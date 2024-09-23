Главное за ночь 23 сентября
Президент США Джо Байден вряд ли объявит о своем решении относительно применения западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории по итогам встречи с Владимиром Зеленским 26 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке проведет множество двусторонних и многосторонних встреч, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ Полянский.
На Купянском направлении ВС России пробиваются от Песчаного к Кругляковке (осталось 3 км от ЛБС). На Краснолиманском направлении наши войска, ворвавшись в Невское (южнее Макеевки, ЛНР), образовали выступ фронта глубиной до 5 км, докладывают "Два майора".
На Торецком (Дзержинском) направлении Армия России стремительным десантом ворвалась в Леонидовку, несмотря на подбитую технику пехоте удалось закрепиться. Продолжается наступление в Торецке, расширяется зона контроля вокруг н.п. Дружба.
Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии из-за вчерашнего обстрела ВСУ Белгородской области, всего пострадали 15 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Более 80 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины сорваны в Донецкой Народной Республике за минувшую неделю. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
На Торецком (Дзержинском) направлении Армия России стремительным десантом ворвалась в Леонидовку, несмотря на подбитую технику пехоте удалось закрепиться. Продолжается наступление в Торецке, расширяется зона контроля вокруг н.п. Дружба.
Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии из-за вчерашнего обстрела ВСУ Белгородской области, всего пострадали 15 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Более 80 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины сорваны в Донецкой Народной Республике за минувшую неделю. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.