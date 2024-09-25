https://ukraina.ru/20240925/1057664206.html

Три АЭС плюс каскад ГЭС: Юшков раскрыл, почему энергетика Украина напоминает "колосса на трех ногах"

Три АЭС плюс каскад ГЭС: Юшков раскрыл, почему энергетика Украина напоминает "колосса на трех ногах" - 25.09.2024 Украина.ру

Три АЭС плюс каскад ГЭС: Юшков раскрыл, почему энергетика Украина напоминает "колосса на трех ногах"

Энергосистема Украины имеет вид колосса на трех ногах. Это три атомные электростанции, которые связаны между собой. И через подстанции они выдают электроэнергию потребителям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2024-09-25T05:45

2024-09-25T05:45

2024-09-25T05:45

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Массовые удары в этом году начались после окончания отопительного сезона 1 апреля. Только после этого начались волны прилетов по энергетическим объектам Украины, рассказал эксперт.Поэтому в таком состоянии Украина еще никогда не проходила отопительный сезон. Уже операторы энергетических сетей вводят графики подачи электроэнергии. Есть болевые точки, тот же Харьков, когда энергоснабжение осуществляется извне, отметил он.То есть это три АЭС плюс каскад ГЭС, которые формируют Киевский энергетический узел, а также импорт электроэнергии через инфраструктуру атомных электростанций, указал специалист. Поэтому Украина очень опасается того, что Россия выбьет подстанции на 750 кВт, через которые с АЭС в общую энергосистему поступает электричество, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.руО том, почему Зеленскому никто и никогда не даст ядерное оружие — в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру

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