявления слабости.На любую штуку с винтом есть другая – с закоулками. А прокси потому и скрытые, что никто не знает, кто их них сильнее…На ту же тему: "Этим уже занимаются хуситы": капитан запаса раскрыл, как сухогрузы становятся носителями ударных ракет

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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