https://ukraina.ru/20240925/1057670965.html
Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера
Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера - 25.09.2024 Украина.ру
Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на митинге в штате Джорджия, что Вашингтон "застрял" в украинском конфликте и не стоит ждать поражения России. Это утверждение Трамп обосновал историческими фактами: русские уже побеждали Гитлера и Наполеона
2024-09-25T10:51
2024-09-25T10:51
2024-09-25T10:51
новости
сша
киев
россия
дональд трамп
владимир зеленский
адольф гитлер
республиканская партия
наполеон бонапарт
победа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102340/98/1023409842_166:0:1553:780_1920x0_80_0_0_295673e7d3786fcc69250e54f16c8624.jpg
Трамп добавил, что президент США Джо Байден и кандидат в американские лидеры Камала Харрис втянули в США в конфликт на Украине, а теперь не могут вывезти из него.Накануне СМИ обратили внимание на то, что Владимир Зеленский, кажется, сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании главарь киевского режима не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.В частности, заявил, что экс-президент не понимает всей сложности конфликта и сделал некорректные "политические заявления". В прессе предположили, что под ними имеется в виду тот факт, что Трамп обошел стороной вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в конфликте. Трамп довольно резко отреагировал на эти слова."Я думаю, что [Зеленский] - величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.Еще более хлесткой оказалась реакция на поведение Зеленского в США у сына экс-главы государства Дональда Трампа-младшего."Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" - написал сын Трампа в своих соцсетях.Результат истории - ожидавшаяся встреча Зеленского и Трампа в США оказалась под вопросом. Об этом сообщило издание Reuters."Хотя на прошлой неделе Трамп заявил, что он "вероятно" встретится с Зеленским, когда тот будет в стране, встреча не была назначена", - говорится в публикации.Еще по теме: ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине.
https://ukraina.ru/20240924/1057641300.html
сша
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102340/98/1023409842_340:0:1380:780_1920x0_80_0_0_aadba628c89aaa5220100edbc38980a9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, адольф гитлер, республиканская партия, наполеон бонапарт, победа
Новости, США, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, Республиканская партия, Наполеон Бонапарт, победа
Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на митинге в штате Джорджия, что Вашингтон "застрял" в украинском конфликте и не стоит ждать поражения России. Это утверждение Трамп обосновал историческими фактами: русские уже побеждали Гитлера и Наполеона
"Байден говорит: "Мы не уйдем, пока мы не победим". Что будет, если они победят? Они это делают, они воюют. Кто-то мне сказал на днях: "Они победили Гитлера, Наполеона. Они это делают, они воюют". Мы застряли в этой войне... Если я стану президентом, я начну переговоры, я добьюсь этого, мы выберемся", - сказал кандидат в президенты.
Трамп добавил, что президент США Джо Байден и кандидат в американские лидеры Камала Харрис
втянули в США в конфликт на Украине
, а теперь не могут вывезти из него.
Накануне СМИ обратили внимание на то, что Владимир Зеленский
, кажется, сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании главарь киевского режима не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.
В частности, заявил, что экс-президент не понимает всей сложности конфликта и сделал некорректные "политические заявления". В прессе предположили, что под ними имеется в виду тот факт, что Трамп обошел стороной вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в конфликте. Трамп довольно резко отреагировал на эти слова.
"Я думаю, что [Зеленский] - величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.
Еще более хлесткой оказалась реакция на поведение Зеленского в США у сына экс-главы государства Дональда Трампа-младшего.
"Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" - написал сын Трампа в своих соцсетях.
Результат истории - ожидавшаяся встреча Зеленского и Трампа в США оказалась под вопросом. Об этом сообщило издание Reuters
.
"Хотя на прошлой неделе Трамп заявил, что он "вероятно" встретится с Зеленским, когда тот будет в стране, встреча не была назначена", - говорится в публикации.