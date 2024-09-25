Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера - 25.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240925/1057670965.html
Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера
Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера - 25.09.2024 Украина.ру
Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на митинге в штате Джорджия, что Вашингтон "застрял" в украинском конфликте и не стоит ждать поражения России. Это утверждение Трамп обосновал историческими фактами: русские уже побеждали Гитлера и Наполеона
2024-09-25T10:51
2024-09-25T10:51
новости
сша
киев
россия
дональд трамп
владимир зеленский
адольф гитлер
республиканская партия
наполеон бонапарт
победа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102340/98/1023409842_166:0:1553:780_1920x0_80_0_0_295673e7d3786fcc69250e54f16c8624.jpg
Трамп добавил, что президент США Джо Байден и кандидат в американские лидеры Камала Харрис втянули в США в конфликт на Украине, а теперь не могут вывезти из него.Накануне СМИ обратили внимание на то, что Владимир Зеленский, кажется, сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании главарь киевского режима не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.В частности, заявил, что экс-президент не понимает всей сложности конфликта и сделал некорректные "политические заявления". В прессе предположили, что под ними имеется в виду тот факт, что Трамп обошел стороной вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в конфликте. Трамп довольно резко отреагировал на эти слова."Я думаю, что [Зеленский] - величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.Еще более хлесткой оказалась реакция на поведение Зеленского в США у сына экс-главы государства Дональда Трампа-младшего."Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" - написал сын Трампа в своих соцсетях.Результат истории - ожидавшаяся встреча Зеленского и Трампа в США оказалась под вопросом. Об этом сообщило издание Reuters."Хотя на прошлой неделе Трамп заявил, что он "вероятно" встретится с Зеленским, когда тот будет в стране, встреча не была назначена", - говорится в публикации.Еще по теме: ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине.
https://ukraina.ru/20240924/1057641300.html
сша
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102340/98/1023409842_340:0:1380:780_1920x0_80_0_0_aadba628c89aaa5220100edbc38980a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, адольф гитлер, республиканская партия, наполеон бонапарт, победа
Новости, США, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, Республиканская партия, Наполеон Бонапарт, победа

Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера

10:51 25.09.2024
 
© скриншот видео Central PartnershipЗеленский Наполеон
Зеленский Наполеон
© скриншот видео Central Partnership
Читать в
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на митинге в штате Джорджия, что Вашингтон "застрял" в украинском конфликте и не стоит ждать поражения России. Это утверждение Трамп обосновал историческими фактами: русские уже побеждали Гитлера и Наполеона

"Байден говорит: "Мы не уйдем, пока мы не победим". Что будет, если они победят? Они это делают, они воюют. Кто-то мне сказал на днях: "Они победили Гитлера, Наполеона. Они это делают, они воюют". Мы застряли в этой войне... Если я стану президентом, я начну переговоры, я добьюсь этого, мы выберемся", - сказал кандидат в президенты.

Трамп добавил, что президент США Джо Байден и кандидат в американские лидеры Камала Харрис втянули в США в конфликт на Украине, а теперь не могут вывезти из него.
Накануне СМИ обратили внимание на то, что Владимир Зеленский, кажется, сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании главарь киевского режима не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.
В частности, заявил, что экс-президент не понимает всей сложности конфликта и сделал некорректные "политические заявления". В прессе предположили, что под ними имеется в виду тот факт, что Трамп обошел стороной вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в конфликте. Трамп довольно резко отреагировал на эти слова.
"Я думаю, что [Зеленский] - величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.
Еще более хлесткой оказалась реакция на поведение Зеленского в США у сына экс-главы государства Дональда Трампа-младшего.
"Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" - написал сын Трампа в своих соцсетях.
- РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Вчера, 09:44
"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотретьВладимир Зеленский - "величайший продавец в истории", так как умудряется максимально дорого продавать то, что не выгодно покупателю. Это значит, что политику в отношении Киева нужно пересмотреть. Такое заявление во время митинга в Пенсильвании сделал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Его слова процитировало американское агентство Bloomberg
Результат истории - ожидавшаяся встреча Зеленского и Трампа в США оказалась под вопросом. Об этом сообщило издание Reuters.
"Хотя на прошлой неделе Трамп заявил, что он "вероятно" встретится с Зеленским, когда тот будет в стране, встреча не была назначена", - говорится в публикации.
Еще по теме: ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине.
 
НовостиСШАКиевРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийАдольф ГитлерРеспубликанская партияНаполеон Бонапартпобеда
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Острое и Григоровка: Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
12:18В какую новую авантюру взлезет Украина после вывода боевиков ВСУ из Курской области - Клинцевич
12:16Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ
11:39Украина надеется при помощи Индии получить выгоду от договора с Россией о мире - Politico
11:25Зеленский с трибуны ООН отказался от переговоров с Россией
10:51Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера
10:40Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на фронте и преимущество РФ
10:33Захарова ответила, что сделает, если случайно встретит Зеленского в Нью-Йорке
10:11Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не позволит избавиться от киевской "раковой опухоли"
10:09США скоро придумают, как выйти из украинского конфликта - Константинов
09:58Украинск освобожден - Пушилин
09:00Нарушитель законов Зеленский, провалы ВСУ, саммит-пропаганда. Главное на Украине на утро 25 сентября
08:13Главное за ночь 25 сентября
08:00Забытая трагедия. Как польские боевики убили более 150 украинцев села Скопов
07:00"Полностью соответствует фамилии". Чем занят экс-глава МИД Украины, клинический русофоб Владимир Огрызко
06:52Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте
06:45Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово
06:30"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров
06:15Эксперт раскрыл, что будет с энергосистемой Украины, если Россия выбьет переток электричества с АЭС
06:10Сергей Сазонов: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине
Лента новостейМолния