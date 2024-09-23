https://ukraina.ru/20240923/1057588653.html

Ростислав Ищенко: Россия разберется с Пашиняном, когда он превратит Армению в Украину и станет Зеленским

Ростислав Ищенко: Россия разберется с Пашиняном, когда он превратит Армению в Украину и станет Зеленским - 23.09.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия разберется с Пашиняном, когда он превратит Армению в Украину и станет Зеленским

Мы можем говорить, эффективна ли политика Пашиняна и отвечает ли она национальным интересам Армении. Но Пашинян пока что представляет интересы Армении, потому что армяне его свободно выбрали и потому что оппозиция пока не может его сковырнуть

2024-09-23T06:20

2024-09-23T06:20

2024-09-23T06:20

интервью

армения

россия

украина

никол пашинян

одкб

брикс

ес

владимир зеленский

политика

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Если Пашинян будет вести себя как Зеленский, который сидит и боится окончания войны, потому что он выборы проиграет, то тогда мы сможем назвать Пашиняна диктатором, который не отражает интересы Армении. Но пока этого нет. Нам это не нравится, но нас никто не заставляет любить армян. Мы можем и должны защищать наши прагматические интересы, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ОДКБ представляет серьезную угрозу суверенитету и самому существованию Армении. При этом Армения выходить из ОДКБ не собирается. Кроме того, он сообщил об увеличении товарооборота республики с ЕАЭС и о своем участии на предстоящем саммите БРИКС, не вступая при этом в БРИКС.- Ростислав Владимирович, удастся ли Пашиняну усидеть на всех стульях? Учитывая, что он проводит уж слишком многовекторную политику?- Давайте начнем с ОДКБ.Армения не обязана выходить из ОДКБ. Армения действует в своих интересах так, как она эти интересы понимает. Если Ереван сегодня не готов выйти из ОДКБ, но армянская власть считает ОДКБ угрозой если не для своего государства, то, по крайней мере, почему она об этом не может говорить?Является ли ОДКБ опасностью для Пашиняна? Сама по себе ОДКБ Пашиняном не интересуется. Но Пашинян может считать ОДКБ опасностью для себя. У него ухудшаются отношения с Россией, а Россия является лидером ОДКБ. И как минимум один раз в истории объединенные силы ОДКБ (фактически российские силы) вошли в Казахстан, чтобы помочь местной власти. При этом половина из этой власти была переформатирована. А то, что можно сделать один раз, можно сделать и второй.Может ли Пашинян считать, что при определенных условиях Россия попытается переформатировать армянскую власть силовым путем? Может. Он прекрасно понимает, что создает России проблемы в Закавказье и знает про историю с Грузией. Да, Грузия сама напала, но переформатировали ее силовым путем. А то, что применимо к Грузии, применимо и к Армении.Теперь насчет "сама напала". Закавказье – сложный регион. Кто там на кого нападает и как – понять сложно. У Армении постоянные перестрелки на границе с Азербайджаном. Баку обвиняет Ереван, Ереван обвиняет Баку, а кому из них верить – каждое государство решает самостоятельно, а Москва точно не заинтересована в конфликте.У России всегда были нормальные отношения с Азербайджаном. С Арменией у России колебались от горячей дружбы до пашиняновских инвектив. Пашинян может бояться, что в определенной ситуации Россия поверит Азербайджану, а не Армении? Может. Это не значит, что Россия будет так действовать.Пашинян оценивает Россию со своей кочки. Это мелкий политик мелкого государства, который не понимает, как формируется политика сверхдержав. Но он оценивает действия России, исходя из своего опыта и своих взглядов на жизнь. Тем более, ОДКБ мешает ему, потому что он ориентируется на Запад, а ОДКБ – это якорь, который связывает его с востоком.Хотя резких движений Пашинян сделать тоже не может. Если он выйдет из ОДКБ, армянские генералы и оппозиция тут же скажут: "Дорогой, мы вышли из ОДКБ. А что будет, если завтра азербайджанская армия перейдет границу и решит, что вся Армения должна стать западным Азербайджаном? У нас есть какой-то противоядие? Нет? Так зачем вы вышли из ОДКБ?".Так что все эти заявления Пашиняна только внешне противоречивы. На самом деле они отражают противоречивую сущность политики Еревана.- Если Пашинян ориентируется на Запад, зачем ему создавать новые якоря с востоком в виде сотрудничества с БРИКС?- Приведу простой пример.Я предпочитаю французские коньяки, хотя в моей молодости были популярны армянские коньяки. Они мне особо не нравились, но это был качественный продукт. Многие до сих пор любят армянский коньяк больше, чем французский. Но где Армения может торговать своим коньяком?Во Франции? Поставить-то она может, но там его не будут покупать. То же самое касается Китая. Постсоветское пространство тоже под большим вопросом. Завалить армянским коньяком Казахстан? Так казахи свой коньяк из изюма выпускают. У каждого народа своя культура пития. А вот 150-миллионный российский рынок вполне может поглотить всю армянскую продукцию.