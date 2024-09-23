Главное за ночь 23 сентября - 23.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 23 сентября
Главное за ночь 23 сентября - 23.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 23 сентября
Президент США Джо Байден вряд ли объявит о своем решении относительно применения западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории по итогам... Украина.ру, 23.09.2024
2024-09-23T08:11
2024-09-23T08:11
новости
россия
сша
вашингтон
джо байден
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
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Президент США Джо Байден вряд ли объявит о своем решении относительно применения западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории по итогам встречи с Владимиром Зеленским 26 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.Глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке проведет множество двусторонних и многосторонних встреч, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ Полянский.На Купянском направлении ВС России пробиваются от Песчаного к Кругляковке (осталось 3 км от ЛБС). На Краснолиманском направлении наши войска, ворвавшись в Невское (южнее Макеевки, ЛНР), образовали выступ фронта глубиной до 5 км, докладывают "Два майора".На Торецком (Дзержинском) направлении Армия России стремительным десантом ворвалась в Леонидовку, несмотря на подбитую технику пехоте удалось закрепиться. Продолжается наступление в Торецке, расширяется зона контроля вокруг н.п. Дружба.Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии из-за вчерашнего обстрела ВСУ Белгородской области, всего пострадали 15 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Более 80 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины сорваны в Донецкой Народной Республике за минувшую неделю. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, сша, вашингтон, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Вашингтон, Джо Байден, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 23 сентября

08:11 23.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден вряд ли объявит о своем решении относительно применения западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории по итогам встречи с Владимиром Зеленским 26 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке проведет множество двусторонних и многосторонних встреч, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ Полянский.
На Купянском направлении ВС России пробиваются от Песчаного к Кругляковке (осталось 3 км от ЛБС). На Краснолиманском направлении наши войска, ворвавшись в Невское (южнее Макеевки, ЛНР), образовали выступ фронта глубиной до 5 км, докладывают "Два майора".

На Торецком (Дзержинском) направлении Армия России стремительным десантом ворвалась в Леонидовку, несмотря на подбитую технику пехоте удалось закрепиться. Продолжается наступление в Торецке, расширяется зона контроля вокруг н.п. Дружба.

Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии из-за вчерашнего обстрела ВСУ Белгородской области, всего пострадали 15 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Более 80 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины сорваны в Донецкой Народной Республике за минувшую неделю. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАВашингтонДжо БайденВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
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