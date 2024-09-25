Песков назвал попытку Зеленского "принудить Россию к миру" фатальной ошибкой - 25.09.2024 Украина.ру
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Песков назвал попытку Зеленского "принудить Россию к миру" фатальной ошибкой
Песков назвал попытку Зеленского "принудить Россию к миру" фатальной ошибкой - 25.09.2024 Украина.ру
Песков назвал попытку Зеленского "принудить Россию к миру" фатальной ошибкой
Принудить Россию к миру невозможно. Об этом 25 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-09-25T12:54
2024-09-25T12:54
новости
россия
владимир зеленский
украина
дмитрий песков
оон
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"Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой, потому что принудить Россию к миру невозможно. Россия, собственно, является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией", - сказал Песков.Ранее во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Владимир Зеленский раскритиковал тех "в мире", кто "хочет говорить" с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. В своем выступлении Зеленский снова высказался за использование его "формулы мира" для решения конфликта. Он также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Зеленский также пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе решения конфликта.Подробнее об отношении Зеленского к миру - в материале Елены Мурзиной Кукловоды и исполнители. Кто стоит за планами войны и "мира" на Украине и какой план есть у Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир зеленский, украина, дмитрий песков, оон
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Дмитрий Песков, ООН

Песков назвал попытку Зеленского "принудить Россию к миру" фатальной ошибкой

12:54 25.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Принудить Россию к миру невозможно. Об этом 25 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой, потому что принудить Россию к миру невозможно. Россия, собственно, является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией", - сказал Песков.
Ранее во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Владимир Зеленский раскритиковал тех "в мире", кто "хочет говорить" с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта.
В своем выступлении Зеленский снова высказался за использование его "формулы мира" для решения конфликта. Он также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Зеленский также пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе решения конфликта.
Подробнее об отношении Зеленского к миру - в материале Елены Мурзиной Кукловоды и исполнители. Кто стоит за планами войны и "мира" на Украине и какой план есть у Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий ПесковООН
 
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