Теоретически Армения может торговать с Турцией или с Ираном. Но в Армении есть такого, чего нет в Турции или в Иране? А электроэнергию и энергоносителями армяне откуда получают? Да, это можно и из других мест получать. Европа справилась, и они справятся. Но это будет дороже, а Армения страна совсем небогатая. То есть Армения полностью зависит от российского рынка. Ей надо торговать с Россией просто для того, чтобы жить.Так почему же тогда Ереван не имеет права присутствовать в БРИКС или в ЕАЭС?Да, Армения видит конечной точкой своего маршрута Евросоюз. Но туда еще дойти надо, а по пути кормить никто не обещал. Следовательно, надо осваивать рынки России и СНГ, а параллельно вступать в Евросоюз. Это то, что пытались сделать Украина и Белоруссия. Казахстан в ЕС точно не примут, но он тоже пытается дружить с Западом, сохраняя за собой российские рынки и участвуя во всех интеграционных объединениях с Москвой.Так почему же Пашинян не может быть другим?Мы можем говорить об эффективности или неэффективности Пашиняна как политика. Возможно, он слишком возбудимый. Возможно, некоторые вещи он мог бы не говорить вслух. Но его политика ничем не отличается от политики всех остальных постсоветских лимитрофов. Торговать он хочет здесь, а политически он хочет идти в Европу.- Допустим, Пашинян хочет торговать с Россией, но идти в Европу. Но неужели для этого обязательно демонизировать Россию? Для чего в новых армянских учебниках истории спасение Российской империи от Турции преподносится как оккупация?- Пашинян – прозападный политик. Он понимает, что Россия всегда будет делать ставку на его оппонентов. Чтобы ослабить позиции своих оппонентов, Пашинян должен убедить армян, что его оппоненты сотрудничают с врагами Армении. Следовательно, Россия должна стать врагом Армении.Для этого недостаточно сделать в СМИ несколько русофобских публикаций. Армяне на ментальном уровне должны осознать, что Россия – враг и что все, кто с ней сотрудничает – враги. То же самое было на Украине. И ребята пришли к успеху. Их хоронят пачками, а они все еще не сомневаются, что действуют правильно.Если Пашинян приведет армянское общество к такому же состоянию, как на Украине, он укрепит свою власть.А что касается переписывания прошлого, то его всегда переписывают. Россия в этом плане не исключение. Когда у нас изменились отношения с Украиной, мы резко выяснили, что Киевской Руси не существовало.Никто не говорит, что она существовала. Нигде не было конституции, где было бы написано государство с названием Киевская Русь. Но государство было.Ключевский называл два русских государства, последовательно сменивших друг друга: Киевская Русь и Московская Русь. Между ними была феодальная раздробленность и нашествие хана Батыя. Вы можете назвать их "Древняя Русь" и "Поздняя Русь", но суть от этого не меняется.В одном случае было государство, экономическим стержнем которого служил Днепр и столица которого находилась в Киеве. В другом случае было государство, экономическим стержнем которого была Волга и столица которого сначала была во Владимире, а потом – в Москве.Государство, основанное вдоль Днепра, потом осваивало верховья Волги. Туда продвинулись его границы. А государство, основанное в верхнем течении Волги, вернула контроль все земли на западе, которые когда-то были русскими. То есть надо их воспринимать как предшественника и преемника.Повторюсь, с точки зрения науки название неважно. Но мы же стали его менять в пропагандистских целях. И у нас сейчас огромное количество людей бегают по интернету и доказывают, что русское государство родилось в Старой Руссе или в Новой Ладоге. На самом же деле в то время эти территории представляли собой шесть соток за забором. Государство там возникнуть не могло.Государство возникло из-за слияния трех основных протогосударственных образований (Новгород, Смоленск, Киев), а потом к этому днепровскому стержню стали присоединяться остальные территории.Для ученых это понятно. Но народное сознание воспринимает все эти вещи упрощенно. А пропаганда как раз работает с народным сознанием и меняет свой взгляд на историю. Если мы этим занимаемся, почему Армения не может делать то же самое?Мы можем говорить, эффективна ли такая политика и отвечает ли она национальным интересам Армении. Но это будет наш взгляд на эту политику. Население Армении будет думать по-другому. Пашинян пока что представляет интересы Армении, потому что армяне его свободно выбрали и потому что оппозиция пока не может его сковырнуть.Если Пашинян будет вести себя как Зеленский, который сидит и боится окончания войны, потому что он выборы проиграет, то тогда мы сможем назвать Пашиняна диктатором, который не отражает интересы Армении. Но пока этого нет. Нам это не нравится, но нас никто не заставляет любить армян. Мы можем и должны защищать наши прагматические интересы.Мы можем пускать/не пускать Армению в БРИКС. Мы можем поддерживать/не поддерживать Азербайджан. Будут наши взгляды совпадать – будем дружить домами. Не будут наши взгляды совпадать-будем враждовать. Такова политика. Тут по-другому не бывает.Подробнее о ситуации в Закавказье - в интервью Артура Атаева: Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует Абхазия

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240920/1057568238.html

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Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, армения, россия, украина, никол пашинян, одкб, брикс, ес, владимир зеленский, политика