Зеленский с супругой попытались "украинизировать" русских художников на выставке в США - 24.09.2024 Украина.ру
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Зеленский с супругой попытались "украинизировать" русских художников на выставке в США
Зеленский с супругой попытались "украинизировать" русских художников на выставке в США - 24.09.2024 Украина.ру
Зеленский с супругой попытались "украинизировать" русских художников на выставке в США
Владимир Зеленский с супругой Еленой 24 сентября посетили выставку художников в США и вознамерились "вернуть" Украине мастеров, которых якобы присвоила Россия. Об этом в своем телеграм-канале написала Елена Зеленская
2024-09-24T14:24
2024-09-24T14:24
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Она указала, что Украина "принялась за это непростое дело" еще в первые месяцы спецоперации.Она отметила, что вместе с мужем во вторник якобы продолжила "деколонизацию украинского искусства" в Нью-Йорке, посетив выставку художников эпохи модернизма и авангарда. Причем назвала их украинскими, а "не русскими или советскими, как их годами позиционировала империя".В материале, который Зеленский перепостил в свой телеграм-канал, уточняется, что они побывали на выставке "Александра Экстер: сцена – это мир" и увидели экспозицию "Воля: украинский модернизм", посвященную современникам Экстер и соотечественникам: Александру Архипенко, Давиду Бурлюку, Александру Богомазову, Марии Синяковой, Василию Ермилову.При этом Экстер была русской и французской художницей-авангардистской еврейского происхождения; Бурлюк - русским и американским художником, отцом "русского футуризма"; Синякова — российской и советской художницей, членомсоюза "Председателей земного шара".В культурном сообществе Украины последних лет вопрос о том, чтобы украинизировать того или иного деятеля поднимается довольно часто.Издание Украина.ру не раз писало, что в случае, когда речь заходит о художниках, артистах и композиторах досоветского периода, украинский Минкульт тотчас находит "неопровержимые доказательства" того, что Илья Репин — украинский художник, Михаил Щепкин — украинский актер, а композиторы Семен Гулак-Артемовский, Максим Березовский, Артемий Ведель или Михаил Глинка — исключительно украинские, случайно оказавшиеся в российском культурном поле.Подробнее об "украинизации" художников - в материале Американский музей признал Куинджи украинским художником на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, художник
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, художник

Зеленский с супругой попытались "украинизировать" русских художников на выставке в США

14:24 24.09.2024
 
© AP / Stephanie Scarbrough
- РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP / Stephanie Scarbrough
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Владимир Зеленский с супругой Еленой 24 сентября посетили выставку художников в США и вознамерились "вернуть" Украине мастеров, которых якобы присвоила Россия. Об этом в своем телеграм-канале написала Елена Зеленская
Она указала, что Украина "принялась за это непростое дело" еще в первые месяцы спецоперации.

"Тогда ведущие музеи мира, наконец-то, впервые справедливо подписали произведения Айвазовского, Куинджи, Малевича их настоящим, украинским происхождением", - пояснила Зеленская.

Она отметила, что вместе с мужем во вторник якобы продолжила "деколонизацию украинского искусства" в Нью-Йорке, посетив выставку художников эпохи модернизма и авангарда.
Причем назвала их украинскими, а "не русскими или советскими, как их годами позиционировала империя".
В материале, который Зеленский перепостил в свой телеграм-канал, уточняется, что они побывали на выставке "Александра Экстер: сцена – это мир" и увидели экспозицию "Воля: украинский модернизм", посвященную современникам Экстер и соотечественникам: Александру Архипенко, Давиду Бурлюку, Александру Богомазову, Марии Синяковой, Василию Ермилову.
При этом Экстер была русской и французской художницей-авангардистской еврейского происхождения; Бурлюк - русским и американским художником, отцом "русского футуризма"; Синякова — российской и советской художницей, членомсоюза "Председателей земного шара".
В культурном сообществе Украины последних лет вопрос о том, чтобы украинизировать того или иного деятеля поднимается довольно часто.
Издание Украина.ру не раз писало, что в случае, когда речь заходит о художниках, артистах и композиторах досоветского периода, украинский Минкульт тотчас находит "неопровержимые доказательства" того, что Илья Репин — украинский художник, Михаил Щепкин — украинский актер, а композиторы Семен Гулак-Артемовский, Максим Березовский, Артемий Ведель или Михаил Глинка — исключительно украинские, случайно оказавшиеся в российском культурном поле.
Подробнее об "украинизации" художников - в материале Американский музей признал Куинджи украинским художником на сайте Украина.ру.
 
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