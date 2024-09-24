https://ukraina.ru/20240924/1057655746.html

Как выглядит и чем занимается внук героя, поднявшего знамя Победы над Рейхстагом: наш эксклюзив

Как выглядит и чем занимается внук героя, поднявшего знамя Победы над Рейхстагом: наш эксклюзив - 24.09.2024 Украина.ру

Как выглядит и чем занимается внук героя, поднявшего знамя Победы над Рейхстагом: наш эксклюзив

В составе казачьей бригады "Терек", которая воюет в зоне СВО, есть добровольческий батальон "Каспий", сформированный в Дагестане, куда входят члены Терского... Украина.ру, 24.09.2024

2024-09-24T16:15

2024-09-24T16:15

2024-09-24T16:15

видео

сво

спецоперация

великая отечественная война

дагестан

северный кавказ

снг

эксклюзив

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В составе казачьей бригады "Терек", которая воюет в зоне СВО, есть добровольческий батальон "Каспий", сформированный в Дагестане, куда входят члены Терского казачьего войска и мусульмане Северного Кавказа. Наш герой – боец батальона "Каспий" с позывным "Агай", Айдемир Исмаилов. Внук героя, которого знают по всему СНГ. Его дед, Герой России Абдулхаким Исмаилов водрузил знамя Победы над поверженным Рейхстагом. Именно он запечатлён на знаменитом снимке Евгения Халдея. После нашего интервью "Агай" принимал активное участие в боевых действиях, был ранен вражеским дроном и сейчас проходит реабилитацию. За проявленное мужество он получил медаль из рук главы Дагестана Сергея Меликова. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно

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видео, сво, спецоперация, великая отечественная война, дагестан, северный кавказ, снг, эксклюзив, видео