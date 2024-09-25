https://ukraina.ru/20240925/1057670965.html

Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера

Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера - 25.09.2024 Украина.ру

Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на митинге в штате Джорджия, что Вашингтон "застрял" в украинском конфликте и не стоит ждать поражения России. Это утверждение Трамп обосновал историческими фактами: русские уже побеждали Гитлера и Наполеона

2024-09-25T10:51

2024-09-25T10:51

2024-09-25T10:51

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Трамп добавил, что президент США Джо Байден и кандидат в американские лидеры Камала Харрис втянули в США в конфликт на Украине, а теперь не могут вывезти из него.Накануне СМИ обратили внимание на то, что Владимир Зеленский, кажется, сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании главарь киевского режима не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.В частности, заявил, что экс-президент не понимает всей сложности конфликта и сделал некорректные "политические заявления". В прессе предположили, что под ними имеется в виду тот факт, что Трамп обошел стороной вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в конфликте. Трамп довольно резко отреагировал на эти слова."Я думаю, что [Зеленский] - величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.Еще более хлесткой оказалась реакция на поведение Зеленского в США у сына экс-главы государства Дональда Трампа-младшего."Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" - написал сын Трампа в своих соцсетях.Результат истории - ожидавшаяся встреча Зеленского и Трампа в США оказалась под вопросом. Об этом сообщило издание Reuters."Хотя на прошлой неделе Трамп заявил, что он "вероятно" встретится с Зеленским, когда тот будет в стране, встреча не была назначена", - говорится в публикации.Еще по теме: ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине.

https://ukraina.ru/20240924/1057641300.html

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новости, сша, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, адольф гитлер, республиканская партия, наполеон бонапарт, победа