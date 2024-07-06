https://ukraina.ru/20240706/1056069684.html

"Этим уже занимаются хуситы": капитан запаса раскрыл, как сухогрузы становятся носителями ударных ракет

"Этим уже занимаются хуситы": капитан запаса раскрыл, как сухогрузы становятся носителями ударных ракет - 06.07.2024 Украина.ру

"Этим уже занимаются хуситы": капитан запаса раскрыл, как сухогрузы становятся носителями ударных ракет

Стандартный морской контейнер универсален с точки зрения его размещения на различных судах. Но вместо гражданского груза в нем можно разместить ударную установку с ракетой, пост боевого управления и РЛС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2024-07-06T07:00

2024-07-06T07:00

2024-07-06T07:00

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сергей горбачев

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atacms

himars

черное море

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Ранее российская разведка выявила группировку странных сухогрузов в акватории Одесского порта, которая совершала манёвры в сторону Крымского полуострова, а потом возвращалась обратно. Предполагается, что эти суда могут служить платформой для запуска ракет по Крыму.Запуск ATACMS осуществляется с платформ от HIMARS. Это – универсальная платформа. Ее можно разместить на палубе корабля и использовать ее как площадку для запуска ракет, рассказал военный.Тем более, все системы современного вооружения соответствуют стандартам TEU (единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), уточнил онТо есть в железном ящике, который выглядит как обычный транспортный морской контейнер с гражданскими грузами, может находиться ударная установка с ракетой, пост боевого управления и РЛС, которую можно развернуть, отметил эксперт.Таким образом, можно создать угрозы даже там, где любое государство их ожидать не будет. Этим уже занимаются "хуситы". Любое арабское судно-контейнеровоз может стать носителем ударных ракет. Потому невозможно понять понять, что оно везет, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"

https://ukraina.ru/20240703/1056035742.html

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новости, крым, россия, сергей горбачев, флот, сухогрузы, ракеты, atacms, himars, черное море, украина, хуситы