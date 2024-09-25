Три АЭС плюс каскад ГЭС: Юшков раскрыл, почему энергетика Украина напоминает "колосса на трех ногах"
© AP / Yakiv Liashenko
© AP / Yakiv Liashenko
Энергосистема Украины имеет вид колосса на трех ногах. Это три атомные электростанции, которые связаны между собой. И через подстанции они выдают электроэнергию потребителям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Массовые удары в этом году начались после окончания отопительного сезона 1 апреля. Только после этого начались волны прилетов по энергетическим объектам Украины, рассказал эксперт.
Поэтому в таком состоянии Украина еще никогда не проходила отопительный сезон. Уже операторы энергетических сетей вводят графики подачи электроэнергии. Есть болевые точки, тот же Харьков, когда энергоснабжение осуществляется извне, отметил он.
"В целом энергосистема Украины имеет вид колосса на трех ногах. Это три атомные электростанции, которые связаны между собой. И через подстанции они выдают электроэнергию потребителям", — подчеркнул Юшков.
То есть это три АЭС плюс каскад ГЭС, которые формируют Киевский энергетический узел, а также импорт электроэнергии через инфраструктуру атомных электростанций, указал специалист.
Поэтому Украина очень опасается того, что Россия выбьет подстанции на 750 кВт, через которые с АЭС в общую энергосистему поступает электричество, подытожил собеседник издания.
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