"Этим уже занимаются хуситы": капитан запаса раскрыл, как сухогрузы становятся носителями ударных ракет - 06.07.2024 Украина.ру
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"Этим уже занимаются хуситы": капитан запаса раскрыл, как сухогрузы становятся носителями ударных ракет
"Этим уже занимаются хуситы": капитан запаса раскрыл, как сухогрузы становятся носителями ударных ракет - 06.07.2024 Украина.ру
"Этим уже занимаются хуситы": капитан запаса раскрыл, как сухогрузы становятся носителями ударных ракет
Стандартный морской контейнер универсален с точки зрения его размещения на различных судах. Но вместо гражданского груза в нем можно разместить ударную установку с ракетой, пост боевого управления и РЛС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
2024-07-06T07:00
2024-07-06T07:00
новости
крым
россия
сергей горбачев
флот
сухогрузы
ракеты
atacms
himars
черное море
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Ранее российская разведка выявила группировку странных сухогрузов в акватории Одесского порта, которая совершала манёвры в сторону Крымского полуострова, а потом возвращалась обратно. Предполагается, что эти суда могут служить платформой для запуска ракет по Крыму.Запуск ATACMS осуществляется с платформ от HIMARS. Это – универсальная платформа. Ее можно разместить на палубе корабля и использовать ее как площадку для запуска ракет, рассказал военный.Тем более, все системы современного вооружения соответствуют стандартам TEU (единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), уточнил онТо есть в железном ящике, который выглядит как обычный транспортный морской контейнер с гражданскими грузами, может находиться ударная установка с ракетой, пост боевого управления и РЛС, которую можно развернуть, отметил эксперт.Таким образом, можно создать угрозы даже там, где любое государство их ожидать не будет. Этим уже занимаются "хуситы". Любое арабское судно-контейнеровоз может стать носителем ударных ракет. Потому невозможно понять понять, что оно везет, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, россия, сергей горбачев, флот, сухогрузы, ракеты, atacms, himars, черное море, украина, хуситы
Новости, Крым, Россия, Сергей Горбачев, флот, сухогрузы, ракеты, ATACMS, HIMARS, Черное море, Украина, хуситы

"Этим уже занимаются хуситы": капитан запаса раскрыл, как сухогрузы становятся носителями ударных ракет

07:00 06.07.2024
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
Перейти в фотобанк
Читать в
Стандартный морской контейнер универсален с точки зрения его размещения на различных судах. Но вместо гражданского груза в нем можно разместить ударную установку с ракетой, пост боевого управления и РЛС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Ранее российская разведка выявила группировку странных сухогрузов в акватории Одесского порта, которая совершала манёвры в сторону Крымского полуострова, а потом возвращалась обратно. Предполагается, что эти суда могут служить платформой для запуска ракет по Крыму.
Запуск ATACMS осуществляется с платформ от HIMARS. Это – универсальная платформа. Ее можно разместить на палубе корабля и использовать ее как площадку для запуска ракет, рассказал военный.
Тем более, все системы современного вооружения соответствуют стандартам TEU (единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), уточнил он
"Так вот стандартный морской контейнер универсален с точки зрения его размещения на различных судах. Кроме того, его ставят на трейлер или платформу, и он может перевозиться как железнодорожным, так и автомобильным транспортом", - сообщил Горбачёв.
То есть в железном ящике, который выглядит как обычный транспортный морской контейнер с гражданскими грузами, может находиться ударная установка с ракетой, пост боевого управления и РЛС, которую можно развернуть, отметил эксперт.
Таким образом, можно создать угрозы даже там, где любое государство их ожидать не будет. Этим уже занимаются "хуситы". Любое арабское судно-контейнеровоз может стать носителем ударных ракет. Потому невозможно понять понять, что оно везет, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.ру
О том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"
Елена Маркосян интервью
3 июля, 17:55
Елена Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопкуДля США не имеет смысла вкладывать деньги в Украину, но важно отвлекать внимание от недееспособного президента Байдена "свержением" нелегитимного Зеленского.
 
НовостиКрымРоссияСергей ГорбачевфлотсухогрузыракетыATACMSHIMARSЧерное мореУкраинахуситы
 
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